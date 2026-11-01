Resumo executivo ⛰️ Rota plana subterrânea Conecta Erstfeld a Bodio a apenas 550 metros acima do nível do mar. 🚆 Duplicação da capacidade de carga Permite composições pesadas de até 4.000 toneladas com apenas uma locomotiva. 🛡️ Segurança em tubos gêmeos Dois túneis unidirecionais conectados por galerias de emergência a cada 325 metros. 🌡️ Controle térmico extremo Sistemas de ventilação resfriam a rocha que atinge 46 °C no maciço.

Escavado sob 2.300 metros de rocha pura nos Alpes, o túnel plano permite que trens de carga cruzem a Europa sem subir montanhas. Inaugurado em 2016 pela autoridade federal suíça AlpTransit Gotthard AG, o Túnel de Base de São Gotardo redefiniu o transporte ferroviário transalpino ao atravessar o coração dos Alpes sem aclives íngremes.

Por que escavar na base da montanha é melhor do que subir a serra?

Imagine tentar empurrar um carrinho de compras pesado subindo uma ladeira íngreme de paralelepípedos em comparação a empurrá-lo em um corredor totalmente plano. Trem de carga funciona da mesma forma quando enfrenta o atrito do aço dos trilhos.

Na rota histórica de montanha, as composições precisavam subir curvas sinuosas até 1.150 metros de altitude, exigindo locomotivas extras de empurrão. Ao perfurar a rocha na altura da base geográfica, a engenharia criou uma linha com inclinação máxima de apenas 6,7 milímetros por metro, funcionando como uma ferrovia de planície no meio das montanhas.

O sistema possui dois tubos independentes de via única, conectados por passagens transversais — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões reais e as especificações da obra subterrânea?

O projeto coordenado pelo Departamento Federal de Meio Ambiente, Transportes, Energia e Comunicação (DETEC) exigiu a remoção de 28,2 milhões de toneladas de rocha ao longo de 17 anos de escavações.

Comprimento do eixo principal: possui 57,1 quilômetros de extensão em cada um dos dois tubos paralelos, somando mais de 152 quilômetros de galerias e poços.

Cobertura de rocha sobre o túnel: atinge até 2.300 metros de maciço rochoso acima da abóbada de concreto.

atinge até 2.300 metros de maciço rochoso acima da abóbada de concreto. Velocidade operacional de projeto: trens de passageiros trafegam a até 250 km/h, enquanto os de carga operam a 160 km/h.

trens de passageiros trafegam a até 250 km/h, enquanto os de carga operam a 160 km/h. Diâmetro de escavação dos tubos: tuneladoras industriais (TBM) abriram seções circulares de cerca de 9,5 metros de diâmetro.

tuneladoras industriais (TBM) abriram seções circulares de cerca de 9,5 metros de diâmetro. Estações multifuncionais de emergência: duas centrais subterrâneas em Sedrun e Faido equipadas com trocas de via e sistemas de evacuação.

Como funciona a segurança e o resgate a mais de 50 quilômetros de distância das saídas?

Se um incêndio ou falha mecânica ocorre no meio do maciço, a fumaça e o calor não podem se espalhar para o tubo vizinho. Por isso, os dois túneis são totalmente independentes e mantidos sob pressões de ar diferenciadas.

A cada 325 metros, galerias transversais conectam os tubos. Em emergências, os passageiros caminham poucos metros até o tubo seguro oposto, onde trens de resgate e sistemas de ventilação com capacidade de soprar centenas de metros cúbicos de ar por segundo garantem a evacuação limpa.

Parâmetro Operacional Linha de Montanha Histórica (1882) Túnel de Base Atual (2016) 🏔️ Altitude do Cume 1.151 metros acima do nível do mar 550 metros acima do nível do mar 📐 Inclinação Máxima 26 milímetros por metro (2,6%) 6,7 milímetros por metro (0,67%) 📦 Capacidade de Carga 1.400 toneladas por trem (locomotiva dupla) 4.000 toneladas por trem (locomotiva simples)

Quais normas e padrões regulam a construção de túneis ferroviários longos?

A engenharia de túneis de grande extensão obedece aos parâmetros da International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES) e aos regulamentos de interoperabilidade europeus do Eurocode 7 para geotecnia e escavações.

No Brasil, obras subterrâneas e escavações de túneis urbanos ou rodoviários são regidas pelas normas ABNT NBR 15617 para suporte em concreto projetado e ABNT NBR 6122 para projetos de fundações e contenções profundas.

Grandes tuneladoras foram responsáveis por aproximadamente 80% da escavação dos túneis principais — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro geotécnico especializado?

Projetar escavações subterrâneas, passagens inferiores ou túneis de drenagem exige a contratação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro especialista em estruturas subterrâneas.

O mapeamento das tensões da rocha e o controle da água de infiltração evitam desmoronamentos e deformaçoes na superfície. Intervenções em solo sem cálculo geotécnico adequado colocam em risco vidas e edificações vizinhas.