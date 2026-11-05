Resumo executivo 🚆 Recorde mundial de extensão 57,1 quilômetros de galeria dupla conectando Erstfeld a Bodio sem rampas íngremes. ⛰️ Cobertura de rocha extrema Até 2.300 metros de montanha sobre os tubos, enfrentando calor natural e pressão maciça. ⚙️ Escavação com TBMs gigantes Quatro tuneladoras de 400 metros de comprimento removeram 28,2 milhões de toneladas de rocha. ⏱️ Eficiência do frete plano Reduziu a viagem entre Zurique e Milão para menos de três horas, eliminando gargalos alpinos.

Projetado pela AlpTransit Gotthard, o maior túnel ferroviário do mundo atravessou a rocha alpina para transformar o transporte de carga e passageiros no continente europeu. A cordilheira dos Alpes sempre foi uma barreira natural para o comércio europeu, forçando trens a subir rampas íngremes e gastar o dobro de energia. Para contornar esse obstáculo, a Suíça decidiu perfurar a base do maciço rochoso de lado a lado.

Por que escavar na base da montanha torna o trem mais rápido?

Quando uma ferrovia sobe uma montanha, o trem precisa vencer a gravidade em curvas fechadas e aclives acentuados, diminuindo a velocidade. O Túnel de Base de São Gotardo funciona como uma linha reta desenhada no nível da planície, eliminando completamente as subidas.

Essa rota plana permite que trens de passageiros cruzem a montanha a 250 km/h e composições de carga pesadas circulem sem precisar de locomotivas extras de empuxo. O método é chamado de rota de base plana, pois o ponto mais alto do túnel fica a apenas 550 metros acima do nível do mar.

Tuneladoras gigantes foram utilizadas para avançar pelas formações rochosas durante a construção do túnel suíço. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os dados técnicos e métricas da obra de São Gotardo?

Gerido pela empresa pública AlpTransit Gotthard, o projeto levou 17 anos para ser concluído e exigiu soluções geotécnicas para suportar temperaturas subterrâneas superiores a 45 °C.

Comprimento total das galerias: soma 57,1 quilômetros de tubo único em cada sentido, alcançando mais de 152 quilômetros somando poços de ventilação e conexões de emergência.

Profundidade máxima de cobertura: atinge 2.300 metros de rocha sólida sobre a abóbada, a maior cobertura subterrânea do planeta.

atinge 2.300 metros de rocha sólida sobre a abóbada, a maior cobertura subterrânea do planeta. Volume de material escavado: retirou 28,2 milhões de toneladas de rocha, o suficiente para construir cinco pirâmides de Gizé.

retirou 28,2 milhões de toneladas de rocha, o suficiente para construir cinco pirâmides de Gizé. Diâmetro de escavação das TBMs: tuneladoras com cabeçotes de corte de 9,58 metros perfuraram o granito e o gnaisse dia e noite.

tuneladoras com cabeçotes de corte de 9,58 metros perfuraram o granito e o gnaisse dia e noite. Capacidade de tráfego diário: projetado para dar passagem a até 260 trens de carga e 65 trens de passageiros por dia.

Como as brocas gigantes conseguiram furar rochas sob 2.300 metros de montanha?

Escavar em alta profundidade significa lidar com o peso esmagador da rocha sobre a abóbada do túnel, risco chamado de estouro de rocha. Para avançar com segurança, as equipes utilizaram quatro máquinas tuneladoras de escudo aberto, apelidadas de tatu mecânico, que cortavam e revestiam o tubo simultaneamente.

À medida que o cortador giratório esmagava a rocha, braços robóticos instalavam arcos de aço flexíveis e aplicavam concreto projetado de alta resistência. Esse sistema permitia que a estrutura absorvesse as deformações do solo sem desmoronar, mantendo o tubo estável para o assentamento dos trilhos.

Parâmetro Operacional Rota Antiga (Montanha) Rota Nova (Túnel de Base) ⛰️ Altitude do Ponto Máximo 1.150 metros de altitude 550 metros de altitude 📐 Inclinação Máxima da Rampa 26 milímetros por metro (2,6%) 7 milímetros por metro (0,7%) 🚚 Peso Máximo de Carga por Trem 1.400 toneladas com 2 locomotivas 4.000 toneladas com 1 locomotiva

Quais normas internacionais regem a segurança de túneis ferroviários longos?

A segurança em escavações ferroviárias de longa extensão segue a especificação europeia TSI Safety in Railway Tunnels e os critérios da associação internacional ITA-AITES. No Brasil, os princípios de projeto para galerias subterrâneas são orientados pela norma ABNT NBR 15645.

Esses padrões exigem estações de emergência subterrâneas com portas corta-fogo, sistemas de exaustão de fumaça operados por ventiladores de alta vazão e galerias transversais a cada 325 metros para evacuação rápida dos passageiros.

A rota de base facilita o transporte ferroviário de cargas pesadas através da região alpina. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto subterrâneo exige parecer de um engenheiro geotécnico?

Qualquer obra que envolva escavação de galerias, contenção de encostas ou fundações profundas exige o trabalho de um engenheiro geotécnico. Tentar perfurar o solo sem analisar a estabilidade da rocha e o nível do lençol freático resulta em desabamentos e infiltrações severas.

Não é um trabalho que se resolve com soluções improvisadas porque as tensões do solo mudam à medida que a escavação avança. Apenas uma análise geotécnica detalhada garante a escolha correta do método de suporte e o dimensionamento seguro da estrutura.