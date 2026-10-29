Com 472 metros de altura total e instalada sob uma lâmina d’água de 369 metros, a estrutura de gravidade de concreto superou o desafio de ser rebocada e cravada no leito marinho sem o uso de estacas cravadas.
Por que uma estrutura de concreto de 1,2 milhão de toneladas consegue flutuar na água?
Quando pensamos em um bloco gigante de concreto, a reação natural é imaginar o material afundando imediatamente como uma pedra. No entanto, o princípio de Arquimedes mostra que qualquer objeto flutua se o peso da água deslocada for maior do que o peso total da própria estrutura.
A construtora Aker Solutions (antiga Norwegian Contractors) projetou a base da plataforma com 19 células ocas cilíndricas trancadas. Ao manter essas grandes caixas cheias de ar durante a construção no fiorde de Vats, a estrutura reduziu sua densidade média global, gerando empuxo suficiente para flutuar e suportar o convés de aço montado no topo.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da plataforma Troll A?
O dimensionamento da estrutura exigiu a maior aplicação contínua de concreto protendido em obras marítimas da história da engenharia offshore.
Volume total de concreto de alta resistência: foram aplicados 245 mil m³ de concreto de alta resistência C70 com agregados densificados e armaduras de aço especial.
- Altura total da estrutura: mede 472 metros desde a extremidade inferior das saias até o topo da torre de queimador.
- Lâmina d’água no local de operação: instalada em profundidade operacional de 369 metros abaixo da superfície do oceano.
- Penetração das saias de ancoragem: saias inferiores de concreto fundido penetram 36 metros dentro da argila do leito marinho.
- Distância de reboque no mar: navegou por 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilômetros) flutuando a partir do canteiro em Vats.
Como funciona o processo de afundamento controlado e fixação no solo marinho?
Após ser rebocada por 10 navios de alta potência através dos fiordes, a plataforma chegou à sua coordenada final no Mar do Norte. Para fixar a torre sem o uso de guindastes ou estacas cravadas por martelos, os engenheiros iniciaram o processo de lastro hídrico controlando válvulas de fundo.
A água do mar foi inundando gradualmente as células inferiores, fazendo a estrutura perder flutuabilidade de forma milimétrica. As bordas afiadas das saias de concreto e aço sob a base penetraram 36 metros na argila macia, e a supressão de água sob as saias criou um vácuo natural que travou permanentemente a estrutura no leito oceânico por gravidade.
Quais normas técnicas orientam o projeto de estruturas marítimas de gravidade em concreto?
A concepção e o monitoramento geotécnico da base da plataforma seguiram as rígidas normas da DNV (Det Norske Veritas) e a diretriz internacional ISO 19903 para estruturas marítimas de concreto.
No Brasil, projetos de fundações marítimas e estruturas expostas a ambientes marinhos agressivos utilizam como referência as normas ABNT NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto e ABNT NBR 6122 para engenharia de fundações e geotecnia.
Quando um engenheiro geotécnico especializado deve ser consultado?
O projeto de fundações profundas, contenções e estruturas assentes em solos moles ou saturados exige a contratação e avaliação direta de um engenheiro geotécnico ou especialista em engenharia offshore.
A análise da capacidade de carga do solo e o cálculo da penetração de saias exigem ensaios avançados de amostragem de argila e modelagem computacional. Uma falha no dimensionamento da fundação pode provocar adensamento desigual e o colapso catastrófico de toda a estrutura.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de fundações profundas, obras costeiras ou contenções em solos moles, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico ou especialista em fundações, especialmente em contextos de risco de recalque excessivo, erosão marinha e ruptura de solo.