Projetado sobre uma ilha artificial pela concessionária Kansai Airports, o terminal exige o monitoramento constante de lajes e pilares para compensar a deformação do solo marinho sem interromper as operações aéreas.
Por que construir uma pista inteira sobre a água do mar?
Operar voos de carga durante 24 horas perto de áreas urbanas densas causava grave poluição sonora para os moradores locais. Construir a estrutura no mar permitiu que os aviões decolassem e pousassem sobre a água sem incomodar a população de Osaka.
No entanto, o leito marinho da Baía de Osaka é formado por uma camada de 20 metros de argila holocênica mole, comparável a uma esponja encharcada. Depositar milhões de toneladas de pedra sobre esse solo provoca o adensamento do terreno, fazendo com que a ilha afunde continuamente à medida que a água escorria dos poros da rocha.
Quais são as especificações técnicas da ilha de Kansai?
Os dados divulgados pela operadora Kansai Airports demonstram a escala gigantesca do aterro exigido para manter a infraestrutura aeroportuária acima do nível das marés.
Dimensão da primeira ilha artificial: possui 4,3 quilômetros de comprimento por 1,25 quilômetro de largura, totalizando mais de 510 hectares de área aterrada.
- Volume de aterro colocado: foram utilizados 180 milhões de metros cúbicos de rocha escavada de montanhas vizinhas.
- Profundidade do leito marinho: a água no local da construção variava entre 18 e 20 metros de profundidade.
- Total de drenos de areia cravados: cerca de 2,2 milhões de colunas de areia foram introduzidas na camada de barro mole.
- Afundamento acumulado registrado: a ilha cedeu mais de 13 metros desde o início das obras, estabilizando-se em ritmo controlado.
Como os engenheiros impedem que o terminal entorte enquanto o solo cede?
Como a ilha não afunda de maneira uniforme em toda a sua extensão, o prédio do terminal corre o risco de sofrer recalque diferencial, o que trincaria vidros e deformaria a estrutura metálica. Para evitar colapsos, o arquiteto Renzo Piano e os consultores da firma Ove Arup & Partners projetaram um sistema de fundação adaptável.
Cada uma das 900 colunas de sustentação do terminal repousa sobre placas equipadas com sensores de inclinação. Quando um pilar afunda alguns milímetros a mais que o vizinho, técnicos acionam macacos hidráulicos de grande porte para erguer a coluna e inserir calços de aço de espessura exata, mantendo o piso nivelado.
Quais normas geotécnicas regulam fundações em solos moles?
No Brasil, o dimensionamento de fundações e aterros sobre solos compressíveis é orientado pela norma ABNT NBR 6122, além dos padrões internacionais como a ASCE 7 e o Eurocode 7 para engenharia geotécnica. Essas diretrizes determinam como calcular o tempo de adensamento primário e secundário da argila.
Seguir essas normas garante que obras sobre aterros hidráulicos não sofram rupturas por cisalhamento nem afundamentos descontrolados. O cálculo correto evita que tubulações subterrâneas de combustível e água se rompam durante a acomodação do terreno.
Quando uma obra precisa de um engenheiro geotécnico?
Qualquer construção planejada sobre solos argilosos, várzeas ou aterros exige a consultoria direta de um engenheiro geotécnico ou especialista em mecânica dos solos. Tentar erguer edificações sem sondagem prévia resulta em rachaduras nas paredes e afundamento do piso.
Esse não é um trabalho que você faz sozinho porque exige testes de laboratório para medir a permeabilidade e a resistência do terreno. O laudo geotécnico define se a obra precisa de estacas profundas, drenos de areia ou reforço de solo antes da concretagem.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de terraplenagem, contenções ou fundações sobre solos instáveis, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de recalque diferencial, lençol freático elevado ou instabilidade de taludes.