Conheça a engenharia subterrânea que permite abrir túneis de metrô de alta capacidade no coração das metrópoles com precisão milimétrica. Construir túneis de metrô abaixo de avenidas movimentadas e prédios históricos exige escavar toneladas de terra sem permitir que o solo acima ceda um único centímetro.
Por que o solo abaixo dos prédios não afunda durante a escavação?
Quando você faz um buraco na areia molhada, as paredes desmoronam para dentro do vácuo. Em um túnel sob a cidade acontece o mesmo risco, mas os engenheiros evitam o colapso preenchendo a câmara frontal da máquina com a própria terra moída sob pressão ajustada, um mecanismo conhecido como Earth Pressure Balance (EPB).
A tuneladora equaliza a força do subsolo mantendo a pressão da câmara interna entre 2,5 e 4,0 bar — equivalente ao empuxo de água a 40 metros de profundidade —, o que impede que o terreno ceda e garante que as fundações dos edifícios na superfície permaneçam intactas.
Quais são as dimensões e a capacidade técnica da tuneladora de metrô?
As especificações de uma máquina tuneladora tipo EPB Shield desenvolvida pela Herrenknecht combinam escala colossal e controle milimétrico para operar no subsolo urbano denso.
Diâmetro de escavação da roda de corte: alcança 11,66 metros em túneis de linha dupla de metrô, espaço suficiente para comportar duas vias de trem paralelas e passarelas de emergência.
- Peso total do conjunto operacional: soma cerca de 2.000 toneladas métricas distribuídas ao longo de 100 metros de comprimento de composição de suporte (back-up).
- Torque da roda de corte: gera até 32.000 kNm de momento torçor para fragmentar solos argilosos, cascalhos e formações rochosas alteradas.
- Força de empuxo hidráulico: aplica até 85.000 kN de pressão através de cilindros acoplados para empurrar o escudo contra o terreno.
- Revestimento em aduelas de concreto: instala anéis compostos por 7 a 8 blocos pré-moldados com espessura de 40 centímetros, vedados por gaxetas sintéticas de EPDM.
Como funciona o ciclo contínuo de escavação e montagem do túnel?
O processo opera em um ciclo repetitivo de engenharia: enquanto os discos de liga dura raspam a frente de escavação, uma rosca transportadora sem fim retira o material pastoso da câmara de forma dosada para manter o equilíbrio de pressão.
Assim que a máquina avança 1,5 metro (a largura exata de um anel), braços mecânicos robotizados posicionam os blocos de concreto e aplicam argamassa de preenchimento sob pressão no espaço anelar, selando a estrutura de forma definitiva.
Quais normas técnicas orientam a segurança de escavações subterrâneas?
A engenharia de túneis urbanos segue critérios rígidos fixados por diretrizes internacionais da International Tunnelling Association (ITA) e normas nacionais como a ABNT NBR 6118 para dimensionamento estrutural dos anéis de concreto armado.
O cumprimento desses padrões exige monitoramento geotécnico em tempo real com inclinômetros, piezômetros e estações totais computadorizadas, garantindo que qualquer deslocamento milimétrico seja corrigido imediatamente.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?
A intervenção em solos urbanos profundos exige o acompanhamento direto de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de túneis e escavações, especialistas capacitados para interpretar sondagens CPT/SPT e prever o comportamento mecânico do maciço.
Essa análise impede que variações não detectadas no lençol freático ou bolsões de solo brando comprometam as estruturas existentes na superfície durante a passagem da máquina.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais subterrâneos e contenções profundas, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico qualificado, especialmente em contextos de risco de deformação de solo ou interferência em fundações vizinhas.