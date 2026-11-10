Com o maior vão livre estaiado do mundo, a ponte em Vladivostok desafia ventos congelantes com torres de 324 metros de altura. No leste da Rússia, a Ponte Russky conecta a cidade de Vladivostok à Ilha Russky cruzando as águas profundas do Estreito de Bósforo Oriental.
Por que a ponte consegue flutuar sobre o mar sem pilares no meio da água?
Imagine esticar um varal bem comprido e pendurar roupas pesadas no meio dele; sem apoio central, o fio vai arcar e ceder. Para impedir que a pista de uma ponte afunde sob seu próprio peso, a engenharia conecta cabos de aço verticais ou diagonais das colunas até a pista. Isso se chama distribuição de carga por pontes estaiadas.
Em vez de empurrar o peso para baixo em pilares fincados no mar, os estais puxam o tabuleiro de aço estrutural na diagonal e transferem essa força de tração para as colunas. As colunas transformam a tração em força de compressão, que desce até o solo rochoso. Assim, o vão de 1.104 metros permanece suspenso com total estabilidade.
Quais são as medidas e capacidades da maior ponte estaiada do mundo?
O dimensionamento das torres e a quantidade de cabos foram calculados pela consultoria Arup e pelos projetistas do instituto Instroyproekt para suportar congelamento severo e tráfego intenso.
Comprimento do vão central: atinge 1.104 metros de vão livre suspenso sobre o oceano, superando a Ponte Sutong na China e fixando o recorde mundial da categoria.
- Altura dos pilonos centrais: dois mastros em formato de A com 324 metros de altura construídos em concreto de alta resistência.
- Extensão dos cabos de aço: os estais mais longos alcançam 580 metros de comprimento, revestidos por bainhas de polietileno contra corrosão salina.
- Perfil do tabuleiro aerodinâmico: caixa metálica de 26 metros de largura projetada em formato de asa para reduzir o empuxo do vento.
- Carga de vento e variação térmica: estrutura projetada para suportar rajadas de 128 km/h e oscilações térmicas de até 80 °C entre inverno e verão.
Como as torres e os cabos trabalham juntos quando o vento soprar forte?
Durante tempestades de inverno, o vento sopra forte contra a lateral da ponte tentando fazer a pista torcer e balançar. Para conter esse movimento, os cabos de aço atuam em pares simétricos, puxando o tabuleiro de ambos os lados em direção ao topo do mastro de concreto.
Esse arranjo canaliza a energia do vento em forças direcionadas para baixo, que descem com segurança pelas paredes dos mastros principais. Então a estrutura absorve as vibrações sem sofrer deformações permanentes ou fadiga metálica.
Quais normas de engenharia regulam o projeto de pontes estaiadas?
O cálculo de pontes de grande vão segue rigorosos padrões internacionais, como a norma Eurocode 1 (EN 1991-1-4) para simulação de ventos e a ASCE 7 para cargas estruturais. No Brasil, o projeto de pontes de concreto e aço obedece à NBR 7187 e à NBR 8800.
Essas diretrizes exigem testes obrigatórios em túnel de vento com maquetes físicas. O objetivo é verificar se a forma do tabuleiro evita o fenômeno do galopamento ou da torção ressonante sob rajadas contínuas.
Quando é necessário contratar um engenheiro de estruturas para pontes e viadutos?
Qualquer projeto de ponte, viaduto ou passarela exige a liderança direta de um engenheiro civil especializado como engenheiro de estruturas ou calculista estrutural. Apenas esses profissionais podem calcular as deformações dos materiais e garantir a segurança do tráfego.
Tentar construir ou reformar estruturas de travessia sem um projeto estrutural detalhado expõe a obra ao risco de trincas por fadiga e colapso parcial. Por isso, ensaios de solo e cálculos de carga são etapas obrigatórias.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais de pontes, viadutos ou contenções locais, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro de estruturas, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural, deformação excessiva ou vibração extrema.