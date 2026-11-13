A maior estrutura terrestre móvel do planeta foi montada a 327 metros de distância do epicentro radiológico para proteger operários durante a construção. Em novembro de 2016, engenheiros do consórcio Novarka concluíram o deslocamento do Novo Confinamento Seguro sobre a estrutura danificada do reator 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia.
Por que a estrutura teve que ser construída longe do reator destruído?
Montar um arco de aço diretamente sobre uma área com alta radiação exporia os operários a doses perigosas de energia ionizante em poucos minutos. Para contornar esse risco, a equipe pré-fabricou a estrutura inteira em uma zona limpa e a empurrou sobre trilhos. Isso se chama montagem por translação mecânica.
A estrutura de 36.000 toneladas — com massa equivalente a quatro vezes a da Torre Eiffel — deslizou por 327 metros sobre patins com revestimento de teflon. Assim, o risco de exposição humana caiu drasticamente e a área crítica foi isolada com segurança.
Qual é o tamanho real do Novo Confinamento Seguro de Chernobyl?
O dimensionamento da megaestrutura de Chernobyl foi projetado para cobrir inteiramente o antigo sarcófago de concreto erguido em 1986 e abrigar guindastes robóticos de desmontagem.
Massa total de aço estrutural: soma 36.000 toneladas de ligas de alta resistência, sustentadas por fundações profundas de estacas de concreto armado.
- Altura livre do arco: atinge 108 metros do solo ao topo, superando a altura da Estátua da Liberdade.
- Vão livre de cobertura: possui 257 metros de largura sem pilares internos, cobrindo a usina sem tocar nas ruínas.
- Comprimento da estrutura: estende-se por 162 metros ao longo do eixo do reator contaminado.
- Sistema de translação hidráulica: utiliza 224 macacos hidráulicos sincronizados para empurrar a estrutura em passos graduais.
- Vida útil de projeto: garantida para 100 anos de contenção estanque sob controle contínuo de umidade.
Como as 36 mil toneladas de aço se moveram sobre o solo sem tombar?
O deslizamento ocorreu sobre trilhos duplos de aço equipados com placas de teflon e graxa especial de alta viscosidade. Macacos hidráulicos avançavam conectados a cabos de aço trançado a uma velocidade de alguns metros por hora, alinhando o arco milímetro a milímetro.
Ao atingir a posição final, selos de borracha elastomérica sanfonada vedaram a junção entre a nova cobertura metálica e as paredes dos edifícios vizinhos. Com isso, o interior ficou estanque contra qualquer vazamento de poeira contendo combustível nuclear.
Quais normas internacionais orientaram o projeto de isolamento radiológico?
A concepção do projeto atendeu aos critérios de contenção de material radioativo da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e aos padrões de dimensionamento do Eurocode 3 para estruturas de aço sujeitas a ventos e sismos.
O arco foi calculado para suportar ventos de tornados classe F3 e variações térmicas extremas sem perder a estanqueidade dos selos laterais. Assim, a estabilidade física do abrigo fica assegurada por um século.
Quando um projeto de engenharia exige especialistas em movimentação de cargas pesadas?
O translado de módulos que pesam milhares de toneladas exige a contratação de um engenheiro estrutural ou engenheiro especialista em movimentação de cargas pesadas.
Movimentar estruturas gigantescas sem o estudo geotécnico do solo ou cálculo de atrito pode causar colapso nos trilhos ou tombamento da peça. O acompanhamento especializado previne acidentes graves e garante a precisão do alinhamento.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos envolvendo movimentação de grandes estruturas ou contenção industrial, recomenda-se a consultoria técnica de um engenheiro estrutural ou engenheiro geotécnico, prevenindo riscos de ruína ou falha de estabilidade durante o translado.