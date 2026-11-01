Resumo executivo 🏗️ Geometria geodésica móvel Cúpulas formadas por hexágonos e pentágonos de aço tubular ajustáveis ao terreno irregular. 🎈 Almofadas de ETFE Painéis plásticos de camada tripla que pesam menos de 1% do peso equivalente em vidro. 📐 Altura de 55 metros A maior estufa atinge 55 metros de altura sem pilares internos de sustentação. 🧱 Ancoragem em pedreira Estrutura assentada diretamente nas paredes instáveis de uma antiga cava de caulim na Cornualha.

Estruturas geodésicas monumentais cobertas por painéis ultraleves transformaram uma cratera de extração mineral em estufas capazes de abrigar ecossistemas inteiros.

Por que o vidro tradicional foi descartado na construção dos biomas?

O vidro comum exige caixilhos extremamente pesados e fundações rígidas que colapsariam em solos sujeitos a acomodações constantes, como o fundo instável de uma cratera de mineração.

A solução foi adotar o ETFE (etileno tetrafluoretileno), um polímero transparente inflado em camadas duplas e triplas. O material pesa apenas 1% em relação ao vidro tradicional, aliviando o peso total sobre a estrutura metálica e liberando grandes vãos sem apoios intermediários.

A malha tubular distribui os esforços por uma estrutura espacial de dupla camada — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões estruturais e operacionais das cúpulas?

Os parâmetros de projeto foram calculados para suportar fortes ventos atlânticos enquanto minimizavam a carga sobre as encostas inclinadas do terreno.

Altura da cúpula principal: o Bioma Tropical atinge 55 metros de altura livre e 100 metros de largura sem colunas internas, conforme dados do Institution of Civil Engineers (ICE).

Massa do invólucro de ETFE: as almofadas infladas possuem espessura de apenas 0,2 milímetros, exercendo carga morta mínima sobre os nós de aço.

as almofadas infladas possuem espessura de apenas 0,2 milímetros, exercendo carga morta mínima sobre os nós de aço. Diâmetro dos tubos de aço: a malha geodésica espacial utiliza tubos de aço galvanizado com diâmetros variando entre 190 e 220 milímetros.

a malha geodésica espacial utiliza tubos de aço galvanizado com diâmetros variando entre 190 e 220 milímetros. Resistência à pressão de vento: o formato esférico fragmentado dissipa o arrasto aerodinâmico, suportando rajadas superiores a 160 km/h.

o formato esférico fragmentado dissipa o arrasto aerodinâmico, suportando rajadas superiores a 160 km/h. Isolamento térmico dos painéis: o ar pressurizado contido nas camadas de ETFE oferece desempenho de isolamento superior ao vidro duplo convencional.

Como o esqueleto de aço se adapta ao terreno irregular da mina?

As fundações utilizam uma viga perimetral em concreto armado ancorada por tirantes profundos cravados nas rochas da pedreira. Como as bordas da cratera continuavam em processo de acomodação física, a estrutura geodésica em favo de mel permitiu distribuir as forças de maneira uniforme ao longo de toda a casca espacial.

Essa distribuição de cargas evita pontos isolados de tensão mecânica. Assim, caso o solo passe por movimentações milimétricas, a cobertura ajusta suas tensões internas sem trincar as vedações, garantindo a estabilidade dos ambientes internos.

Propriedade Técnica Almofadas de ETFE Vidro Laminado Estrutural ⚖️ Peso Próprio da Cobertura Aproximadamente 1 kg/m² Aproximadamente 30 a 45 kg/m² ☀️ Transmissão de Raios UV Transmite luz UV essencial para plantas Bloqueia grande parte do espectro UV 🔧 Comportamento em Deformações Flexível, estica até 300% sem romper Rígido, sujeito a trincas estruturais

Quais normas e padrões regem as estruturas espaciais em ETFE?

O dimensionamento de invólucros tensionados e estruturas espaciais rígidas segue as diretrizes da norma europeia Eurocode 3 (BS EN 1993-1-1) para estruturas de aço e os critérios de projeto da Institution of Structural Engineers (IStructE).

No Brasil, o projeto de coberturas metálicas leves e membranas arquitetônicas apoia-se nas recomendações da ABNT NBR 8800 para estruturas de aço e da ABNT NBR 6123 para forças devidas ao vento em edificações.

O interior das cúpulas abriga ambientes planejados para reproduzir condições de diferentes ecossistemas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro de invólucros leves?

O projeto de grandes vãos com coberturas poliméricas requer a atuação conjunta de um engenheiro estrutural de sistemas espaciais e de um engenheiro de invólucros e fachadas leves.

Deformações excessivas nas conexões de aço ou falhas no sistema de pressurização das membranas podem causar rasgos, perda de isolamento térmico e colapso sob cargas estáticas de chuva ou vento.