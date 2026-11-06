Projetado na Holanda, o complexo comercial combina design bioclimático inteligente com uma rede integrada de sensores para produzir mais eletricidade do que consome.
Como o formato do prédio consegue iluminar sem esquentar o interior?
Em edifícios tradicionais de vidro, a entrada de luz solar direta funciona como uma estufa, exigindo potentes sistemas de ar-condicionado para resfriar os ambientes. O projeto arquitetônico do The Edge resolveu esse dilema dividindo a fachada em duas estratégias totalmente distintas baseadas na trajetória do sol.
A face norte possui um átrio inclinado de 15 andares totalmente envidraçado que recebe a luz natural difusa do norte, reduzindo a necessidade de lâmpadas acesas durante o dia sem transferir calor. Já a fachada sul conta com janelas menores e superfícies equipadas com painéis fotovoltaicos de silício monocristalino, bloqueando a radiação direta e gerando eletricidade limpa.
Quais são as especificações técnicas do prédio comercial mais sustentável do mundo?
Desenvolvido pelo escritório PLP Architecture em parceria com a construtora OVG Real Estate, o empreendimento atingiu a pontuação histórica de 98,36% na certificação ambiental internacional.
Certificação ambiental de eficiência: conquistou o nível Outstanding da norma BREEAM, estabelecendo o recorde mundial de sustentabilidade para edificações de escritórios.
- Redução no consumo elétrico: consome 70% menos energia elétrica quando comparado a um prédio corporativo padrão de mesmo porte.
- Densidade de sensores inteligentes: conta com mais de 28 mil sensores conectados à Internet das Coisas (IoT) distribuídos em 40 mil metros quadrados.
- Captação solar na cobertura e fachada: possui 65.000 metros quadrados de painéis solares instalados no telhado e em edifícios universitários vizinhos.
- Poços de armazenamento térmico: utiliza 2 poços aquíferos a 130 metros de profundidade para o sistema de armazenamento de energia térmica em aquíferos.
Como funciona a rede de iluminação alimentada por cabos de internet?
A iluminação do edifício aposentou a fiação elétrica convencional de alta voltagem e adotou a tecnologia de iluminação LED inteligente desenvolvida em parceria com a Philips. As luminárias são conectadas diretamente por cabos de rede de computador, utilizando o padrão de transmissão Power over Ethernet.
Esses cabos de dados transportam energia contínua de baixa voltagem e dados de sensores na mesma infraestrutura, dispensando conduítes pesados e transformadores. Cada painel LED possui um endereço IP próprio e sensores embutidos que medem temperatura, movimento e níveis de luminosidade natural ambiente.
Quais normas técnicas orientam a construção de edifícios sustentáveis?
A concepção de projetos com emissão neutra de carbono exige o cumprimento de parâmetros rígidos da norma internacional ASHRAE 90.1 para desempenho energético de edificações e das diretrizes de certificação LEED e BREEAM.
No cenário nacional, a norma ABNT NBR 15575 regulamenta o desempenho térmico, lumínico e acústico de edificações, enquanto a ABNT NBR 16401 estabelece as exigências para instalações de ar-condicionado central com foco em eficiência energética.
Quando consultar um engenheiro especialista em eficiência energética?
Projetos comerciais, reformas corporativas ou Retrofits que buscam certificação ambiental exigem a atuação direta de um engenheiro especialista em eficiência energética e de um consultor de automação predial.
A especificação de fachadas bioclimáticas, simulações computacionais de carga térmica e integração de sensores exigem modelagem por informação da construção (BIM) e análise de ciclos de vida de materiais que vão além do projeto arquitetônico padrão.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de eficiência energética ou automação de edifícios comerciais, recomenda-se a avaliação de um engenheiro especialista em eficiência energética ou consultor de automação predial credenciado, especialmente em cenários com meta de redução de emissões de carbono, certificação ambiental ou integração de redes IoT.