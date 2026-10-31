Resumo executivo 🌉 Ponte estaiada de 7.845 metros Estrutura elevada com dois níveis que separa quatro faixas de rodovia na parte superior e duas vias de trem na inferior. 🏝️ Ilha artificial de 4.055 metros Ponto neutro construído no mar com material dragado para realizar a transição entre a ponte e o túnel subterrâneo. 🚇 Túnel imerso de 4.050 metros Galeria de concreto assentada sob o leito marinho para evitar estruturas altas na rota do aeroporto de Copenhague. ✈️ Proteção ao tráfego aéreo Solução híbrida projetada para liberar o espaço aéreo próximo às pistas de pouso do aeroporto de Kastrup.

Como a engenharia uniu uma ponte estaiada de dois níveis, uma ilha artificial e um túnel imerso para conectar a Dinamarca e a Suécia sem interferir nos aviões de Copenhague. A conexão entre a Dinamarca e a Suécia exigia cruzar o estreito de Øresund, mas a proximidade com o aeroporto internacional de Copenhague impedia a construção de torres altas ao longo de todo o trajeto.

Por que a engenharia precisou afundar a pista no meio do mar?

Quando pensamos em atravessar um grande canal de água, a ideia mais simples é erguer uma ponte do começo ao fim. No entanto, erguer mastros de aço de mais de 200 metros a poucos quilômetros das pistas do aeroporto de Copenhague criaria um risco inaceitável de colisão com os aviões. Isso é chamado de restrição de gabarito aéreo.

A alternativa de fazer um túnel contínuo de 16 quilômetros seria excessivamente cara e complexa para ventilar. Por isso, a concessionária Øresundsbron adotou um sistema híbrido: uma ponte estaiada de 7.845 metros que mergulha na ilha artificial de Peberholm e se transforma em um túnel imerso de 4.050 metros sob o mar.

A ponte de Øresund tem 7.845 metros e integra rodovia e ferrovia na ligação entre Dinamarca e Suécia. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas da estrutura da ligação Øresund?

A combinação de ponte, ilha e túnel forma uma artéria logística de 15,95 quilômetros projetada para durar pelo menos 100 anos sob rigorosas normas europeias de infraestrutura.

Extensão total da ponte estaiada: possui 7.845 metros de comprimento com um vão livre principal de 490 metros e torres de sustentação com 204 metros de altura.

Comprimento da ilha artificial Peberholm: se estende por 4.055 metros no mar, construída com 1,6 milhão de metros cúbicos de rochas e material dragado.

se estende por 4.055 metros no mar, construída com 1,6 milhão de metros cúbicos de rochas e material dragado. Extensão do túnel imerso Drogden: possui 4.050 metros de comprimento total, composto por 20 blocos pré-fabricados de concreto armado de 55.000 toneladas cada.

possui 4.050 metros de comprimento total, composto por 20 blocos pré-fabricados de concreto armado de 55.000 toneladas cada. Configuração do tabuleiro duplo: a rodovia de quatro faixas ocupa a parte superior, enquanto a ferrovia de via dupla passa na estrutura treliçada inferior.

a rodovia de quatro faixas ocupa a parte superior, enquanto a ferrovia de via dupla passa na estrutura treliçada inferior. Profundidade do túnel sob o leito marinho: os elementos de concreto estão assentados em uma trincheira escavada a cerca de 10 metros abaixo do fundo do mar.

Como funciona a transição entre a ponte e o túnel sem interromper o tráfego?

Os veículos e trens trafegam pela ponte elevada até atingirem a ilha de Peberholm. Nela, o nível das pistas e trilhos é rebaixado suavemente em uma rampa de transição protegida por diques de contenção contra ressacas do mar Báltico.

Ao entrar nos tubos do túnel imerso de Drogden, um sistema contínuo de exaustores mecânicos renova o ar e mantém a visibilidade limpa. Assim, a circulação de carros e composições ferroviárias ocorre sem interferir nos navios que passam na superfície.

Seção do projeto Extensão Função técnica principal 🌉 Ponte estaiada principal 7.845 metros Travessia elevada com tabuleiro duplo para rodovia e ferrovia 🏝️ Ilha artificial Peberholm 4.055 metros Transição em superfície entre o trecho aéreo e o trecho subterrâneo 🚇 Túnel imerso Drogden 4.050 metros Passagem subaquática livre de obstáculos para a aviação de Copenhague

Quais normas de engenharia orientaram a construção no mar Báltico?

A estrutura foi dimensionada seguindo o conjunto de normas europeias Eurocodes, como a EN 1991 (Ações em estruturas) e a EN 1992 (Projeto de estruturas de concreto), além das exigências específicas das autoridades nacionais da Dinamarca e da Suécia.

Esses padrões garantem resistência contra colisão de navios de grande porte, cargas sísmicas e a ação corrosiva dos cloretos da água do mar ao longo de mais de um século de operação contínua.

Peberholm faz a transição entre a ponte elevada e o túnel imerso da ligação de Øresund. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro especialista em grandes obras de infraestrutura?

Projetos de engenharia que envolvem escavações subaquáticas, pontes de grande vão ou transições entre solo e água exigem a atuação de um engenheiro civil especializado em infraestrutura de transportes e geotecnia marina.

Esses profissionais realizam simulações computacionais de dinâmica de fluidos e estudos geotécnicos detalhados. Essa análise prévia evita recalques diferenciais no solo e garante a estabilidade de obras de grande porte.