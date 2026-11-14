Resumo executivo 💧 O que é a obra? Um sistema de canais, aquedutos, reservatórios e túneis com 477 quilômetros que leva água do Rio São Francisco para áreas secas do Nordeste. ⚙️ Como a água sobe morros? Nove estações de bombeamento empurram a água por tubulações de aço até pontos altos, onde ela passa a descer por gravidade. 🏔️ Como atravessa montanhas? Túneis escavados em rocha maciça, como o Túnel Cuncas I de 15 quilômetros, cruzam serras sem precisar desviar quilômetros ao redor. 🧭 Quais estados recebem água? O sistema abastece reservatórios estratégicos em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.

Para levar água do Rio São Francisco por 477 quilômetros através de serras e vales secos do Nordeste, a engenharia ergueu nove estações de bombeamento gigantes e escavou túneis na rocha.

Como a água consegue subir desníveis e avançar centenas de quilômetros?

Você já viu uma caixa d’água no telhado abastecer todas as torneiras da casa apenas pela força do peso? A engenharia hidráulica usa exatamente esse princípio, chamado na técnica de escoamento por gravidade após elevação mecânica.

Como o leito do Rio São Francisco fica em cotas mais baixas que as chapadas do interior, conjuntos de motobombas empurram a água por tubos de aço até o topo de divisores de águas. A partir daquele ponto alto, canais inclinados levam o fluxo sozinho por dezenas de quilômetros.

Aquedutos e reservatórios ajudam a conduzir e armazenar a água ao longo dos eixos da transposição — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números reais da Transposição do Rio São Francisco?

Coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Projeto de Integração do Rio São Francisco reúne obras civis de grande porte divididas em dois grandes eixos. Essas especificações mostram a dimensão da infraestrutura implantada no sertão:

Extensão total dos dois eixos: 477 quilômetros de canais artificiais revestidos de concreto, divididos entre o Eixo Norte (com cerca de 260 quilômetros) e o Eixo Leste (com aproximadamente 217 quilômetros).

Estações de bombeamento: nove unidades elevatórias equipadas com motobombas de alta potência que vencem desníveis superiores a 180 metros no Eixo Norte e 300 metros no Eixo Leste.

nove unidades elevatórias equipadas com motobombas de alta potência que vencem desníveis superiores a 180 metros no Eixo Norte e 300 metros no Eixo Leste. Túneis escavados em rocha: quatro passagens subterrâneas, incluindo o Túnel Cuncas I com 15 quilômetros de comprimento, considerado o maior túnel para transporte de água da América Latina.

quatro passagens subterrâneas, incluindo o com 15 quilômetros de comprimento, considerado o maior túnel para transporte de água da América Latina. Aquedutos suspensos: 13 estruturas elevadas de concreto armado que funcionam como pontes para água, cruzando vales profundos, estradas e rios intermitentes sem perda de nível.

13 estruturas elevadas de concreto armado que funcionam como pontes para água, cruzando vales profundos, estradas e rios intermitentes sem perda de nível. Reservatórios de armazenamento: 27 barragens intermediárias distribuídas ao longo do traçado para guardar água e regular a entrega aos estados beneficiados mesmo em secas prolongadas.

Como funcionam os canais, túneis e reservatórios no caminho entre os estados?

A captação começa em dois pontos distintos de Pernambuco, nas cidades de Cabrobó e Floresta, onde grades metálicas filtram galhos e sedimentos antes da primeira estação elevatória. Em seguida, a água passa por degraus sucessivos de bombeamento intercalados com reservatórios de equilíbrio.

Quando o canal encontra uma montanha, a água entra nos túneis revestidos e atravessa o maciço rochoso até alcançar o outro lado da serra. Assim, o fluxo segue contínuo até desaguar nas bacias receptoras da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Estrutura do sistema Eixo Norte Eixo Leste 📏 Extensão aproximada 260 quilômetros 217 quilômetros ⚡ Estações de bombeamento 3 estações (elevação de 188 m) 6 estações (elevação acima de 300 m) 🗺️ Estados atendidos Pernambuco, Ceará, Paraíba e RN Pernambuco e Paraíba

Como a água percorre os reservatórios e túneis do Eixo Norte?

No Eixo Norte, a água precisa vencer uma altura equivalente a um edifício de 62 andares antes de seguir por gravidade rumo ao Ceará, à Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Esse percurso combina 15 reservatórios, oito aquedutos e três túneis de grande porte.

A animação técnica divulgada pelo governo federal ilustra cada etapa hidráulica dessa travessia pelo semiárido nordestino.

Abaixo, um vídeo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem que os canais e bombas não falhem?

O dimensionamento de estações elevatórias segue a ABNT NBR 12214, que define critérios de segurança contra golpes de pressão nas tubulações quando uma bomba para repentinamente. Já o revestimento dos canais e aquedutos obedece à ABNT NBR 6118 para evitar fissuras e infiltrações no solo seco.

Como a evaporação no semiárido é intensa e qualquer vazamento desperdiçaria milhões de litros, o concreto recebe juntas flexíveis de vedação a cada trecho. Isso assegura que a água chegue ao destino final com perda mínima ao longo dos 477 quilômetros.

As estações elevatórias funcionam como elevadores hidráulicos, vencendo os desníveis do terreno — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em sistemas hidráulicos e canais?

Sempre que uma propriedade rural, condomínio ou município precisar projetar adutoras de longo percurso, estações de recalque, barragens de acumulação ou canais de irrigação, é obrigatório contratar um engenheiro civil especializado em recursos hídricos ou um engenheiro hidráulico.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque calcular a perda de carga nas tubulações, o golpe de aríete e a estabilidade das encostas exige modelagem técnica precisa. Um erro no dimensionamento pode romper tubos sob alta pressão ou provocar erosão grave no terreno.