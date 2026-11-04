Resumo executivo 🌉 Ponte suspensa de dois andares Ligação metálica de 58,4 metros posicionada a 170 metros de altura do solo. 💨 Absorção de oscilações do vento Apoios flexíveis que permitem a cada torre balançar sem trincar a estrutura. ⚙️ Suporte em arco duplo articulado Hastes tubulares em V fixadas no 29º andar descarregam o peso de 750 toneladas. 🛡️ Rota de emergência entre torres Funciona como passagem de pedestres e via de fuga em situações de incêndio.

Suspensa entre o 41º e o 42º andares, a ponte de dois pavimentos utiliza apoios articulados para absorver as oscilações independentes causadas por ventos fortes. Construídas na capital da Malásia sobre solos aluviais e sujeitas a tempestades tropicais, as Torres Petronas exigiram uma solução para conectar as duas estruturas sem que o balanço do vento rompesse a travessia.

Por que conectar dois arranha-céus com uma ponte rígida provocaria um colapso?

Se você segurar duas hastes fincadas na terra, vai notar que o vento faz cada uma balançar em um ritmo diferente. Se pregar uma régua rígida entre elas no topo, o balanço vai quebrar a régua ou arrancar os parafusos. Nas Torres Petronas acontece o mesmo quando rajadas empurram as fachadas, criando uma diferença de movimento chamada deslocamento relativo entre estruturas.

Para evitar que o aço se rompa, a equipe do escritório Thornton Tomasetti projetou apoios móveis nas extremidades da passarela. Em vez de ser soldada firme nas paredes, a ponte repousa sobre rolamentos que deslizam até 30 centímetros. Assim, os edifícios balançam livremente sem transferir torção destrutiva para o piso da travessia.

Apoios estruturais móveis permitem acomodar deslocamentos relativos entre os edifícios sem exigir uma ligação completamente rígida — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas da passarela das Torres Petronas?

A montagem da estrutura exigiu peças pré-fabricadas de alta precisão que foram montadas no solo e içadas até a posição final sob coordenação do arquiteto Cesar Pelli.

Peso total da superestrutura de aço: soma 750 toneladas métricas de ligas metálicas de alta resistência, divididas entre o tabuleiro de dois andares e os suportes inferiores.

Extensão livre do vão: possui 58,4 metros de comprimento total, cobrindo o espaço de 48 metros entre os dois edifícios.

possui 58,4 metros de comprimento total, cobrindo o espaço de 48 metros entre os dois edifícios. Elevação estrutural do solo: posicionada a 170 metros de altura em relação ao nível do chão, estendendo-se pelos andares 41 e 42.

posicionada a 170 metros de altura em relação ao nível do chão, estendendo-se pelos andares 41 e 42. Pernas de suporte em arco: duas hastes tubulares articuladas de 52,6 metros fixadas na parede da torre no 29º andar sustentam o centro do vão.

duas hastes tubulares articuladas de 52,6 metros fixadas na parede da torre no 29º andar sustentam o centro do vão. Folga de deslocamento projetada: juntas de dilatação acomodam movimentos horizontais e rotações de até 300 milímetros sem travar os rolamentos.

Como a ponte responde quando tempestades tropicais atingem as torres?

Quando tempestades fortes sopram sobre Kuala Lumpur, o ar exerce pressões desiguais nas torres, fazendo com que uma incline para um lado enquanto a outra se move na direção oposta. Nesse momento, as pernas do arco central funcionam como dobradiças em forma de V, inclinando-se suavemente para acompanhar a mudança de distância entre os prédios.

Ao mesmo tempo, as pontas do piso deslizam sobre guias de teflon e rolamentos de esferas localizados nas extremidades. A força do impacto é absorvida suavemente por amortecedores, mantendo a ponte estável. Por isso, a travessia continua segura mesmo durante ventos de tempestade de alta intensidade.

Solução Construtiva Fixação Rígida Tradicional Passarela Articulada (Petronas) ⚡ Reação ao balanço do vento Acumula tensões de torção que trincam a estrutura Desliza em rolamentos e absorve deslocamentos verticais 📐 Tolerância de movimento Zero folga, deformando vigas sob pressão Acomoda até 300 mm de curso horizontal em cada ponta 🛡️ Distribuição de peso Sobrecarrega as paredes dos andares de conexão Transferida para as pernas do arco no 29º andar

Como a engenharia içou uma ponte de 750 toneladas a 170 metros de altura?

A elevação da passarela foi uma das operações mais delicadas da construção civil moderna. Toda a estrutura de aço foi montada primeiro no solo e testada antes do içamento final para garantir que as conexões articuladas encaixassem perfeitamente.

Durante mais de 30 horas contínuas, macacos hidráulicos pesados ergueram o conjunto inteiro do chão até a posição nos andares 41 e 42. O processo exigiu monitoramento constante para impedir que o vento inclinasse a peça no ar.

Abaixo, um vídeo do canal Oh Like That! que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia orientaram o projeto estrutural?

O dimensionamento das cargas dinâmicas seguiu os requisitos da norma norte-americana ASCE 7 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures) combinados com testes em túnel de vento realizados pelo laboratório especializado RWDI. A fabricação dos perfis metálicos atendeu aos padrões rígidos da AISC (American Institute of Steel Construction).

Essas normas exigem que o sistema suporte rajadas com tempo de retorno de 100 anos sem apresentar deformação permanente no aço. O cumprimento dessas diretrizes garante que o desgaste por fadiga dos rolamentos permaneça controlado durante toda a vida útil do edifício.

A passarela permite a circulação entre as duas torres e também integra a estratégia de segurança e conexão do complexo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto exige a consultoria de um engenheiro de estruturas?

Sempre que uma obra envolve passadiços entre prédios, travessias suspensas ou elementos sujeitos a vibrações de vento, o acompanhamento de um engenheiro de estruturas é indispensável. Esse profissional analisa os esforços de flexão e projeta os pontos de apoio adequados.

Criar travessias elevadas sem calcular a dilatação térmica e os deslocamentos independentes pode provocar o cisalhamento das fixações e a queda da estrutura. A consultoria técnica garante que as juntas funcionem com total segurança sob condições extremas.