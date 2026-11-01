Estruturas geodésicas monumentais cobertas por painéis ultraleves transformaram uma cratera de extração mineral em estufas capazes de abrigar ecossistemas inteiros.
Por que o vidro tradicional foi descartado na construção dos biomas?
O vidro comum exige caixilhos extremamente pesados e fundações rígidas que colapsariam em solos sujeitos a acomodações constantes, como o fundo instável de uma cratera de mineração.
A solução foi adotar o ETFE (etileno tetrafluoretileno), um polímero transparente inflado em camadas duplas e triplas. O material pesa apenas 1% em relação ao vidro tradicional, aliviando o peso total sobre a estrutura metálica e liberando grandes vãos sem apoios intermediários.
Quais são as dimensões estruturais e operacionais das cúpulas?
Os parâmetros de projeto foram calculados para suportar fortes ventos atlânticos enquanto minimizavam a carga sobre as encostas inclinadas do terreno.
Altura da cúpula principal: o Bioma Tropical atinge 55 metros de altura livre e 100 metros de largura sem colunas internas, conforme dados do Institution of Civil Engineers (ICE).
- Massa do invólucro de ETFE: as almofadas infladas possuem espessura de apenas 0,2 milímetros, exercendo carga morta mínima sobre os nós de aço.
- Diâmetro dos tubos de aço: a malha geodésica espacial utiliza tubos de aço galvanizado com diâmetros variando entre 190 e 220 milímetros.
- Resistência à pressão de vento: o formato esférico fragmentado dissipa o arrasto aerodinâmico, suportando rajadas superiores a 160 km/h.
- Isolamento térmico dos painéis: o ar pressurizado contido nas camadas de ETFE oferece desempenho de isolamento superior ao vidro duplo convencional.
Como o esqueleto de aço se adapta ao terreno irregular da mina?
As fundações utilizam uma viga perimetral em concreto armado ancorada por tirantes profundos cravados nas rochas da pedreira. Como as bordas da cratera continuavam em processo de acomodação física, a estrutura geodésica em favo de mel permitiu distribuir as forças de maneira uniforme ao longo de toda a casca espacial.
Essa distribuição de cargas evita pontos isolados de tensão mecânica. Assim, caso o solo passe por movimentações milimétricas, a cobertura ajusta suas tensões internas sem trincar as vedações, garantindo a estabilidade dos ambientes internos.
Quais normas e padrões regem as estruturas espaciais em ETFE?
O dimensionamento de invólucros tensionados e estruturas espaciais rígidas segue as diretrizes da norma europeia Eurocode 3 (BS EN 1993-1-1) para estruturas de aço e os critérios de projeto da Institution of Structural Engineers (IStructE).
No Brasil, o projeto de coberturas metálicas leves e membranas arquitetônicas apoia-se nas recomendações da ABNT NBR 8800 para estruturas de aço e da ABNT NBR 6123 para forças devidas ao vento em edificações.
Quando é necessário consultar um engenheiro de invólucros leves?
O projeto de grandes vãos com coberturas poliméricas requer a atuação conjunta de um engenheiro estrutural de sistemas espaciais e de um engenheiro de invólucros e fachadas leves.
Deformações excessivas nas conexões de aço ou falhas no sistema de pressurização das membranas podem causar rasgos, perda de isolamento térmico e colapso sob cargas estáticas de chuva ou vento.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de coberturas leves de grande vão similares, recomenda-se avaliação de engenheiro estrutural de sistemas espaciais ou engenheiro de invólucros e fachadas leves, especialmente em contextos de risco de deformação excessiva, sobrecarga de vento e perda de estanqueidade.