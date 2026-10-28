Resumo executivo 🚀 Escudo térmico por ablação Resina fenólica de carbono desenvolvida para vaporizar de forma controlada e dissipar o calor extremo. ☄️ Captura de material primitivo Disparo de projétil de tântalo ergueu 5,4 gramas de poeira e gases preservados do asteroide Ryugu. 🛡️ Isolamento térmico hermético Manteve o interior do recipiente abaixo de 65 °C, impedindo a alteração dos compostos orgânicos. 🛰️ Navegação e resgate orbital Pouso guiado por paraquedas no deserto de Woomera após uma viagem de 5,2 bilhões de quilômetros.

A cápsula de reentrada da sonda japonesa suportou temperaturas de 3.000 °C ao atravessar a atmosfera terrestre a 12 km/s para entregar amostras inalteradas do asteroide Ryugu.

Por que o escudo térmico ablativo impede que o interior da cápsula derreta?

Quando um objeto entra na atmosfera terrestre em altíssima velocidade, o ar à sua frente é comprimido com tanta força que se transforma em um plasma incandescente. Para impedir que essa energia destrua a carga útil, os engenheiros utilizam um material especial que se queima de forma controlada, liberando gases que empurram o calor para fora. Esse mecanismo físico é chamado de proteção térmica por ablação.

O escudo frontal da cápsula da JAXA usou resina fenólica impregnada em fibras de carbono com densidade projetada para dissipar fluxos térmicos de até 15 MW/m². Esse desempenho isolante manteve o compartimento interno do coletor abaixo de 65 °C, garantindo que os compostos orgânicos e voláteis do asteroide Ryugu não sofressem degradação térmica durante a queda livre.

O estudo de asteroides ricos em carbono ajuda cientistas a investigar os materiais que existiam durante a formação do Sistema Solar — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações de projeto da cápsula de amostragem?

A engenharia aeroespacial da missão Hayabusa2 desenvolveu um módulo ultraleve de 16 kg capaz de suportar acelerações superiores a 50 G durante o desaceleramento na atmosfera.

Massa total do módulo de reentrada: possui 16 quilos distribuídos em uma carcaça com diâmetro exterior de 40 centímetros.

Velocidade de entrada atmosférica: atinge 11,6 quilômetros por segundo a 120 km de altitude em relação ao solo.

atinge 11,6 quilômetros por segundo a 120 km de altitude em relação ao solo. Projeção de projétil de impacto: dispara esfera de tântalo de 5 gramas a 300 m/s para desprender poeira rochosa.

dispara esfera de tântalo de 5 gramas a 300 m/s para desprender poeira rochosa. Resistência do escudo ablativo: suporta fluxos térmicos de 15 MW/m² mantendo o interior abaixo de 65 °C.

suporta fluxos térmicos de 15 MW/m² mantendo o interior abaixo de 65 °C. Sistema de acionamento do paraquedas: liberado a 10 km de altitude com emissão de radiofarol na frequência de 137 MHz.

Como funcionou a operação de captura de matéria do asteroide?

A sonda Hayabusa2 desceu a poucos metros da superfície do asteroide Ryugu e estendeu sua tromba de amostragem de 1 metro de comprimento. No momento do contato físico, o sensor de toque disparou o projétil interno, fazendo com que os fragmentos rochosos voassem diretamente para dentro das câmaras do recipiente selado a vácuo.

Após a coleta, o container foi lacrado por um mecanismo elétrico de vedação dupla com anéis de alumínio. Esse fechamento hermético preservou inclusive os gases liberados pelos minerais do asteroide, permitindo que os cientistas analisassem a atmosfera original do corpo celeste pela primeira vez na história.

Missão Espacial Mecanismo de Coleta Massa de Amostra Retornada ☄️ Hayabusa2 (JAXA) Impactador de tântalo em mola mecânica 5,4 gramas de poeira e gás ✨ OSIRIS-REx (NASA) Injeção de gás nitrogênio pressurizado (TAGSAM) 121,6 gramas de regolito ❄️ Stardust (NASA) Captura por blocos de aerogel sintético de baixa densidade Milhares de partículas de poeira comética

Quais normas de contenção e biossegurança regulam a análise de amostras extraterrestres?

O manuseio de materiais trazidos do espaço segue os protocolos rigorosos de proteção planetária do COSPAR (Committee on Space Research) e recomendações da ISO 14644 para salas limpas de Classe ISO 5.

O container só foi aberto dentro de uma câmara purgada com gás nitrogênio ultrapuro para evitar qualquer reação dos minerais de ferro e filossilicatos com o oxigênio ou a umidade da atmosfera terrestre.

As amostras de Ryugu permitem estudar a composição química e mineralógica de um material formado nos primórdios do Sistema Solar — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro especialista em materiais aeroespaciais?

O desenvolvimento de escudos térmicos e estruturas de reentrada atmosférica exige a atuação de um engenheiro aeroespacial especializado em aerotermodinâmica e ciência dos materiais.

Projetos que envolvem ablação, ligas de alta temperatura e selagem a vácuo não permitem margem para improviso, pois pequenas falhas na escolha de resinas levam à queima total da carga útil durante o reingresso.