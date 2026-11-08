Resumo executivo 🏗️ Capacidade de 20.000 toneladas O guindaste tipo gantry Taisun consegue suspender o peso equivalente a 13.000 carros populares de uma só vez. ⚙️ Sistema de cabos trançados Utiliza quilômetros de cabos de aço trançado operados por guinchos síncronos de alta precisão. 📐 Vão livre de 120 metros A estrutura de pontes de aço possui altura de 133 metros e vãos que cobrem toda a doca seca do estaleiro. ⏱️ Montagem em ciclo único Substitui meses de trabalho de solda perigosa em altura por um único içamento de plataformas continentais.

Engenheiros chineses construíram a maior estrutura móvel de içamento do mundo para erguer módulos marítimos completos de uma só vez. A construção de plataformas petrolíferas marítimas exigia a montagem de milhares de peças de aço a dezenas de metros de altura. No estaleiro de Yantai, na China, a solução foi construir o Taisun, o maior guindaste de pórtico do mundo.

Por que um guindaste precisa de uma ponte fixa em arco para erguer milhares de toneladas?

Quando você tenta levantar um objeto muito pesado com um braço dobrável comum, a estrutura tende a tombar para a frente por causa da alavanca de força. Para evitar a necessidade de contrapesos móveis gigantescos, a engenharia conecta duas colunas verticais rígidas a uma grande viga no topo, criando um pórtico fixo conhecido como gantry crane.

Essa geometria distribui a carga verticalmente para as fundações de concreto armado ancoradas na rocha do estaleiro. Ao dividir o peso de 20.000 toneladas entre múltiplos pontos de ancoragem, o sistema elimina o risco de inclinação lateral e garante estabilidade sob a ação de ventos fortes.

O sistema permite elevar módulos marítimos de grande porte para posicioná-los sobre estruturas flutuantes. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sao os dados tecnicos do maior guindaste de portico do mundo?

O dimensionamento de um equipamento de elevação dessa magnitude exige estruturas de aço de alta resistência e controle automatizado de tensão nos cabos. Os dados de projeto do Taisun demonstram a escala dessa engenharia:

Altura total da estrutura: atinge 133 metros do solo até o topo da viga transversal, equivalente a um edifício residencial de 40 andares.

Vão livre entre as colunas: mede 120 metros de largura, permitindo acomodar navios e plataformas flutuantes inteiras na doca.

mede 120 metros de largura, permitindo acomodar navios e plataformas flutuantes inteiras na doca. Cabo de aço de suporte: utiliza redes trançadas com diâmetro superior a 50 milímetros operadas por guinchos elétricos síncronos.

utiliza redes trançadas com diâmetro superior a 50 milímetros operadas por guinchos elétricos síncronos. Tempo de içamento contínuo: eleva estruturas pesadas a uma velocidade controlada de alguns metros por hora para evitar oscilações.

eleva estruturas pesadas a uma velocidade controlada de alguns metros por hora para evitar oscilações. Recorde mundial de içamento: ergueu com sucesso um módulo marítimo flutuante de 20.133 toneladas métricas registrado pelo Guinness World Records.

Como funciona o icamento de uma plataforma inteira na pratica?

O processo começa com a montagem completa da embarcação ou plataforma na água logo abaixo do guindaste. Os operadores fixam dezenas de ganchos pesados em pontos de içamento calculados na estrutura metálica do módulo.

Computadores centrais monitoram a tensão de cada cabo em tempo real para impedir o estiramento desigual do aço. Assim que a plataforma é erguida, ela é posicionada milimetricamente sobre o casco flutuante e soldada com segurança.

Tipo de guindaste Capacidade máxima de carga Aplicação principal 🏗️ Pórtico fixo (Taisun) 20.000 toneladas métricas Elevação de módulos inteiros de plataformas petrolíferas em estaleiros. 🚢 Guindaste flutuante (Sleipnir) 20.000 toneladas (2x 10.000 t) Instalação de torres eólicas e jaquetas metálicas em alto-mar. 🏭 Guindaste STS (Container) 65 a 100 toneladas métricas Carga e descarga rápida de contêineres padronizados em navios mercantes.

Qual norma tecnica orienta o projeto de guindastes e cabos de aco?

No Brasil, o dimensionamento e a inspeção de equipamentos de elevação de carga seguem os parâmetros da ABNT NBR 8400 e as diretrizes de segurança da NR 11. No cenário internacional, os projetos adotam os critérios da ASME B30.2 e as especificações da FEM 1.001.

Essas normas estabelecem coeficientes de segurança rigorosos para o limite de escoamento do aço e determinam a substituição periódica dos cabos. O cumprimento dessas regras evita a fadiga do material e protege os trabalhadores durante a operação.

Cabos, polias e guinchos precisam operar de maneira coordenada para controlar a distribuição da carga durante o içamento. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando e necessario contratar um engenheiro de rigging especializado?

Operações de içamento de cargas pesadas em portos ou indústrias exigem a contratação de um engenheiro de rigging e de um engenheiro mecânico. Esses profissionais elaboram o plano de içamento detalhando o centro de gravidade e o raio de curvatura dos cabos de aço.

Movimentar peças de grande porte sem estudo de rigging pode provocar o rompimento dos cabos ou o tombamento do equipamento. Todas as etapas necessitam de Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no sistema Confea/Crea.