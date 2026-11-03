Resumo executivo 🏗️ 12 mastros estruturais Torres tubulares de aço com 100 metros de altura seguram toda a rede suspensa. ⭕ Diâmetro livre de 365 metros Vão gigantesco sem nenhum pilar interno apoiado no chão da arena principal. 🕸️ Rede de 70 km de cabos Cabos de alta resistência esticados distribuem a tração por toda a superfície. 🛡️ Membrana leve de PTFE Tecido de fibra de vidro revestido com teflon pesa menos do que o ar interno.

A engenharia de coberturas tensionadas que utiliza cabos de aço e 12 mastros amarelados para cobrir o maior espaço contínuo do planeta. Construído na península de Greenwich para celebrar o novo milênio, o Millennium Dome exigiu uma estrutura ultraleve capaz de vencer ventos intensos sem exigir pilares internos.

Por que o teto da domo não desmorona sem pilares no meio do salão?

Quando você estica um guarda-chuva gigante, o tecido precisa de varetas tensionadas para não dobrar com o vento. No Millennium Dome, a cobertura não é mantida por paredes rígidas, mas pela tração contínua de 70 quilômetros de cabos de aço ligados a 12 mastros externos. Esse princípio é chamado de estrutura tensionada de membrana.

Os 12 mastros de aço funcionam como estais de ponte pênsil, puxando os cabos de suspensão radiais para cima. Essa rede de cabos mantém a membrana de fibra de vidro esticada sob tensão constante de 4 kN/m. Por isso, a cobertura pesa apenas 13 kg por metro quadrado — menos do que o peso do próprio ar contido na estrutura.

A rede de cabos distribui as forças estruturais e permite sustentar a cobertura sobre um grande vão. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da cobertura tensionada?

Os dados de engenharia documentados pela Institution of Civil Engineers e pelo escritório Buro Happold confirmam a precisão do projeto estrutural.

Diâmetro total da cobertura: 365 metros de extensão contínua, simbolizando os 365 dias do ano civil.

Altura das torres de sustentação: 12 mastros de aço com 100 metros de altura cada um, dispostos como os ponteiros de um relógio.

12 mastros de aço com 100 metros de altura cada um, dispostos como os ponteiros de um relógio. Composição da membrana: camada dupla de fibra de vidro revestida com PTFE (politetrafluoretileno) impermeável e resistente a raios ultravioleta.

camada dupla de fibra de vidro revestida com (politetrafluoretileno) impermeável e resistente a raios ultravioleta. Extensão da rede de cabos: 70 quilômetros de cabos de aço galvanizado trançados dispostos em padrão radial e circunferencial.

70 quilômetros de cabos de aço galvanizado trançados dispostos em padrão radial e circunferencial. Volume interno coberto: 2,2 milhões de metros cúbicos de espaço livre, permitindo a posterior adaptação da arena The O2.

Como a estrutura resiste a ventos fortes e acúmulo de neve na Inglaterra?

Em tempestades violentas no rio Tâmisa, o vento tenta levantar a cobertura como se fosse uma vela de barco. Para conter essa força ascensional, os engenheiros instalaram cabos de pré-tensão ancorados em anéis periféricos de concreto no solo.

Quando a neve acumula no topo de 50 metros de altura, a flexibilidade controlada da rede de cabos distribui o peso extra diretamente para os 12 mastros principais. Essa transferência dinâmica de cargas evita deformações permanentes no tecido. Assim, a domo mantém sua forma parabólica sem exigir manutenção corretiva frequente.

Elemento Construtivo Cobertura Convencional em Concreto Membrana Tensionada de PTFE ⚖️ Peso próprio por m² 300 kg/m² a 600 kg/m² 13 kg/m² (com rede de cabos) 🏗️ Suporte interno necessário Pilares intermediários no espaço livre Vão totalmente livre de 365 metros ☀️ Transmissão de luz natural Opaca (exige iluminação 100% artificial) Translúcida (difunde até 15% de luz diurna)

Quais normas técnicas regem o cálculo de estruturas tensionadas de grande vão?

O projeto estrutural desenvolvido pela Buro Happold seguiu regulamentos britânicos e normas europeias como a Eurocode 3 para estruturas de aço e a Eurocode 1 para ações de vento. No Brasil, projetos similares adotam a norma ABNT NBR 8800 para estruturas de aço e a ABNT NBR 6123 para forças devidas ao vento.

Esses códigos estabelecem os fatores de segurança para a tração nos cabos e evitam o fenômeno do esvoaçamento de membranas. Seguir essas exigências garante que tecidos tensionados durem mais de 30 anos expostos ao clima sem perder capacidade de carga.

Os mastros amarelos funcionam como pontos elevados de sustentação para a rede de cabos da estrutura. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas tensionadas?

Projetar coberturas tensionadas em arenas, galpões ou centros de convenções exige a contratação de um engenheiro especialista em estruturas metálicas ou engenheiro especialista em tensoestruturas. Apenas esses profissionais possuem softwares de análise não linear para calcular a distribuição de tração nos tecidos.

Instalar membranas sem pré-tensionamento correto provoca o acúmulo de água da chuva e pode causar o colapso por rasgos. Todo projeto de cobertura tensionada deve ser registrado com emissão de ART junto ao CREA.