Resumo executivo 🚀 Queda livre de 5,18 segundos Simulação contínua de microgravidade pura para testes de fluidos e combustão espacial. 🕳️ Poço metálico de 142 metros Câmara cilíndrica subterrânea de aço selada dentro de um poço revestido de concreto. 💨 Vácuo ultra-baixo de 0,05 torr Bandeja de bombas remove o ar para eliminar completamente a resistência aerodinâmica. 📦 Frenagem suave com isopor Tanque inferior com grãos de poliestireno absorve impactos de até 65 g sem quebrar sensores.

Construída no Centro de Pesquisa Glenn, a instalação escavada no solo utiliza um tubo de vácuo de aço para simular o ambiente da Estação Espacial Internacional sem sair da Terra.

Por que os cientistas precisam remover todo o ar antes de soltar o experimento?

Se você soltar uma pena e uma pedra dentro de uma sala comum, a resistência do ar faz a pena cair bem mais devagar. No laboratório subterrâneo da NASA, os pesquisadores eliminam o ar para que a única força atuando sobre o equipamento seja a própria atração da Terra.

O tubo de aço de 6,1 metros de diâmetro é evacuado até atingir uma pressão de 0,05 torr — cerca de 1/20.000 da pressão atmosférica ao nível do mar. Sem as moléculas de ar para criar atrito, o veículo contendo o experimento cai por 132 metros em queda livre pura, alcançando o estado de microgravidade ideal.

Experimentos em microgravidade ajudam pesquisadores a investigar o comportamento de fluidos e processos de combustão — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da instalação subterrânea da NASA?

A estrutura do Zero Gravity Research Facility, construída no NASA Glenn Research Center em Cleveland, combina escavação geotécnica profunda com engenharia de precisão para suportar vácuo e impactos severos.

Profundidade total do tubo de vácuo: possui 142 metros de extensão vertical em aço inoxidável, instalado dentro de um poço de concreto de 146 metros de profundidade.

Tempo útil de microgravidade: proporciona 5,18 segundos de queda livre contínua em trajetória direta vertical.

proporciona 5,18 segundos de queda livre contínua em trajetória direta vertical. Diâmetro útil da câmara: estrutura cilíndrica de aço com 6,1 metros de largura interna para comportar veículos de teste.

estrutura cilíndrica de aço com 6,1 metros de largura interna para comportar veículos de teste. Capacidade de desaceleração máxima: contêiner de impacto inferior capaz de absorver frenagens de até 65 g em fração de segundo.

contêiner de impacto inferior capaz de absorver frenagens de até 65 g em fração de segundo. Massa máxima de carga útil: transporta cápsulas experimentais pesando até 1.130 quilogramas durante o ensaio.

Como funciona o sistema que para um veículo a 115 km/h sem quebrar os sensores?

Após despencar por 132 metros e atingir 115 km/h ao final de 5,18 segundos, a cápsula experimental precisa ser freada com segurança. No fundo da câmara de vácuo, os engenheiros da NASA projetaram um recipiente de desaceleração de 6,1 metros de profundidade preenchido com grãos de poliestireno expandido.

O veículo de aço penetra nessa massa de isopor e comprime o material de forma progressiva, dispersando a energia cinética em apenas 4,5 metros de parada. Assim, os instrumentos científicos delicados sobrevivem ao impacto e podem ser recolhidos em minutos.

Método de Ensaio Tempo de Microgravidade Custo Operacional e Acesso 🏭 Torre de Vácuo (NASA Zero-G) 5,18 segundos contínuos Baixo custo por disparo; múltiplos testes diários em solo ✈️ Voo Parabólico (Avião) 20 a 25 segundos por parábola Custo elevado de combustível; turbulência residual de ar 🛰️ Estação Espacial (ISS) Meses ou anos ininterruptos Custo milionário por quilo de carga; logística complexa de lançamento

Quais normas de engenharia garantem a segurança de poços de vácuo profundos?

O projeto e a manutenção de câmaras de vácuo verticais de grande porte seguem os requisitos da norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Section VIII). Como a pressão atmosférica empurra as paredes externas do cilindro, as juntas soldadas passam por inspeções por espectrometria de massa com hélio.

As diretrizes da ASCE para contenção geotécnica orientam o monitoramento da camisa de concreto que envolve o tubo metálico no subsolo. Assim, a estrutura permanece perfeitamente alinhada e protegida contra vibrações térmicas e movimentações de terra.

A queda livre permite estudar fenômenos em condições de microgravidade durante alguns segundos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto industrial exige especialistas em dinâmica de impacto e vácuo?

A concepção de câmaras pressurizadas, poços de ensaio e torres de teste requer a consultoria direta de um engenheiro estrutural especialista em vasos de pressão ou engenheiro geotécnico de obras subterrâneas.

Dimensionar a absorção de impactos extremos e a resistência de paredes finas contra o colapso por vácuo exige simulações computacionais avançadas. Isso evita acidentes e garante a integridade dos sensores de alta precisão.