Resumo executivo 🏝️ Ilha artificial no oceano Plataforma de 4 quilômetros de extensão erguida a 5 km da costa na Baía de Osaka. 🚜 Drenagem com estacas de areia Aplicação de 2,2 milhões de drenos verticais para acelerar a saída da água retida no barro. 🧱 Aterro de rocha de 180 milhões de m³ Camada maciça de pedra depositada sobre o leito marinho para consolidar a base. 🏗️ Macacos hidráulicos calibráveis Calços de aço inseridos nas colunas do terminal para nivelar o edifício em tempo real.

Projetado sobre uma ilha artificial pela concessionária Kansai Airports, o terminal exige o monitoramento constante de lajes e pilares para compensar a deformação do solo marinho sem interromper as operações aéreas.

Por que construir uma pista inteira sobre a água do mar?

Operar voos de carga durante 24 horas perto de áreas urbanas densas causava grave poluição sonora para os moradores locais. Construir a estrutura no mar permitiu que os aviões decolassem e pousassem sobre a água sem incomodar a população de Osaka.

No entanto, o leito marinho da Baía de Osaka é formado por uma camada de 20 metros de argila holocênica mole, comparável a uma esponja encharcada. Depositar milhões de toneladas de pedra sobre esse solo provoca o adensamento do terreno, fazendo com que a ilha afunde continuamente à medida que a água escorria dos poros da rocha.

A infraestrutura aeroportuária de Kansai ocupa uma área aterrada em meio à Baía de Osaka — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da ilha de Kansai?

Os dados divulgados pela operadora Kansai Airports demonstram a escala gigantesca do aterro exigido para manter a infraestrutura aeroportuária acima do nível das marés.

Dimensão da primeira ilha artificial: possui 4,3 quilômetros de comprimento por 1,25 quilômetro de largura, totalizando mais de 510 hectares de área aterrada.

Volume de aterro colocado: foram utilizados 180 milhões de metros cúbicos de rocha escavada de montanhas vizinhas.

foram utilizados 180 milhões de metros cúbicos de rocha escavada de montanhas vizinhas. Profundidade do leito marinho: a água no local da construção variava entre 18 e 20 metros de profundidade.

a água no local da construção variava entre 18 e 20 metros de profundidade. Total de drenos de areia cravados: cerca de 2,2 milhões de colunas de areia foram introduzidas na camada de barro mole.

cerca de 2,2 milhões de colunas de areia foram introduzidas na camada de barro mole. Afundamento acumulado registrado: a ilha cedeu mais de 13 metros desde o início das obras, estabilizando-se em ritmo controlado.

Como os engenheiros impedem que o terminal entorte enquanto o solo cede?

Como a ilha não afunda de maneira uniforme em toda a sua extensão, o prédio do terminal corre o risco de sofrer recalque diferencial, o que trincaria vidros e deformaria a estrutura metálica. Para evitar colapsos, o arquiteto Renzo Piano e os consultores da firma Ove Arup & Partners projetaram um sistema de fundação adaptável.

Cada uma das 900 colunas de sustentação do terminal repousa sobre placas equipadas com sensores de inclinação. Quando um pilar afunda alguns milímetros a mais que o vizinho, técnicos acionam macacos hidráulicos de grande porte para erguer a coluna e inserir calços de aço de espessura exata, mantendo o piso nivelado.

Fase Geotécnica Previsão / Solução Impacto Estrutural 💧 Drenagem Vertical (Sand Drains) 2,2 milhões de estacas de areia cravadas no fundo marinho Acelerou o adensamento da argila de 250 anos para 3 anos 🧱 Aterro de Sobrecarga 180 milhões de m³ de rocha depositados em etapas Forçou a compressão inicial do solo antes de construir a pista ⚙️ Nivelamento por Macacos Calços metálicos individuais nos 900 pilares do terminal Absorve o recalque diferencial mantendo o edifício plano

Quais normas geotécnicas regulam fundações em solos moles?

No Brasil, o dimensionamento de fundações e aterros sobre solos compressíveis é orientado pela norma ABNT NBR 6122, além dos padrões internacionais como a ASCE 7 e o Eurocode 7 para engenharia geotécnica. Essas diretrizes determinam como calcular o tempo de adensamento primário e secundário da argila.

Seguir essas normas garante que obras sobre aterros hidráulicos não sofram rupturas por cisalhamento nem afundamentos descontrolados. O cálculo correto evita que tubulações subterrâneas de combustível e água se rompam durante a acomodação do terreno.

Sistemas de ajuste estrutural podem compensar diferenças de recalque e ajudar a manter o nivelamento do edifício — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando uma obra precisa de um engenheiro geotécnico?

Qualquer construção planejada sobre solos argilosos, várzeas ou aterros exige a consultoria direta de um engenheiro geotécnico ou especialista em mecânica dos solos. Tentar erguer edificações sem sondagem prévia resulta em rachaduras nas paredes e afundamento do piso.

Esse não é um trabalho que você faz sozinho porque exige testes de laboratório para medir a permeabilidade e a resistência do terreno. O laudo geotécnico define se a obra precisa de estacas profundas, drenos de areia ou reforço de solo antes da concretagem.