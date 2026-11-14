Resumo executivo 🌉 Por que a ponte fechou? A maresia corroeu os pinos e as barras de aço que seguravam o tabuleiro, criando risco real de ruptura súbita sobre o canal. 🏗️ Qual foi a solução estrutural? Uma estrutura metálica provisória com macacos hidráulicos assumiu o peso da ponte para aliviar a tensão das peças antigas. 🔩 O que foi trocado na obra? Todas as 360 barras de sustentação, além dos pendurais e das bases das torres, receberam aço moderno de alta resistência. 🛡️ Qual o ganho para a cidade? Atravessia reaberta ao tráfego após 28 anos de interdição total, com vida útil renovada e inspeção facilitada em cada junta.

Para recuperar a ponte pênsil de 339,6 metros sem derrubá-la no mar, engenheiros ergueram o tabuleiro de 5.000 toneladas com macacos hidráulicos e substituíram todas as barras metálicas corroídas.

Por que não era possível simplesmente trocar uma barra corroída de cada vez?

Imagine tentar trocar o elo enferrujado de uma corrente de bicicleta enquanto ela sustenta um peso enorme no ar. Na Ponte Hercílio Luz, o tabuleiro onde passam os carros fica pendurado por grandes elos rígidos de aço conectados por pinos, sistema chamado de barras de olhal.

Diferente das pontes pênseis modernas que usam cabos formados por milhares de fios trançados, cada corrente de barras trabalha sob tração contínua de milhares de toneladas. Por isso, soltar uma única peça com a ponte suspensa provocaria o colapso imediato da estrutura no mar.

Macacos hidráulicos e estruturas provisórias permitiram transferir o peso do vão central durante a substituição dos elementos de sustentação. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões reais e os números da restauração da Ponte Hercílio Luz?

Projetada pelos engenheiros norte-americanos Holton D. Robinson e David B. Steinman, a travessia foi interditada pela primeira vez em janeiro de 1982 e fechada totalmente em julho de 1991. Os números técnicos revelam o tamanho do desafio enfrentado na obra coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE-SC):

Vão central pênsil: possui 339,6 metros de comprimento livre entre as duas torres principais, marca que tornou a estrutura a maior ponte pênsil de barras de olhal do mundo.

Extensão total da travessia: soma 819,4 metros de comprimento estrutural ao unir o vão suspenso aos dois viadutos metálicos de acesso na ilha e no continente.

soma 819,4 metros de comprimento estrutural ao unir o vão suspenso aos dois viadutos metálicos de acesso na ilha e no continente. Peso da estrutura metálica: reúne cerca de 5.000 toneladas de aço carbono, exigindo fundações profundas cravadas na rocha sob o fundo marinho para sustentar o escoramento provisório.

reúne cerca de 5.000 toneladas de aço carbono, exigindo fundações profundas cravadas na rocha sob o fundo marinho para sustentar o escoramento provisório. Altura das torres principais: ergue-se a 74,2 metros acima do nível do mar, altura equivalente a um prédio de 24 andares sustentando as selas por onde passam as correntes de aço.

ergue-se a 74,2 metros acima do nível do mar, altura equivalente a um prédio de 24 andares sustentando as selas por onde passam as correntes de aço. Conjunto de barras substituídas: contou com a troca integral das 360 barras de olhal originais, fabricadas sob medida para suportar esforços de tração com margem extra de segurança.

contou com a troca integral das 360 barras de olhal originais, fabricadas sob medida para suportar esforços de tração com margem extra de segurança. Tempo de interdição: permaneceu fechada por 28 anos seguidos desde 1991, totalizando 37 anos desde o primeiro bloqueio em 1982 até a reabertura oficial em dezembro de 2019.

Como os engenheiros fizeram a transferência de carga para sustentar o tabuleiro no ar?

Para desligar a ponte de suas correntes superiores sem derrubá-la, as equipes montaram uma treliça metálica provisória por baixo do vão central. Essa estrutura de apoio recebeu 54 macacos hidráulicos sincronizados que empurraram o tabuleiro de 5.000 toneladas alguns centímetros para cima.

Com o peso transferido para o suporte inferior, as barras de olhal antigas ficaram frouxas como cordas de violão desafinadas. Assim, os operários puderam retirar os pinos enferrujados, instalar as peças novas e devolver a carga aos poucos para o sistema pênsil restaurado.

Componente estrutural Construção original (1926) Restauração concluída (2019) 🔩 Barras de olhal Aço carbono tratado com juntas fechadas sujeitas à corrosão Aço estrutural moderno com vedação contra maresia 🗼 Selas das torres Roletes antigos travados por oxidação ao longo das décadas Novos apoios móveis que absorvem dilatação térmica 🛣️ Piso do tabuleiro Pranchas de madeira pesadas que acumulavam água da chuva Grades metálicas leves que reduzem peso e carga de vento

Quais normas técnicas garantem a segurança de pontes metálicas históricas no Brasil?

No Brasil, o projeto e a reabilitação de obras de arte especiais seguem critérios da ABNT NBR 7187, que define as cargas móveis de veículos e os coeficientes de segurança para pontes rodoviárias. Já a ABNT NBR 8800 estabelece as regras de dimensionamento, soldagem e resistência à fadiga em estruturas de aço.

Em regiões costeiras sujeitas a rajadas fortes, os projetistas também aplicam a ABNT NBR 6123 para calcular a pressão do vento sobre o vão livre. Assim, o monumento preserva a aparência original de 1926 enquanto atende às exigências atuais de estabilidade e manutenção preventiva.

A Ponte Hercílio Luz foi reaberta em 30 de dezembro de 2019, após décadas de interdição e um complexo processo de recuperação. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório acionar engenheiros especialistas para avaliar estruturas metálicas antigas?

Sempre que passarelas, galpões industriais, marquises ou pontes apresentarem manchas de ferrugem profunda, parafusos rompidos ou vibração anormal durante a passagem de cargas, é obrigatório contratar um engenheiro civil estrutural e um engenheiro especialista em patologia das construções.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque a corrosão interna em junções metálicas reduz a espessura útil do aço sem alterar a pintura externa. Apenas ensaios técnicos com ultrassom e cálculo de redistribuição de esforços evitam falhas bruscas durante qualquer reforma.