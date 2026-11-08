Resumo executivo ☀️ Painel fotovoltaico de 7 mm Lâminas de silício fotovoltaico encapsuladas em resinas poliméricas flexíveis coladas diretamente sobre o pavimento existente. ⚡ Geração de 100 kWh/m² por ano Capacidade de produzir eletricidade para alimentar iluminação pública e pontos de recarga em áreas urbanas. 🚛 Sensibilidade ao tráfego pesado O peso constante de caminhões e máquinas agrícolas gerou trincas e descolamento nas primeiras versões de testes rodoviários. 🚴 Redirecionamento para vias leves A aplicação foi reorientada para ciclovias, calçadões de pedestres e praças, garantindo maior vida útil do revestimento.

Engenheiros franceses desenvolveram placas solares ultrafinas coladas diretamente sobre o asfalto para transformar estradas em usinas de energia limpa. Em cidades com escassez de espaço urbano para usinas solares, utilizar a malha viária existente tornou-se um desafio tecnológico. Na França, o grupo de infraestrutura Colas criou um pavimento capaz de captar luz solar sob as rodas dos veículos.

Por que colar paineis solares no asfalto exige materiais tao resistentes?

Você já viu como as rodas de um caminhão desgastam o asfalto comum até criar buracos na pista? Em uma estrada tradicional, a energia dos pneus é absorvida pela massa betuminosa. Quando substituímos essa camada por painéis fotovoltaicos comuns de vidro, a carga esmaga as células de silício instantaneamente.

Para resolver essa fragilidade estrutural, a tecnologia Wattway encapsula células de silício policristalino dentro de uma matriz transparente de resina de polímero multicamada. Essa camada protetora combina substratos de vidro moído para criar aderência com os pneus e distribuição de carga uniforme sobre o pavimento de base. Assim, o painel resiste ao atrito e impede a entrada de água sem quebrar a conexão elétrica interna.

Ciclovias e áreas de circulação de pedestres são exemplos de espaços que podem ser considerados para aplicações fotovoltaicas integradas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sao as especificacoes tecnicas do pavimento solar Wattway?

O dimensionamento de estradas fotovoltaicas exige equilibrar a eficiência de geração elétrica com a capacidade de suporte mecânico às cargas do tráfego. Os dados de engenharia do sistema desenvolvido pela Colas em parceria com o INES (Instituto Nacional de Energia Solar da França) detalham essa estrutura:

Espessura total do painel solar: mede apenas 7 milímetros de altura, permitindo a aplicação direta sobre o asfalto sem necessidade de obras de escavação profunda.

Geração média estimada por metro quadrado: produz cerca de 100 kWh/m² ao ano em regiões de alta radiação, correspondendo a um rendimento de até 15% por célula.

produz cerca de 100 kWh/m² ao ano em regiões de alta radiação, correspondendo a um rendimento de até 15% por célula. Extensão do projeto piloto inicial: instalado em uma pista de 1 quilômetro na rodovia RD5 em Tourouvre-au-Perche, totalizando 2.800 metros quadrados de área fotovoltaica.

instalado em uma pista de 1 quilômetro na rodovia RD5 em Tourouvre-au-Perche, totalizando 2.800 metros quadrados de área fotovoltaica. Textura antiderrapante de superfície: incorpora grânulos de sílica para atingir um coeficiente de atrito igual ao do asfalto convencional segundo a norma rodoviária.

incorpora grânulos de sílica para atingir um coeficiente de atrito igual ao do asfalto convencional segundo a norma rodoviária. Carga suportada por eixo de veículo: projetado para resistir a impactos de veículos pesados com até 13 toneladas por eixo em condições normais de rolamento.

Como funciona a estrada fotovoltaica na pratica do dia a dia?

Durante o dia, os raios solares atravessam a camada transparente de resina polimérica e atingem as células fotovoltaicas integradas ao pavimento. A energia em corrente contínua é enviada por cabos embutidos nas laterais da pista até inversores elétricos instalados no acostamento.

Em seguida, a eletricidade convertida em corrente alternada é injetada diretamente na rede pública local. Desse modo, o trecho solar gera energia para iluminação de vias, pontos de ônibus e estações de recarga sem ocupar terrenos agrícolas ou áreas florestais preservadas.

Sistema de geração Eficiência e angulação Resistência ao tráfego ☀️ Pavimento solar Wattway Posição plana a 0°, reduzindo a captação em 20% a 30% em relação ao telhado. Ideal para tráfego leve, pedestres e ciclovias; sofre sob tratores. 🏠 Painel solar sobre telhado Inclinado a 30°, otimizando o ângulo de incidência dos raios solares. Sem carga mecânica direta além de vento e chuva. 🛣️ Asfalto convencional (CBUQ) Não gera energia; absorve calor criando ilhas de calor urbanas. Alta durabilidade contra desgaste de tratores e cargas pesadas.

Qual norma tecnica regula a instalacao de revestimentos fotovoltaicos em vias?

No Brasil, a aplicação de novas tecnologias de pavimento deve atender aos critérios de desempenho da ABNT NBR 15575 e às especificações de misturas asfálticas do DNIT. Em âmbito internacional, os ensaios elétricos de durabilidade fotovoltaica seguem as normas da IEC 61215 e da ISO 9001.

O cumprimento dessas exigências normativas garante que a adição de elementos fotovoltaicos não comprometa a aderência pneu-pavimento nem crie riscos de aquaplanagem em dias de chuva intensa. Assim, os engenheiros asseguram a estabilidade da pista sem colocar em risco a vida dos motoristas.

O revestimento fotovoltaico combina células solares e camadas protetoras para permitir sua integração à superfície do pavimento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando e necessario contratar um engenheiro de infraestrutura viaria?

A instalação de sistemas de geração fotovoltaica integrada em calçadões ou estradas requer o acompanhamento direto de um engenheiro de infraestrutura viária e de um engenheiro eletricista. Esses profissionais analisam a rugosidade da base de asfalto, o tráfego médio diário e a drenagem pluvial da pista.

A aplicação de revestimentos solares não deve ser feita sem um estudo geotécnico prévio da fundação da via. A falta de avaliação pode causar o descolamento das placas e curtos-circuitos por acúmulo de água de chuva. Todos os projetos exigem registro de responsabilidade técnica perante o sistema Confea/Crea.