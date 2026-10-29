Construído sobre duas ilhas artificiais na Baía de Osaka, o complexo aeroportuário combate a compressão de camadas de argila no fundo do oceano por meio de macacos hidráulicos e drenos verticais de areia.
Por que o solo sob a ilha artificial afunda continuamente no mar?
Quando um aterro gigante é depositado sobre o oceano, o peso brutal de milhões de toneladas de rocha esmaga as camadas de terra macia do fundo. Esse fenômeno, conhecido na geotecnia como recalque de consolidação, acontece porque a água presa nos poros da argila é espremida lentamente para fora.
No caso da Baía de Osaka, o problema é duplo: existe uma camada de argila holocênica mais rasa de 20 metros e uma camada pleistocênica mais profunda com centenas de metros. A operadora Kansai Airports explica que, enquanto a camada rasa estabilizou rapidamente após o aterro, a argila profunda continua a se comprimir em ritmo lento e contínuo ao longo dos anos.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da estrutura de Kansai?
O volume de material utilizado e a profundidade de intervenção no leito marinho fazem de Kansai uma das maiores obras de aterro da engenharia civil moderna.
Área total das ilhas artificiais: o complexo abrange 1.055 hectares distribuídos em duas ilhas construídas totalmente sobre o mar.
- Profundidade da lâmina d’água: a construção começou em uma área marítima com 18 metros de profundidade média.
- Volume de rochas e terra despejados: foram necessários cerca de 180 milhões de m³ de material para erguer o aterro acima do nível do mar.
- Quantidade de drenos de areia cravados: cerca de 2,2 milhões de colunas de areia foram inseridas na camada de argila superior.
- Comprimento do terminal principal: o prédio projetado por Renzo Piano possui 1,7 quilômetro de extensão contínua.
Como funciona o sistema de macacos hidráulicos para nivelar os edifícios?
Como o solo do fundo do mar não afunda de forma perfeitamente uniforme, partes do terminal poderiam inclinar ou rachar com o tempo. Para evitar que a estrutura colapse, os engenheiros instalaram sensores de precisão que monitoram o nível de cada coluna do prédio em tempo real.
Quando uma parte da fundação cede alguns milímetros a mais que outra, macacos hidráulicos de alta capacidade são posicionados sob os pilares do edifício. A estrutura é levantada milimetricamente e calços de aço reforçado são inseridos na base, mantendo o piso do aeroporto perfeitamente nivelado mesmo com o leito marinho em constante movimento.
Quais normas técnicas e parâmetros regem aterros sobre solos moles?
Projetos de aterro sobre solos altamente compressíveis exigem o cumprimento rigoroso dos princípios da mecânica dos solos e das diretrizes internacionais da ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering).
No cenário brasileiro, projetos de contenções, aterros e obras sobre solos moles devem seguir os requisitos e ensaios normatizados pela ABNT NBR 6122 para projeto de fundações e pela ABNT NBR 11682 para estabilidade de encostas e aterros.
Quando um engenheiro geotécnico especializado deve ser consultado?
Construir sobre terrenos litorâneos, áreas brejosas ou solos com presença de argila orgânica exige o acompanhamento constante de um engenheiro geotécnico ou consultor de fundações.
A ausência de estudos de adensamento do solo pode levar a trincas estruturais graves, rachaduras de pisos e comprometimento definitivo da edificação. Apenas ensaios laboratoriais e sondagens profundas podem prever a velocidade do recalque e orientar a escolha da fundação correta.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de fundações, contenções ou aterros em solos moles e saturados, recomenda-se a avaliação direta de um engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de recalque diferencial, rachaduras estruturais e alagamentos marinhos.