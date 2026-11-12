Resumo executivo 🌊 Água a 65 metros de profundidade As fundações foram instaladas em uma região do Golfo de Corinto com sedimentos aluviais fracos e sem rocha encontrada nas sondagens até 100 metros abaixo do fundo marinho. 🔩 Tubos metálicos de até 30 metros Entre 150 e 200 inclusões metálicas reforçam o terreno sob cada uma das principais fundações. 🪨 Bases de 90 metros de diâmetro Grandes estruturas de concreto repousam sobre uma camada preparada de cascalho com aproximadamente 2,8 metros de espessura. 📐 Movimentos de até 2 metros O projeto prevê acomodar deslocamentos tectônicos relativos entre apoios, combinando flexibilidade, amortecedores hidráulicos e juntas especiais.

Em vez de fincar pilares em rocha, engenheiros reforçaram o fundo do mar com centenas de tubos de aço e criaram fundações capazes de acompanhar movimentos sísmicos controlados.

Por que construir uma ponte convencional seria tão difícil nesse trecho da Grécia?

Imagine tentar apoiar uma coluna gigantesca sobre uma camada espessa de areia, argila e sedimentos que podem se deformar durante um terremoto. Esse era o desafio encontrado no fundo do Golfo de Corinto.

As sondagens não encontraram rocha até 100 metros abaixo do leito marinho. Estudos geológicos estimaram que os sedimentos poderiam ultrapassar 500 metros de espessura. Por isso, a equipe precisou desenvolver uma fundação diferente das soluções convencionais.

Segundo a GEFYRA, responsável pela concessão da ponte, o projeto considerou diferentes alternativas, incluindo estacas profundas, grandes caixões enterrados e substituição do solo. A solução escolhida foi melhorar as camadas superiores e apoiar grandes bases diretamente sobre o terreno preparado.

A ponte Rion–Antirion atravessa uma região do Golfo de Corinto marcada por sedimentos fracos e elevada atividade sísmica. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões das fundações e dos tubos de aço?

O diferencial está na combinação entre estruturas gigantescas de concreto, inclusões metálicas e uma camada de cascalho cuidadosamente preparada. Cada elemento participa da transferência das forças para o terreno.

Fundação principal: cada uma das quatro bases dos pilares centrais possui aproximadamente 90 metros de diâmetro. Elas funcionam como grandes plataformas circulares de concreto armado.

Profundidade da água: os apoios principais estão instalados em locais com aproximadamente 48 a 63,5 metros de profundidade, chegando a cerca de 65 metros no trecho central.

os apoios principais estão instalados em locais com aproximadamente 48 a 63,5 metros de profundidade, chegando a cerca de 65 metros no trecho central. Tubos de aço: as inclusões possuem 2 metros de diâmetro e comprimentos entre 25 e 30 metros. São tubos ocos instalados verticalmente no solo.

as inclusões possuem 2 metros de diâmetro e comprimentos entre 25 e 30 metros. São tubos ocos instalados verticalmente no solo. Quantidade: foram utilizadas aproximadamente 150 a 200 inclusões em cada posição principal de fundação, distribuídas em uma malha regular.

foram utilizadas aproximadamente 150 a 200 inclusões em cada posição principal de fundação, distribuídas em uma malha regular. Espaçamento: os tubos foram posicionados com distâncias próximas de 7 a 8 metros, conforme a localização de cada apoio.

os tubos foram posicionados com distâncias próximas de 7 a 8 metros, conforme a localização de cada apoio. Camada de cascalho: aproximadamente 2,8 metros de material granular preparado separam as cabeças das inclusões da base de concreto. A documentação da obra arredonda essa espessura para 3 metros.

aproximadamente 2,8 metros de material granular preparado separam as cabeças das inclusões da base de concreto. A documentação da obra arredonda essa espessura para 3 metros. Solo reforçado: a intervenção melhora principalmente os 20 metros superiores do terreno, aumentando sua capacidade de resistir aos esforços horizontais.

Os tubos não funcionam como estacas convencionais conectadas diretamente à fundação. A diferença entre os sistemas é justamente o que permite uma resposta mais adequada às solicitações sísmicas.

Como os tubos de aço e o cascalho trabalham juntos durante um terremoto?

A fundação funciona como uma plataforma muito larga apoiada sobre um terreno previamente reforçado. O peso do pilar é transferido pelo contato entre a base de concreto, o cascalho e o solo com inclusões metálicas.

O detalhe decisivo é que os tubos não possuem ligação estrutural rígida com a base de concreto. Assim, durante um terremoto, a fundação pode apresentar deslizamento ou levantamento parcial em relação ao terreno, conforme o comportamento previsto no projeto.

ELEMENTO FUNÇÃO NA FUNDAÇÃO Tubos de aço Melhoram a resistência e o comportamento do solo superficial. Cascalho preparado Transfere as forças por contato e atrito, permitindo uma resposta controlada da fundação. Base de concreto Distribui o peso do pilar e os esforços recebidos pela estrutura. Sistema hidráulico Limita deslocamentos relativos do tabuleiro e dissipa energia durante terremotos.

Quais números mostram a intensidade dos terremotos considerados no projeto?

A ponte foi dimensionada para uma região com falhas geológicas ativas e movimentação tectônica contínua. Por isso, os engenheiros consideraram cenários mais severos do que os esforços provocados por terremotos frequentes.

De acordo com a documentação técnica publicada pela concessionária e pela Institution of Civil Engineers, os parâmetros incluem:

Aceleração máxima do solo: 0,48 g, valor utilizado no espectro sísmico de projeto.

0,48 g, valor utilizado no espectro sísmico de projeto. Aceleração espectral: até 1,2 g para períodos entre 0,2 e 1 segundo.

até 1,2 g para períodos entre 0,2 e 1 segundo. Período de retorno: 2.000 anos para o cenário sísmico de referência, associado a uma probabilidade de excedência de 5% durante a vida útil de projeto de 120 anos.

2.000 anos para o cenário sísmico de referência, associado a uma probabilidade de excedência de 5% durante a vida útil de projeto de 120 anos. Movimentos tectônicos: capacidade de acomodar deslocamentos relativos de até 2 metros entre apoios adjacentes, nas direções horizontal e/ou vertical.

capacidade de acomodar deslocamentos relativos de até 2 metros entre apoios adjacentes, nas direções horizontal e/ou vertical. Inclinação dos pilares: o projeto também considerou uma inclinação vertical de 1/500 associada aos movimentos previstos.

Esses números representam requisitos de dimensionamento, não movimentos que acontecem em todos os terremotos. A intenção é preservar a integridade da ligação mesmo diante de solicitações excepcionais.

Centenas de inclusões metálicas ajudam a melhorar o comportamento do solo sob as principais fundações da ponte. — Créditos: Imagem gerada por IA

O terremoto de 2008 mostrou se o sistema de proteção realmente funciona?

Em 8 de junho de 2008, um terremoto de magnitude 6,5 ocorreu a aproximadamente 36 quilômetros a sudoeste da ponte. O evento ofereceu uma oportunidade importante para observar o comportamento dos dispositivos de proteção sísmica.

Segundo o estudo de caso da Institution of Civil Engineers, os fusíveis metálicos cederam e os amortecedores hidráulicos entraram em funcionamento. A velocidade máxima estimada dos dispositivos foi de 0,28 metro por segundo, com deslocamento máximo de aproximadamente 15 centímetros.

O que engenheiros precisam acompanhar para manter uma ponte desse tipo segura?

Uma estrutura construída em ambiente sísmico exige acompanhamento especializado. O engenheiro geotécnico avalia o comportamento do terreno e possíveis recalques diferenciais, enquanto o engenheiro estrutural verifica pilares, tabuleiro, cabos, juntas e dispositivos de dissipação.

Também é necessário observar deslocamentos, sinais de corrosão, condições dos amortecedores e integridade dos componentes que podem precisar de substituição depois de eventos extremos. A segurança depende tanto do projeto original quanto da inspeção e manutenção ao longo da vida útil.