Resumo executivo 🏗️ Deslocamento sobre trilhos pesados Empurrado por 327 metros usando macacos hidráulicos sincronizados para cobrir o sarcófago sem expor trabalhadores. 🛡️ Escudo duplo de contenção estanque Paredes duplas de aço revestido mantêm o ar interno desumidificado para impedir corrosão e vazamento de poeira radiativa. 📐 Vão livre de 257 metros Estrutura em arco treliçado sem pilares intermediários para evitar qualquer contato com o edifício destruído. 🤖 Ponte rolante automatizada Guindastes suspensos controlados à distância projetados para desmontar o antigo sarcófago com ferramentas robóticas.

A maior estrutura terrestre móvel do planeta foi montada a 327 metros de distância do epicentro radiológico para proteger operários durante a construção. Em novembro de 2016, engenheiros do consórcio Novarka concluíram o deslocamento do Novo Confinamento Seguro sobre a estrutura danificada do reator 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia.

Por que a estrutura teve que ser construída longe do reator destruído?

Montar um arco de aço diretamente sobre uma área com alta radiação exporia os operários a doses perigosas de energia ionizante em poucos minutos. Para contornar esse risco, a equipe pré-fabricou a estrutura inteira em uma zona limpa e a empurrou sobre trilhos. Isso se chama montagem por translação mecânica.

A estrutura de 36.000 toneladas — com massa equivalente a quatro vezes a da Torre Eiffel — deslizou por 327 metros sobre patins com revestimento de teflon. Assim, o risco de exposição humana caiu drasticamente e a área crítica foi isolada com segurança.

O arco foi montado em uma área afastada do reator para reduzir a exposição dos trabalhadores à radiação — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho real do Novo Confinamento Seguro de Chernobyl?

O dimensionamento da megaestrutura de Chernobyl foi projetado para cobrir inteiramente o antigo sarcófago de concreto erguido em 1986 e abrigar guindastes robóticos de desmontagem.

Massa total de aço estrutural: soma 36.000 toneladas de ligas de alta resistência, sustentadas por fundações profundas de estacas de concreto armado.

Altura livre do arco: atinge 108 metros do solo ao topo, superando a altura da Estátua da Liberdade.

atinge 108 metros do solo ao topo, superando a altura da Estátua da Liberdade. Vão livre de cobertura: possui 257 metros de largura sem pilares internos, cobrindo a usina sem tocar nas ruínas.

possui 257 metros de largura sem pilares internos, cobrindo a usina sem tocar nas ruínas. Comprimento da estrutura: estende-se por 162 metros ao longo do eixo do reator contaminado.

estende-se por 162 metros ao longo do eixo do reator contaminado. Sistema de translação hidráulica: utiliza 224 macacos hidráulicos sincronizados para empurrar a estrutura em passos graduais.

utiliza 224 macacos hidráulicos sincronizados para empurrar a estrutura em passos graduais. Vida útil de projeto: garantida para 100 anos de contenção estanque sob controle contínuo de umidade.

Como as 36 mil toneladas de aço se moveram sobre o solo sem tombar?

O deslizamento ocorreu sobre trilhos duplos de aço equipados com placas de teflon e graxa especial de alta viscosidade. Macacos hidráulicos avançavam conectados a cabos de aço trançado a uma velocidade de alguns metros por hora, alinhando o arco milímetro a milímetro.

Ao atingir a posição final, selos de borracha elastomérica sanfonada vedaram a junção entre a nova cobertura metálica e as paredes dos edifícios vizinhos. Com isso, o interior ficou estanque contra qualquer vazamento de poeira contendo combustível nuclear.

Característica de Engenharia Sarcófago Provisório (1986) Novo Confinamento Seguro (2016) 🏗️ Método de Montagem Içamento direto com guindastes sobre área quente Montagem remota e translação por trilhos em área limpa ⏳ Vida Útil Projetada 30 anos (com risco estrutural de colapso) 100 anos com controle de umidade relativa interna 🛡️ Sistema de Desmontagem Ausente (apenas suporte estrutural de emergência) Pontes rolantes pesadas com braços robóticos integrados

Quais normas internacionais orientaram o projeto de isolamento radiológico?

A concepção do projeto atendeu aos critérios de contenção de material radioativo da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e aos padrões de dimensionamento do Eurocode 3 para estruturas de aço sujeitas a ventos e sismos.

O arco foi calculado para suportar ventos de tornados classe F3 e variações térmicas extremas sem perder a estanqueidade dos selos laterais. Assim, a estabilidade física do abrigo fica assegurada por um século.

Em novembro de 2016, o arco percorreu 327 metros até alcançar sua posição definitiva sobre o reator — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto de engenharia exige especialistas em movimentação de cargas pesadas?

O translado de módulos que pesam milhares de toneladas exige a contratação de um engenheiro estrutural ou engenheiro especialista em movimentação de cargas pesadas.

Movimentar estruturas gigantescas sem o estudo geotécnico do solo ou cálculo de atrito pode causar colapso nos trilhos ou tombamento da peça. O acompanhamento especializado previne acidentes graves e garante a precisão do alinhamento.