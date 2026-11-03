A engenharia de coberturas tensionadas que utiliza cabos de aço e 12 mastros amarelados para cobrir o maior espaço contínuo do planeta. Construído na península de Greenwich para celebrar o novo milênio, o Millennium Dome exigiu uma estrutura ultraleve capaz de vencer ventos intensos sem exigir pilares internos.
Por que o teto da domo não desmorona sem pilares no meio do salão?
Quando você estica um guarda-chuva gigante, o tecido precisa de varetas tensionadas para não dobrar com o vento. No Millennium Dome, a cobertura não é mantida por paredes rígidas, mas pela tração contínua de 70 quilômetros de cabos de aço ligados a 12 mastros externos. Esse princípio é chamado de estrutura tensionada de membrana.
Os 12 mastros de aço funcionam como estais de ponte pênsil, puxando os cabos de suspensão radiais para cima. Essa rede de cabos mantém a membrana de fibra de vidro esticada sob tensão constante de 4 kN/m. Por isso, a cobertura pesa apenas 13 kg por metro quadrado — menos do que o peso do próprio ar contido na estrutura.
Quais são as especificações técnicas da cobertura tensionada?
Os dados de engenharia documentados pela Institution of Civil Engineers e pelo escritório Buro Happold confirmam a precisão do projeto estrutural.
Diâmetro total da cobertura: 365 metros de extensão contínua, simbolizando os 365 dias do ano civil.
- Altura das torres de sustentação: 12 mastros de aço com 100 metros de altura cada um, dispostos como os ponteiros de um relógio.
- Composição da membrana: camada dupla de fibra de vidro revestida com PTFE (politetrafluoretileno) impermeável e resistente a raios ultravioleta.
- Extensão da rede de cabos: 70 quilômetros de cabos de aço galvanizado trançados dispostos em padrão radial e circunferencial.
- Volume interno coberto: 2,2 milhões de metros cúbicos de espaço livre, permitindo a posterior adaptação da arena The O2.
Como a estrutura resiste a ventos fortes e acúmulo de neve na Inglaterra?
Em tempestades violentas no rio Tâmisa, o vento tenta levantar a cobertura como se fosse uma vela de barco. Para conter essa força ascensional, os engenheiros instalaram cabos de pré-tensão ancorados em anéis periféricos de concreto no solo.
Quando a neve acumula no topo de 50 metros de altura, a flexibilidade controlada da rede de cabos distribui o peso extra diretamente para os 12 mastros principais. Essa transferência dinâmica de cargas evita deformações permanentes no tecido. Assim, a domo mantém sua forma parabólica sem exigir manutenção corretiva frequente.
Quais normas técnicas regem o cálculo de estruturas tensionadas de grande vão?
O projeto estrutural desenvolvido pela Buro Happold seguiu regulamentos britânicos e normas europeias como a Eurocode 3 para estruturas de aço e a Eurocode 1 para ações de vento. No Brasil, projetos similares adotam a norma ABNT NBR 8800 para estruturas de aço e a ABNT NBR 6123 para forças devidas ao vento.
Esses códigos estabelecem os fatores de segurança para a tração nos cabos e evitam o fenômeno do esvoaçamento de membranas. Seguir essas exigências garante que tecidos tensionados durem mais de 30 anos expostos ao clima sem perder capacidade de carga.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas tensionadas?
Projetar coberturas tensionadas em arenas, galpões ou centros de convenções exige a contratação de um engenheiro especialista em estruturas metálicas ou engenheiro especialista em tensoestruturas. Apenas esses profissionais possuem softwares de análise não linear para calcular a distribuição de tração nos tecidos.
Instalar membranas sem pré-tensionamento correto provoca o acúmulo de água da chuva e pode causar o colapso por rasgos. Todo projeto de cobertura tensionada deve ser registrado com emissão de ART junto ao CREA.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais de coberturas e tensoestruturas, recomenda-se a avaliação de um engenheiro especialista em estruturas metálicas ou engenheiro especialista em tensoestruturas, especialmente em contextos com risco de ação de ventos, rasgos ou sobrecarga de água.