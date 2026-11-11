Resumo executivo 🚢 Navios com posicionamento dinâmico Embarcações mantêm a rota exata via GPS e propulsores laterais enquanto desenrolam milhares de quilômetros de cabo. 🚜 Arado hidrodinâmico submarino Equipamento rebocado no fundo do mar que abre uma vala no sedimento e enterra a fibra em áreas rasas. ⚡ Repetidores ópticos energizados Amplificadores de laser instalados ao longo da linha mantêm a velocidade dos dados por milhares de milhas. 🛡️ Proteção multicamada contra impacto Malhas de aço e cobre envolvem a fibra de vidro para resistir a âncoras, redes de pesca e à pressão abissal.

Ao contrário da crença popular de que a internet trafega por satélites, quase a totalidade das comunicações intercontinentais depende de finos cabos de fibra óptica depositados no fundo dos oceanos por embarcações altamente especializadas.

Por que os cabos de fibra óptica não se rompem sob o próprio peso ao serem soltos no mar?

Imagine pendurar uma linha de pesca de 5 quilômetros de altura a partir de um barco em movimento: o próprio peso do fio esticado criaria uma força de tração capaz de parti-lo imediatamente. Nos navios de lançamento de cabos submarinos, a velocidade da embarcação precisa ser sincronizada perfeitamente com o motor de desenrolamento dos carretéis para evitar a ruptura.

Esse mecanismo de controle utiliza guinchos de fricção contínua e sensores de carga que medem o ângulo de descida do cabo na água. O objetivo é depositá-lo sobre a topografia do fundo marinho sem esticá-lo excessivamente sobre fendas ou criar folgas que formem laços e dobras no leito oceânico.

Navios lançadores depositam cabos de fibra óptica no fundo dos oceanos para conectar continentes — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas das linhas de transmissão e dos navios lançadores?

Dados consolidados pela organização de pesquisa TeleGeography mostram que a rede mundial abrange mais de 500 cabos ativos, totalizando cerca de 1,4 milhão de quilômetros de infraestrutura submersa.

Capacidade de carregamento de cabos: navios especializados transportam até 5.000 toneladas de cabos contínuos acomodados em carretéis circulares gigantescos no porão da embarcação.

Profundidade máxima de assentamento: deposição controlada no leito oceânico em áreas de até 8.000 metros de profundidade.

deposição controlada no leito oceânico em áreas de até 8.000 metros de profundidade. Profundidade de enterramento do arado: o arado hidráulico marinho escava uma trincheira de 1,5 metro no sedimento para proteger o cabo contra âncoras.

o arado hidráulico marinho escava uma trincheira de 1,5 metro no sedimento para proteger o cabo contra âncoras. Espaçamento de amplificadores ópticos: repetidores alimentados com até 10.000 volts de corrente contínua a cada 70 quilômetros para regenerar o sinal de laser.

repetidores alimentados com até 10.000 volts de corrente contínua a cada 70 quilômetros para regenerar o sinal de laser. Diâmetro do cabo blindado: varia de 17 milímetros no oceano profundo até 50 milímetros em zonas rasas com malha de aço galvanizado.

Como funciona na prática a instalação e o enterramento no fundo do mar?

Antes de soltar o cabo, o navio utiliza sonares multifeixe de varredura lateral para mapear o relevo marinho, desviando de vulcões submersos e zonas de falha tectônica. Em águas rasas de até 1.500 metros de profundidade — onde há maior risco de danos por redes de pesca de arrasto e âncoras —, o cabo é lançado por meio de um arado submarino sob pressão hidráulica.

Esse equipamento pesado é rebocado pelo navio e injeta jatos de água no fundo do mar para liquefazer o solo e abrir uma vala. O cabo é inserido na lâmina do arado e depositado no fundo da ranhura, sendo coberto naturalmente pelo próprio sedimento marítimo em seguida.

Zona de Instalação Espessura e Estrutura Método de Proteção ⚓ Águas Rasas (< 1.500 m) Cabo duplo-blindado (40 a 50 mm de diâmetro) com fios pesados de aço. Enterrado por arado marinho a 1,5 m abaixo do sedimento. 🌊 Abissal / Mar Profundo (> 1.500 m) Cabo leve (17 a 20 mm de diâmetro) com isolamento de polietileno. Assentado diretamente sobre o leito marinho plano.

Quais normas internacionais regulam o projeto e a proteção dos cabos submarinos?

As diretrizes técnicas para o projeto de sistemas ópticos submersos são estabelecidas pelo setor de padronização da International Telecommunication Union (ITU), com destaque para a norma ITU-T G.975 para repetidores e transmissão de alta capacidade.

Além disso, recomendações do International Cable Protection Committee (ICPC) definem as distâncias de segurança em relação a rotas de navegação comercial e cabos pré-existentes. O cumprimento dessas normas garante a interconectividade global e evita interferências eletromagnéticas com redes submarinas vizinhas.

Os navios especializados armazenam e controlam o desenrolamento dos cabos durante a operação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a instalação de redes subaquáticas exige um especialista em geotecnia marinha?

Projetos de travessia óptica transoceânica exigem a atuação conjunta de um engenheiro especialista em geotecnia marinha e de um consultor de engenharia de telecomunicações offshore.

A contratação desses profissionais é indispensável para realizar ensaios de mecânica dos solos marinhos e análise de risco geológico, prevenindo o rompimento precoce de cabos expostos a tensões dinâmicas excessivas ou ao atrito com rochas do leito marinho.