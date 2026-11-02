Resumo executivo 🌊 Plataforma flutuante tipo Spar Um grande cilindro oco de aço e concreto submergido que funciona como a boia de uma vara de pesca, mantendo a estrutura em pé. ⚡ Potência total instalada Capacidade total de 30 MW dividida em 5 turbinas capazes de abastecer cerca de 20 mil casas na Escócia. ⚓ Ancoragem no leito marinho Três cabos de aço presos a âncoras de sucção no fundo do mar impedem que a estrutura seja arrastada pelas correntes. 🏗️ Operação em águas profundas Funciona em profundidades entre 95 e 120 metros, onde estacas cravadas no solo seriam inviáveis financeiramente.

Em alto-mar, ventos mais fortes e constantes costumavam ser inalcançáveis porque o oceano era profundo demais para fixar torres de aço diretamente no leito marinho.

Por que uma turbina gigante não tomba no oceano sem fundação fixa?

Imagine uma boia pesada de pesca: mesmo que a lâmina d’água balance a superfície, a parte submersa segura tudo na vertical. A engenharia usa essa mesma física ao preencher o fundo da estrutura com um lastro ultra pesado de minério de ferro e água de mar.

O centro de gravidade da plataforma fica posicionado muito abaixo do centro de empuxo da água. Isso cria um momento restaurador automático quando a onda inclina a torre, impedindo o tombamento com momento fletor sob ventos de até 160 km/h.

O lastro concentrado na parte inferior contribui para a estabilidade da plataforma flutuante — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas do projeto Hywind Scotland?

Para suportar o peso do gerador e das pás em alto-mar, as especificações estruturais exigiram materiais navais de altíssima resistência mecânica e proteção contra corrosão salina.

Capacidade operacional de 30 MW gerada por 5 geradores eólicos de 6 MW cada, operando com fator de capacidade médio próximo a 54%.

Calado de submersão: o cilindro vertical flutuante afunda 78 metros na coluna d’água para garantir estabilidade hidráulica.

o cilindro vertical flutuante afunda 78 metros na coluna d’água para garantir estabilidade hidráulica. Altura total da estrutura: atinge 253 metros da base submersa até a ponta da pá, sendo 175 metros visíveis acima da linha do mar.

atinge 253 metros da base submersa até a ponta da pá, sendo 175 metros visíveis acima da linha do mar. Diâmetro do rotor: varredura de pás de 154 metros de diâmetro para capturar fluxos de vento de alta altitude.

varredura de pás de 154 metros de diâmetro para capturar fluxos de vento de alta altitude. Sistema de amarração: cada unidade utiliza 3 linhas de ancoragem tensionadas conectadas a âncoras de sucção cravadas no leito oceânico.

cada unidade utiliza 3 linhas de ancoragem tensionadas conectadas a âncoras de sucção cravadas no leito oceânico. Profundidade de instalação: opera em profundidades oceânicas variando de 95 a 120 metros no Mar do Norte.

Como a energia gerada no meio do mar chega até a rede elétrica em terra?

As pás giram o gerador e produzem eletricidade em média tensão dentro da nacele da turbina. Essa corrente desce pelo interior da torre até um cabo umbilical dinâmico e flexível, projetado para absorver a movimentação contínua das ondas sem partir.

Esses cabos se conectam em uma rede submarina que leva a energia até uma subestação em terra firme na cidade de Peterhead, onde a voltagem é elevada para distribuição direta na rede elétrica nacional.

Característica Turbina Fixa Tradicional Flutuante Hywind (Spar) 🏗️ Fundação Estaca de aço cravada no fundo do mar Cilindro flutuante com cabo de ancoragem 🌊 Limite de profundidade Até 50 metros de laminagem De 90 a mais de 800 metros de profundidade 🛠️ Montagem da torre Realizada em alto-mar por navios guindaste Montada no porto e rebocada até o local final

Quais normas internacionais regulam o projeto de estruturas eólicas flutuantes?

A certificação dessas estruturas segue as diretrizes da norma DNV-ST-0119, emitida pela certificadora global DNV, que estabelece requisitos estritos de fadiga mecânica e estabilidade oceânica.

Essas regras internacionais garantem que o cálculo de cargas dinâmicas suporte marés extremas, tempestades centenárias e vibrações causadas pela rotação contínua das pás sem colapso estrutural.

As linhas de amarração conectam a plataforma flutuante às âncoras instaladas no leito marinho — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar engenheiros navais e geotécnicos para obras offshore?

Projetos em ambiente marinho exigem a consultoria de um engenheiro naval e de um engenheiro geotécnico para analisar a mecânica dos solos oceânicos e a dinâmica das ondas no casco.

Intervenções em alto-mar não permitem improvisos caseiros, pois o erro na ancoragem ou no dimensionamento do lastro pode resultar na perda total da estrutura e graves acidentes ambientais.