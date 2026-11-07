Resumo executivo 🔋 Supercapacitor de concreto O cimento misturado a negro de fumo e água cria uma rede condutora interna capaz de guardar eletricidade. ⚡ Capacidade por metro cúbico Cada m³ do material consegue armazenar cerca de 300 Wh, o suficiente para alimentar uma casa por um dia inteiro em um bloco de 45 m³. 🏛️ Dupla função estrutural O material sustenta o peso do prédio como concreto convencional enquanto atua como reservatório de energia renovável. 🧪 Estágio de laboratório A tecnologia já foi provada em protótipos milimétricos e busca escala comercial para fundações e pavimentos industriais.

Pesquisadores criaram um concreto estrutural capaz de acumular eletricidade em sua própria massa, abrindo caminho para edifícios que funcionam como baterias gigantes sem ocupar espaço extra.

Por que adicionar pó de carvão no cimento permite guardar eletricidade?

Pense em uma esponja de cozinha molhada. Quando a água seca dentro do cimento, ela deixa milhares de canais vazios em formato de teia de aranha por todo o bloco de concreto.

Cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) aproveitaram esses microcanais adicionando negro de fumo — um pó preto feito de carvão puro — na mistura com água e cimento. O pó condutor entra nesses poros e forma uma malha elétrica microscópica, transformando o concreto em um enorme supercapacitor capaz de armazenar energia estática sem depender de reações químicas lentas como as baterias comuns.

A integração entre materiais de construção e sistemas energéticos é uma das possibilidades investigadas pela engenharia. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é a capacidade real de armazenamento e a perda de resistência do material?

Os testes desenvolvidos pelo MIT News em parceria com o Wyss Institute da Universidade de Harvard mediram o comportamento mecânico e elétrico de amostras submetidas à norma ASTM C39 para resistência à compressão.

Densidade energética atingida: armazena até 300 Wh por metro cúbico de concreto ativado com 10% de negro de fumo na mistura.

Resistência à compressão mecânica: atinge 15 MPa na mistura de alta capacidade e até 40 MPa quando a proporção de carbono é reduzida para 3%, mantendo o padrão estrutural.

atinge 15 MPa na mistura de alta capacidade e até 40 MPa quando a proporção de carbono é reduzida para 3%, mantendo o padrão estrutural. Dimensão do protótipo funcional: demonstrado inicialmente em discos de 1 milímetro de espessura e elevado para blocos do tamanho de uma bateria de carro de 12 volts.

demonstrado inicialmente em discos de 1 milímetro de espessura e elevado para blocos do tamanho de uma bateria de carro de 12 volts. Eletrólito de imersão utilizado: impregnado com solução de cloreto de potássio (KCl) para fornecer os íons necessários à carga e descarga rápida.

impregnado com solução de cloreto de potássio (KCl) para fornecer os íons necessários à carga e descarga rápida. Volume de fundação necessário: um bloco de 45 metros cúbicos de concreto armazena cerca de 10 kWh de energia, o consumo diário de uma casa padrão.

Como funciona a carga e descarga de energia na estrutura de um edifício?

Na prática, as sapatas e fundações de concreto seriam conectadas diretamente aos painéis solares do telhado durante o dia, acumulando os elétrons na superfície dos poros internos.

Durante a noite, o circuito inverta a polaridade e libera essa corrente acumulada para acender lâmpadas ou carregar carros elétricos na garagem. Como o armazenamento é físico e não químico, o material sofre menos desgaste com o tempo, garantindo milhares de ciclos de recarga sem perder a capacidade de sustentação do prédio.

Característica Bateria de Íon de Lítio Convencional Concreto Supercapacitor do MIT 🪨 Função Estrutural Nenhuma (peso morto adicionado à edificação) Suporta o peso da edificação como base estrutural 💰 Custo de Matéria-Prima Elevado (lítio, cobalto e níquel refinados) Muito baixo (cimento, água e negro de fumo abundante) 📦 Espaço Físico Exigido Requer salas técnicas e contêineres dedicados Zero espaço útil extra (embutido nas fundações) ⏳ Vida Útil de Recarga Degradação sensível após 2.000 a 4.000 ciclos Ciclagem física rápida com desgaste químico mínimo

Quais normas estruturais impedem a aplicação imediata desse concreto nas obras?

No Brasil, qualquer elemento estrutural de concreto precisa atender aos requisitos de durabilidade e resistência mínima da ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto).

Adicionar carbono em pó altera a porosidade interna do material, o que reduz sua resistência mecânica original. Além das exigências da ABNT NBR 5738 para moldagem de corpos de prova, os engenheiros do MIT trabalham para equilibrar a condução elétrica com a capacidade de suporte de carga, garantindo que o concreto atenda às normas de segurança da American Society of Civil Engineers (ASCE) antes de entrar no mercado residencial.

No futuro, materiais estruturais com capacidade de armazenamento poderão complementar sistemas de energia renovável em edifícios. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro calculista ou geotécnico para avaliar novas tecnologias?

A aplicação de materiais inovadores em fundações exige a consultoria direta de um engenheiro estrutural calculista e de um engenheiro geotécnico qualificados.

Não tente aplicar misturas experimentais por conta própria em reformas ou construções reais sem testes normatizados em laboratório. Alterar a dosagem do cimento sem acompanhamento técnico pode provocar trincas severas, infiltrações e até o colapso estrutural da fundação da sua casa.