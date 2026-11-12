Resumo executivo 🦠 Bactérias adormecidas Esporos de microrganismos são incorporados ao material, geralmente protegidos por partículas ou cápsulas. 💧 Ativação pela água Quando uma fissura permite a entrada de água e oxigênio, os microrganismos podem iniciar sua atividade metabólica. 🪨 Produção de calcário O metabolismo bacteriano favorece a formação de carbonato de cálcio, que se deposita dentro das rachaduras. 📏 Limite dos ensaios Pesquisas da TU Delft demonstraram fechamento de fissuras de até 0,8 mm em condições laboratoriais.

Microrganismos incorporados à mistura podem produzir minerais que preenchem rachaduras no concreto. A tecnologia busca reduzir infiltrações, corrosão e gastos com manutenção.

Como as bactérias conseguem reparar uma rachadura no concreto?

Uma rachadura aparentemente pequena pode permitir que água e substâncias agressivas penetrem no concreto. Quando alcançam as armaduras metálicas, esses agentes favorecem a corrosão e aceleram a deterioração da estrutura.

O concreto autocicatrizante utiliza bactérias selecionadas, muitas do gênero Bacillus, incorporadas à mistura ainda durante a fabricação. Elas podem permanecer protegidas em estado de dormência até que a água alcance uma fissura e favoreça sua ativação.

Esporos bacterianos podem permanecer protegidos dentro do concreto até que condições favoráveis permitam sua ativação. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais materiais e dimensões são utilizados nessa tecnologia?

O funcionamento depende da combinação entre microrganismos, nutrientes e um sistema de proteção. Esses componentes precisam sobreviver ao ambiente altamente alcalino do cimento e à própria fabricação do concreto.

Esporos bacterianos: organismos selecionados, como espécies de Bacillus, são preparados para permanecer inativos até encontrarem condições favoráveis.

Material de proteção: partículas de argila expandida, cápsulas e outros suportes porosos podem proteger os microrganismos durante a mistura e o endurecimento.

partículas de argila expandida, cápsulas e outros suportes porosos podem proteger os microrganismos durante a mistura e o endurecimento. Fonte de nutrientes: compostos como lactato de cálcio fornecem elementos necessários à atividade metabólica e à precipitação mineral.

compostos como lactato de cálcio fornecem elementos necessários à atividade metabólica e à precipitação mineral. Ativação: água, oxigênio, nutrientes e condições químicas adequadas permitem que as bactérias retomem sua atividade.

água, oxigênio, nutrientes e condições químicas adequadas permitem que as bactérias retomem sua atividade. Produto mineral: o carbonato de cálcio (CaCO₃) forma depósitos que ocupam parte do espaço deixado pela fissura.

o carbonato de cálcio (CaCO₃) forma depósitos que ocupam parte do espaço deixado pela fissura. Abertura das fissuras: ensaios específicos registraram fechamento de até 0,46 mm após 100 dias de imersão e resultados de até 0,8 mm em pesquisas da TU Delft.

Essas medidas representam resultados de experimentos, não uma capacidade garantida para qualquer estrutura. A largura, a profundidade, a idade da fissura e as condições de exposição interferem diretamente no resultado.

Como funciona o processo de autocicatrização na prática?

Imagine uma estrutura de concreto que apresenta uma pequena rachadura depois de algum tempo de utilização. Em vez de depender exclusivamente de uma intervenção externa, o material pode conter agentes biológicos preparados para reagir à entrada de água.

Primeiro, a água alcança as partículas que armazenam os esporos e os nutrientes. Depois, as bactérias são ativadas e iniciam reações que favorecem a formação de minerais à base de cálcio.

MÉTODO RESULTADO CONDIÇÃO Autocicatrização natural Aproximadamente 0,1 a 0,3 mm Hidratação de partículas de cimento e outros processos naturais. Com bactérias Até 0,8 mm em ensaios específicos Depende da formulação, da proteção bacteriana e das condições de exposição. Reparo convencional Depende do diagnóstico e do método escolhido. Pode exigir injeção, selagem, tratamento das armaduras ou recuperação estrutural.

O que um especialista explica sobre o concreto que se regenera?

O desenvolvimento dessa tecnologia envolve pesquisas em engenharia civil, microbiologia e ciência dos materiais. Um dos pesquisadores de referência é Henk Jonkers, professor da TU Delft, que trabalha com materiais de construção adaptados a processos biológicos.

A universidade disponibiliza uma aula específica sobre concreto autocicatrizante, com explicações sobre a utilização de bactérias produtoras de minerais e sua aplicação em materiais cimentícios.

Abaixo, um vídeo do canal TU Delft que aprofunda o tema:

Quais normas e limitações impedem o uso generalizado?

A tecnologia apresenta resultados promissores, mas ainda enfrenta obstáculos para chegar a todas as obras. A sobrevivência das bactérias dentro do concreto é uma das principais dificuldades, pois o material possui elevada alcalinidade, pouco espaço disponível e condições variáveis de umidade e temperatura.

Outro problema é o tamanho das fissuras. A formação de minerais pode ser insuficiente quando a abertura é grande, e parte dos nutrientes ou depósitos pode ser removida pela água. Fissuras profundas também são mais difíceis de tratar porque a disponibilidade de oxigênio e nutrientes diminui no interior do material.

A atividade bacteriana pode favorecer a precipitação de carbonato de cálcio, que se deposita no interior das rachaduras. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando o concreto autocicatrizante pode ser utilizado na construção civil?

Estruturas sujeitas à infiltração merecem atenção especial, porque pequenas fissuras podem facilitar a entrada de água e acelerar a corrosão das armaduras. Entre as aplicações estudadas estão canais de irrigação, túneis, fundações, reservatórios e estruturas hidráulicas.

Há também experiências em escala real. Pesquisadores ligados à TU Delft acompanharam demonstradores de concreto com agentes bacterianos. Os estudos indicaram que a adição não provocou efeitos negativos observados no desempenho construtivo, mas houve dificuldade para comprovar o fechamento de fissuras, porque quase não ocorreram rachaduras nos elementos monitorados.

Quando é necessário chamar um engenheiro para avaliar as rachaduras?

Fissuras que aumentam de tamanho, atravessam elementos estruturais ou apresentam infiltração persistente precisam ser avaliadas por um engenheiro civil especialista em estruturas de concreto. Também merecem investigação sinais de armaduras expostas, ferrugem, deslocamentos e deformações.

O concreto autocicatrizante não deve ser tratado como solução universal para rachaduras. O fechamento visual de uma abertura não comprova, por si só, a recuperação da capacidade de suportar cargas. A causa do dano precisa ser identificada antes da escolha do reparo.