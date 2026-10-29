Resumo executivo 🏗️ Estrutura de gravidade em concreto (GBS) Uma torre gigante construída com 245 mil m³ de concreto projetada para resistir a ondas centenárias. 🌊 Flutuação por empuxo de ar Células ocas mantidas secas funcionaram como boias para permitir o transporte de 1,2 milhão de toneladas. 🚢 Reboque marítimo de 200 milhas Uma frota de rebocadores arrastou a maior estrutura móvel construída pelo homem pelos fiordes noruegueses. ⚓ Ancoragem por peso e saias de concreto O preenchimento de água fez a base afundar e cravar saias de 36 metros na argila macia do fundo do mar.

Com 472 metros de altura total e instalada sob uma lâmina d’água de 369 metros, a estrutura de gravidade de concreto superou o desafio de ser rebocada e cravada no leito marinho sem o uso de estacas cravadas.

Por que uma estrutura de concreto de 1,2 milhão de toneladas consegue flutuar na água?

Quando pensamos em um bloco gigante de concreto, a reação natural é imaginar o material afundando imediatamente como uma pedra. No entanto, o princípio de Arquimedes mostra que qualquer objeto flutua se o peso da água deslocada for maior do que o peso total da própria estrutura.

A construtora Aker Solutions (antiga Norwegian Contractors) projetou a base da plataforma com 19 células ocas cilíndricas trancadas. Ao manter essas grandes caixas cheias de ar durante a construção no fiorde de Vats, a estrutura reduziu sua densidade média global, gerando empuxo suficiente para flutuar e suportar o convés de aço montado no topo.

O peso da estrutura e o sistema de fundação contribuem para sua estabilidade no leito marinho — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da plataforma Troll A?

O dimensionamento da estrutura exigiu a maior aplicação contínua de concreto protendido em obras marítimas da história da engenharia offshore.

Volume total de concreto de alta resistência: foram aplicados 245 mil m³ de concreto de alta resistência C70 com agregados densificados e armaduras de aço especial.

Altura total da estrutura: mede 472 metros desde a extremidade inferior das saias até o topo da torre de queimador.

mede 472 metros desde a extremidade inferior das saias até o topo da torre de queimador. Lâmina d’água no local de operação: instalada em profundidade operacional de 369 metros abaixo da superfície do oceano.

instalada em profundidade operacional de 369 metros abaixo da superfície do oceano. Penetração das saias de ancoragem: saias inferiores de concreto fundido penetram 36 metros dentro da argila do leito marinho.

saias inferiores de concreto fundido penetram 36 metros dentro da argila do leito marinho. Distância de reboque no mar: navegou por 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilômetros) flutuando a partir do canteiro em Vats.

Como funciona o processo de afundamento controlado e fixação no solo marinho?

Após ser rebocada por 10 navios de alta potência através dos fiordes, a plataforma chegou à sua coordenada final no Mar do Norte. Para fixar a torre sem o uso de guindastes ou estacas cravadas por martelos, os engenheiros iniciaram o processo de lastro hídrico controlando válvulas de fundo.

A água do mar foi inundando gradualmente as células inferiores, fazendo a estrutura perder flutuabilidade de forma milimétrica. As bordas afiadas das saias de concreto e aço sob a base penetraram 36 metros na argila macia, e a supressão de água sob as saias criou um vácuo natural que travou permanentemente a estrutura no leito oceânico por gravidade.

Fase do Projeto Estado Físico da Base Mecanismo de Controle Engenharia 🏗️ Construção no Fiorde Células cilíndricas ocas cheias de ar seco Deslocamento de água para suportar peso do convés 🚢 Reboque de 200 milhas Flutuação positiva com calado de 230 metros Tração combinada de 10 rebocadores marítimos de grande porte ⚓ Ancoragem no Leito Marinho Lastro de água do mar preenchendo as células Penetração das saias por sucção na argila macia

Quais normas técnicas orientam o projeto de estruturas marítimas de gravidade em concreto?

A concepção e o monitoramento geotécnico da base da plataforma seguiram as rígidas normas da DNV (Det Norske Veritas) e a diretriz internacional ISO 19903 para estruturas marítimas de concreto.

No Brasil, projetos de fundações marítimas e estruturas expostas a ambientes marinhos agressivos utilizam como referência as normas ABNT NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto e ABNT NBR 6122 para engenharia de fundações e geotecnia.

Compartimentos ocos podem fornecer flutuabilidade durante o transporte de grandes estruturas marítimas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um engenheiro geotécnico especializado deve ser consultado?

O projeto de fundações profundas, contenções e estruturas assentes em solos moles ou saturados exige a contratação e avaliação direta de um engenheiro geotécnico ou especialista em engenharia offshore.

A análise da capacidade de carga do solo e o cálculo da penetração de saias exigem ensaios avançados de amostragem de argila e modelagem computacional. Uma falha no dimensionamento da fundação pode provocar adensamento desigual e o colapso catastrófico de toda a estrutura.