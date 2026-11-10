Resumo executivo ⚙️ Roda de corte frontal Escava o solo com discos de corte em aço de alta resistência e pastilhas giratórias sob rotação contínua. 🛡️ Pressão de terra equilibrada Utiliza a própria terra escavada na câmara frontal para contrabalançar o peso do solo e evitar afundamentos na superfície. 🧱 Montagem robótica de anéis Instala blocos pré-moldados de concreto armado (aduelas) formando o revestimento estrutural definitivo do túnel. 🚀 Avanço por empuxo hidráulico Pressiona macacos hidráulicos contra o último anel de concreto montado para empurrar a máquina para a frente.

Conheça a engenharia subterrânea que permite abrir túneis de metrô de alta capacidade no coração das metrópoles com precisão milimétrica. Construir túneis de metrô abaixo de avenidas movimentadas e prédios históricos exige escavar toneladas de terra sem permitir que o solo acima ceda um único centímetro.

Por que o solo abaixo dos prédios não afunda durante a escavação?

Quando você faz um buraco na areia molhada, as paredes desmoronam para dentro do vácuo. Em um túnel sob a cidade acontece o mesmo risco, mas os engenheiros evitam o colapso preenchendo a câmara frontal da máquina com a própria terra moída sob pressão ajustada, um mecanismo conhecido como Earth Pressure Balance (EPB).

A tuneladora equaliza a força do subsolo mantendo a pressão da câmara interna entre 2,5 e 4,0 bar — equivalente ao empuxo de água a 40 metros de profundidade —, o que impede que o terreno ceda e garante que as fundações dos edifícios na superfície permaneçam intactas.

A roda de corte da tuneladora fragmenta o terreno enquanto a máquina avança pelo subsolo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e a capacidade técnica da tuneladora de metrô?

As especificações de uma máquina tuneladora tipo EPB Shield desenvolvida pela Herrenknecht combinam escala colossal e controle milimétrico para operar no subsolo urbano denso.

Diâmetro de escavação da roda de corte: alcança 11,66 metros em túneis de linha dupla de metrô, espaço suficiente para comportar duas vias de trem paralelas e passarelas de emergência.

Peso total do conjunto operacional: soma cerca de 2.000 toneladas métricas distribuídas ao longo de 100 metros de comprimento de composição de suporte (back-up).

soma cerca de 2.000 toneladas métricas distribuídas ao longo de 100 metros de comprimento de composição de suporte (back-up). Torque da roda de corte: gera até 32.000 kNm de momento torçor para fragmentar solos argilosos, cascalhos e formações rochosas alteradas.

gera até 32.000 kNm de momento torçor para fragmentar solos argilosos, cascalhos e formações rochosas alteradas. Força de empuxo hidráulico: aplica até 85.000 kN de pressão através de cilindros acoplados para empurrar o escudo contra o terreno.

aplica até 85.000 kN de pressão através de cilindros acoplados para empurrar o escudo contra o terreno. Revestimento em aduelas de concreto: instala anéis compostos por 7 a 8 blocos pré-moldados com espessura de 40 centímetros, vedados por gaxetas sintéticas de EPDM.

Como funciona o ciclo contínuo de escavação e montagem do túnel?

O processo opera em um ciclo repetitivo de engenharia: enquanto os discos de liga dura raspam a frente de escavação, uma rosca transportadora sem fim retira o material pastoso da câmara de forma dosada para manter o equilíbrio de pressão.

Assim que a máquina avança 1,5 metro (a largura exata de um anel), braços mecânicos robotizados posicionam os blocos de concreto e aplicam argamassa de preenchimento sob pressão no espaço anelar, selando a estrutura de forma definitiva.

Parâmetro técnico Tuneladora EPB Shield Método NATM (Convencional) Velocidade de avanço 12 a 20 metros por dia 1,5 a 3 metros por dia Suporte de frente de escavação Controle de pressão de terra (EPB) automático Concreto projetado e tirantes de aço Recalque do solo na superfície Mínimo e controlado (< 10 mm) Variável, requer rebaixamento de lençol phreático

Quais normas técnicas orientam a segurança de escavações subterrâneas?

A engenharia de túneis urbanos segue critérios rígidos fixados por diretrizes internacionais da International Tunnelling Association (ITA) e normas nacionais como a ABNT NBR 6118 para dimensionamento estrutural dos anéis de concreto armado.

O cumprimento desses padrões exige monitoramento geotécnico em tempo real com inclinômetros, piezômetros e estações totais computadorizadas, garantindo que qualquer deslocamento milimétrico seja corrigido imediatamente.

Os anéis de concreto formam o revestimento permanente que protege a estrutura do túnel — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

A intervenção em solos urbanos profundos exige o acompanhamento direto de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de túneis e escavações, especialistas capacitados para interpretar sondagens CPT/SPT e prever o comportamento mecânico do maciço.

Essa análise impede que variações não detectadas no lençol freático ou bolsões de solo brando comprometam as estruturas existentes na superfície durante a passagem da máquina.