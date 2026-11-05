Projetado pela AlpTransit Gotthard, o maior túnel ferroviário do mundo atravessou a rocha alpina para transformar o transporte de carga e passageiros no continente europeu. A cordilheira dos Alpes sempre foi uma barreira natural para o comércio europeu, forçando trens a subir rampas íngremes e gastar o dobro de energia. Para contornar esse obstáculo, a Suíça decidiu perfurar a base do maciço rochoso de lado a lado.
Por que escavar na base da montanha torna o trem mais rápido?
Quando uma ferrovia sobe uma montanha, o trem precisa vencer a gravidade em curvas fechadas e aclives acentuados, diminuindo a velocidade. O Túnel de Base de São Gotardo funciona como uma linha reta desenhada no nível da planície, eliminando completamente as subidas.
Essa rota plana permite que trens de passageiros cruzem a montanha a 250 km/h e composições de carga pesadas circulem sem precisar de locomotivas extras de empuxo. O método é chamado de rota de base plana, pois o ponto mais alto do túnel fica a apenas 550 metros acima do nível do mar.
Quais são os dados técnicos e métricas da obra de São Gotardo?
Gerido pela empresa pública AlpTransit Gotthard, o projeto levou 17 anos para ser concluído e exigiu soluções geotécnicas para suportar temperaturas subterrâneas superiores a 45 °C.
Comprimento total das galerias: soma 57,1 quilômetros de tubo único em cada sentido, alcançando mais de 152 quilômetros somando poços de ventilação e conexões de emergência.
- Profundidade máxima de cobertura: atinge 2.300 metros de rocha sólida sobre a abóbada, a maior cobertura subterrânea do planeta.
- Volume de material escavado: retirou 28,2 milhões de toneladas de rocha, o suficiente para construir cinco pirâmides de Gizé.
- Diâmetro de escavação das TBMs: tuneladoras com cabeçotes de corte de 9,58 metros perfuraram o granito e o gnaisse dia e noite.
- Capacidade de tráfego diário: projetado para dar passagem a até 260 trens de carga e 65 trens de passageiros por dia.
Como as brocas gigantes conseguiram furar rochas sob 2.300 metros de montanha?
Escavar em alta profundidade significa lidar com o peso esmagador da rocha sobre a abóbada do túnel, risco chamado de estouro de rocha. Para avançar com segurança, as equipes utilizaram quatro máquinas tuneladoras de escudo aberto, apelidadas de tatu mecânico, que cortavam e revestiam o tubo simultaneamente.
À medida que o cortador giratório esmagava a rocha, braços robóticos instalavam arcos de aço flexíveis e aplicavam concreto projetado de alta resistência. Esse sistema permitia que a estrutura absorvesse as deformações do solo sem desmoronar, mantendo o tubo estável para o assentamento dos trilhos.
Quais normas internacionais regem a segurança de túneis ferroviários longos?
A segurança em escavações ferroviárias de longa extensão segue a especificação europeia TSI Safety in Railway Tunnels e os critérios da associação internacional ITA-AITES. No Brasil, os princípios de projeto para galerias subterrâneas são orientados pela norma ABNT NBR 15645.
Esses padrões exigem estações de emergência subterrâneas com portas corta-fogo, sistemas de exaustão de fumaça operados por ventiladores de alta vazão e galerias transversais a cada 325 metros para evacuação rápida dos passageiros.
Quando um projeto subterrâneo exige parecer de um engenheiro geotécnico?
Qualquer obra que envolva escavação de galerias, contenção de encostas ou fundações profundas exige o trabalho de um engenheiro geotécnico. Tentar perfurar o solo sem analisar a estabilidade da rocha e o nível do lençol freático resulta em desabamentos e infiltrações severas.
Não é um trabalho que se resolve com soluções improvisadas porque as tensões do solo mudam à medida que a escavação avança. Apenas uma análise geotécnica detalhada garante a escolha correta do método de suporte e o dimensionamento seguro da estrutura.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para obras de escavação, túneis ou contenções locais, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de desabamento, pressão hidráulica subterrânea ou instabilidade de maciço rochoso.