Resumo executivo 🌊 Recorde mundial de altura Com 305 metros de altura, a estrutura segura a represa do rio Yalong na província de Sichuan. 🛡️ Arco de dupla curvatura Formato de casca convexa que transfere o peso da água direto para as montanhas de rocha nas laterais. ⛰️ Estabilização de encostas Milhares de cabos de aço ancorados no mármore e na rocha evitam o desmoronamento do canyon. ⚡ Geração de energia Capacidade instalada de 3.600 MW para abastecer milhões de residências e indústrias na região.

Em um vale profundo na China, a força de um rio inteiro empurra uma parede de concreto que precisa resistir à pressão da água sem trincar. O desafio de barrar a água na bacia do rio Yalong exigiu uma solução extrema de engenharia em um canyon íngreme da China.

Por que uma parede curva segura a água melhor do que um muro reto?

Imagine uma casca de ovo: quando você aperta o topo com os dedos, a força se espalha por toda a curva sem quebrar o centro. A barragem usa essa mesma lógica para transferir a pressão do reservatório direto para as montanhas.

Essa geometria empurra o concreto contra as paredes de rocha do vale, transformando o empuxo hidráulico em força de compressão pura. Esse fenômeno físico se chama arco de dupla curvatura, permitindo erguer 305 metros usando menos material do que uma estrutura reta por gravidade.

Cabos de ancoragem e intervenções geotécnicas ajudam a estabilizar as encostas que participam do suporte estrutural da barragem. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas reais da barragem de Jinping-I?

As especificações deste projeto impressionam pelo volume de materiais e pela profundidade das fundações escavadas no canyon rochoso.

Altura da estrutura de concreto: atinge a marca exata de 305 metros da base até a crista, sendo a mais alta do planeta.

Capacidade total de geração: opera com 3.600 MW de potência divididos em seis unidades geradoras de 600 MW cada.

opera com 3.600 MW de potência divididos em seis unidades geradoras de 600 MW cada. Volume do reservatório: armazena aproximadamente 7,7 bilhões de metros cúbicos de água na bacia hidrográfica.

armazena aproximadamente 7,7 bilhões de metros cúbicos de água na bacia hidrográfica. Espessura do arco de concreto: varia de 63 metros na base mais funda até apenas 16 metros no topo da crista.

varia de 63 metros na base mais funda até apenas 16 metros no topo da crista. Consumo total de concreto: utilizou cerca de 4,7 milhões de metros cúbicos de concreto de alta resistência estrutural.

A usina Jinping-I possui capacidade instalada de 3.600 MW, distribuída entre seis unidades geradoras. — Créditos: Imagem gerada por IA

Como os engenheiros prenderam a estrutura em montanhas de rocha instável?

Para suportar o peso da represa, as encostas de mármore do vale precisavam ser reforçadas como se fossem vigas de sustentação em um prédio. O risco de deslizamento de terra exigiu o envelopamento das paredes de pedra.

A equipe perfurou a rocha e cravou cabos de aço pré-tensionados a dezenas de metros de profundidade, criando tirantes de ancoragem. Isso estabilizou os taludes contra falhas tectônicas e impediu que a pedra cedesse com a pressão contínua.

Tipo de Barragem Mecanismo de Resistência Terreno Exigido 🏢 Barragem por Gravidade Usa o próprio peso de concreto para segurar a água Vales largos e solos de base estável 🌐 Arco de Dupla Curvatura (Jinping-I) Transfere a pressão hidráulica para as rochas laterais Canyons estreitos e rochas de alta resistência

Quando é necessário chamar um engenheiro geotécnico para obras de contenção?

Projetos que envolvem movimentação de terra, escavações profundas ou contenção de água exigem a atuação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro especialista em estruturas.

Trabalhos de retenção hídrica sem estudo do solo podem causar erosão interna, fissuras e colapsos catastróficos. O acompanhamento profissional é indispensável para dimensionar ancoragens e prevenir acidentes graves.