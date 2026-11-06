Resumo executivo 🏢 Orientação bioclimática passiva Atrio de 15 andares voltado ao norte capta luz natural contínua sem aquecer o interior. 📡 Malha de 28 mil sensores Monitoramento em tempo real de ocupação, iluminação, umidade e temperatura por metro quadrado. 💡 Iluminação por cabo de rede Luminárias alimentadas por cabos Ethernet de baixa voltagem que transmitem dados e energia. ☀️ Geração própria de 102% Painéis solares na fachada e cobertura geram mais energia do que todo o prédio gasta.

Projetado na Holanda, o complexo comercial combina design bioclimático inteligente com uma rede integrada de sensores para produzir mais eletricidade do que consome.

Como o formato do prédio consegue iluminar sem esquentar o interior?

Em edifícios tradicionais de vidro, a entrada de luz solar direta funciona como uma estufa, exigindo potentes sistemas de ar-condicionado para resfriar os ambientes. O projeto arquitetônico do The Edge resolveu esse dilema dividindo a fachada em duas estratégias totalmente distintas baseadas na trajetória do sol.

A face norte possui um átrio inclinado de 15 andares totalmente envidraçado que recebe a luz natural difusa do norte, reduzindo a necessidade de lâmpadas acesas durante o dia sem transferir calor. Já a fachada sul conta com janelas menores e superfícies equipadas com painéis fotovoltaicos de silício monocristalino, bloqueando a radiação direta e gerando eletricidade limpa.

O aproveitamento da luz natural reduz a necessidade de iluminação artificial durante parte do dia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas do prédio comercial mais sustentável do mundo?

Desenvolvido pelo escritório PLP Architecture em parceria com a construtora OVG Real Estate, o empreendimento atingiu a pontuação histórica de 98,36% na certificação ambiental internacional.

Certificação ambiental de eficiência: conquistou o nível Outstanding da norma BREEAM, estabelecendo o recorde mundial de sustentabilidade para edificações de escritórios.

Redução no consumo elétrico: consome 70% menos energia elétrica quando comparado a um prédio corporativo padrão de mesmo porte.

consome 70% menos energia elétrica quando comparado a um prédio corporativo padrão de mesmo porte. Densidade de sensores inteligentes: conta com mais de 28 mil sensores conectados à Internet das Coisas (IoT) distribuídos em 40 mil metros quadrados.

conta com mais de 28 mil sensores conectados à Internet das Coisas (IoT) distribuídos em 40 mil metros quadrados. Captação solar na cobertura e fachada: possui 65.000 metros quadrados de painéis solares instalados no telhado e em edifícios universitários vizinhos.

possui 65.000 metros quadrados de painéis solares instalados no telhado e em edifícios universitários vizinhos. Poços de armazenamento térmico: utiliza 2 poços aquíferos a 130 metros de profundidade para o sistema de armazenamento de energia térmica em aquíferos.

Como funciona a rede de iluminação alimentada por cabos de internet?

A iluminação do edifício aposentou a fiação elétrica convencional de alta voltagem e adotou a tecnologia de iluminação LED inteligente desenvolvida em parceria com a Philips. As luminárias são conectadas diretamente por cabos de rede de computador, utilizando o padrão de transmissão Power over Ethernet.

Esses cabos de dados transportam energia contínua de baixa voltagem e dados de sensores na mesma infraestrutura, dispensando conduítes pesados e transformadores. Cada painel LED possui um endereço IP próprio e sensores embutidos que medem temperatura, movimento e níveis de luminosidade natural ambiente.

Sistema Construtivo Edifício Corporativo Convencional The Edge (Amsterdã) ⚡ Infraestrutura de iluminação Rede elétrica tradicional em 110V/220V Cabos Ethernet com dados e baixa voltagem ❄️ Climatização de ambientes Chillers a gás ou compressores elétricos Bomba de calor com aquíferos subterrâneos 📊 Controle de temperatura Termostatos fixos por andar ou zona ampla 28 mil sensores com ajuste por aplicativo ☀️ Balanço energético anual Consumidor líquido de energia da rede público Produtor líquido (gera 102% das necessidades)

Quais normas técnicas orientam a construção de edifícios sustentáveis?

A concepção de projetos com emissão neutra de carbono exige o cumprimento de parâmetros rígidos da norma internacional ASHRAE 90.1 para desempenho energético de edificações e das diretrizes de certificação LEED e BREEAM.

No cenário nacional, a norma ABNT NBR 15575 regulamenta o desempenho térmico, lumínico e acústico de edificações, enquanto a ABNT NBR 16401 estabelece as exigências para instalações de ar-condicionado central com foco em eficiência energética.

Sensores integrados ao edifício permitem acompanhar a ocupação e as condições dos ambientes internos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro especialista em eficiência energética?

Projetos comerciais, reformas corporativas ou Retrofits que buscam certificação ambiental exigem a atuação direta de um engenheiro especialista em eficiência energética e de um consultor de automação predial.

A especificação de fachadas bioclimáticas, simulações computacionais de carga térmica e integração de sensores exigem modelagem por informação da construção (BIM) e análise de ciclos de vida de materiais que vão além do projeto arquitetônico padrão.