Resumo executivo 🌉 Vão livre suspenso Possui 1.006 metros de extensão sustentados por cabos de aço. 📏 Dilatação térmica Juntas sob as torres absorvem variações do comprimento do aço. ⚙️ Apoios deslizantes Mecanismos roletados reduzem o atrito no deslocamento da estrutura. 🛠️ Desgaste por fadiga Cargas pesadas exigem manutenção regular e substituição de articulações.

Suspenso sobre águas escocesas, o vão principal se estica e encolhe diariamente com o tráfego e o clima. Inaugurada em 1964 sobre o Estreito de Forth, a Forth Road Bridge enfrenta ventos uivantes, variações térmicas e o impacto constante do tráfego sobre sua estrutura metálica.

Por que uma ponte de aço muda de tamanho todos os dias?

Você já reparou como os trilhos de trem ganham espaço entre si para não entortar no calor? O aço da ponte se comporta da mesma forma, expandindo no verão e encolhendo no inverno ao longo dos seus 1.006 metros de vão suspenso.

Essa variação faz o tabuleiro deslizar continuamente sobre os pontos de apoio. Para evitar tensões excessivas que poderiam rasgar a estrutura, a engenharia utiliza juntas de dilatação articuladas e apoios deslizantes sob as torres principas, garantindo a dilatação elástica sem comprometer a estabilidade.

Inaugurada em 1964, a Forth Road Bridge atravessa o Estreito de Forth com um vão principal suspenso de 1.006 metros. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as medidas e capacidades das juntas da Forth Road Bridge?

As dimensões do projeto exigem componentes mecânicos robustos para suportar os deslocamentos resultantes do clima e do peso dos veículos.

Vão livre principal: possui 1.006 metros de extensão suspensa entre as duas torres metálicas centrais.

Comprimento total da obra: soma 2.512 metros de cabeceira a cabeceira sobre o canal marítimo.

soma 2.512 metros de cabeceira a cabeceira sobre o canal marítimo. Apoios deslizantes sob as torres: projetados para acomodar deslocamentos longitudinais de dezenas de centímetros sem travar.

projetados para acomodar deslocamentos longitudinais de dezenas de centímetros sem travar. Juntas de dilatação articuladas: absorvem a rotação e a movimentação do tabuleiro sem criar degraus no asfalto.

absorvem a rotação e a movimentação do tabuleiro sem criar degraus no asfalto. Componentes em aço liga reforçado: utilizam roletes e pinos de alta resistência mecânica contra a fadiga do metal.

O que acontece quando os apoios deslizantes travam?

Quando os carros passam e o vento sopra, o tabuleiro de aço precisa deslizar livremente sobre os apoios situados nas torres. Se houver corrosão pelo ar marinho ou acúmulo de sujeira, a peça para de correr e começa a acumular força concentrada.

Essa rigidez forçada gera microfissuras nas peças metálicas de ligação. Por isso, as inspeções monitoram de perto os elos de suporte para trocar componentes antes que surjam trincas por fadiga estrutural.

Parâmetro de Engenharia Projeto Original (1964) Condição Operacional Atual 📏 Movimento Previsto Deslocamento térmico linear simples Deslocamento combinado com tráfego muito superior ao previsto 🔍 Frequência de Inspeção Revisões periódicas visuais Monitoramento contínuo por sensores e ensaios não destrutivos 🛠️ Gestão de Desgaste Lubrificação e reajustes mecânicos Substituição programada de articulações e reforço de elos

Como é realizada a troca das juntas de dilatação na prática?

A substituição dos apoios e juntas exige o içamento de seções inteiras da estrutura com macacos hidráulicos de grande capacidade. Esse processo é feito em etapas minuciosas para não desequilibrar a tensão dos cabos de aço.

Engenheiros instalam apoios provisórios enquanto as peças antigas são retiradas para usinagem ou substituição por novas articulações. Assim, o vão recupera sua mobilidade sem colocar em risco a segurança dos usuários.

Abaixo, um vídeo do canal oficial The Forth Bridges que ilustra a animação técnica da substituição das juntas:

Quais normas técnicas regem o projeto e a manutenção de pontes suspensas?

Projetos e reformas estruturais desse porte seguem diretrizes rigorosas, como as especificações do Eurocode 3 para estruturas de aço e a norma brasileira ABNT NBR 7187 para projeto de pontes de concreto e aço.

Esses conjuntos normativos estabelecem limites para deformações elásticas e resistência à fadiga mecânica. Por isso, o cálculo das juntas considera cenários extremos de vento, variação térmica e sobreatrelamento de cargas rodoviárias.

Os cabos principais de aço sustentam o tabuleiro e transferem as cargas para as torres e ancoragens da ponte. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um especialista deve avaliar apoios e juntas de pontes?

Ao constatar ruídos metálicos atípicos, trincas nas cabeceiras ou desníveis no pavimento, os gestores rodoviários devem acionar imediatamente um engenheiro especialista em estruturas metálicas e pontes.

A verificação exige equipamentos de ultrassom e medição de deformação em tempo real. Tentar paliativos sem cálculo de engenharia pode causar travamentos graves e levar à interdição total da via.