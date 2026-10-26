Ligar a capital baiana à Ilha de Itaparica sobre o mar exigiu uma estrutura estaiada com pilares cravados a dezenas de metros no leito marinho. O desafio de cruzar a Baía de Todos-os-Santos exigiu projetar uma das maiores pontes sobre lâmina d’água da América Latina, combinando viadutos pré-moldados e um grande trecho estaiado.
Por que o vão central precisa de cabos de aço para segurar quase 700 metros de pista?
Pense em uma grande prancha sustentada por cordas firmes presas a duas torres altas: os cabos puxam o peso da pista para o topo dos pilares, impedindo que o centro afunde ou dobre. Esse sistema de cabos inclinados de alta resistência é chamado de ponte estaiada.
No vão central de 682 metros, o tabuleiro feito de concreto e aço fica pendurado por conjuntos de estais que distribuem a carga diretamente para as torres principais. Assim, o canal marítimo permanece totalmente livre de colunas intermediárias, eliminando o risco de colisão com grandes embarcações.
Quais são as medidas e capacidades técnicas da Ponte Salvador-Itaparica?
O projeto estrutural idealizado pelo Governo do Estado da Bahia em conjunto com o consórcio construtor combina diferentes métodos de engenharia ao longo de seus 12,4 quilômetros sobre a água para otimizar custos e garantir a segurança viária.
Vão livre central de 682 metros: garante a navegação segura no canal principal de acesso ao Porto de Salvador e ao Recôncavo Baiano.
- Gabarito vertical de navegação: 85 metros de altura livre entre o nível da maré máxima e a parte inferior do tabuleiro da ponte.
- Extensão total sobre a água: 12,4 quilômetros de estrutura contínua cruzando a Baía de Todos-os-Santos.
- Profundidade das fundações marítimas: estacas escavadas no mar que ultrapassam 60 metros de lâmina d’água até fixar em camada rochosa.
- Vida útil de projeto: dimensionada para operar com segurança por no mínimo 100 anos sob ambiente marinho agressivo.
Como as fundações são cravadas no fundo do mar sem o solo desmoronar?
Para construir colunas gigantescas dentro do oceano, a engenharia utiliza grandes tubos metálicos chamados camisas de aço, que são cravados no leito marinho por martelos hidráulicos para isolar a água e conter o solo arenoso.
Dentro dessas camisas limpas, perfuratrizes especiais escavam a rocha profunda sob o mar. Em seguida, uma gaiola de armação de aço é inserida e o concreto naval de altíssima densidade é injetado do fundo para cima, empurrando qualquer resíduo e criando pilares ultraresistentes.
Quais normas técnicas da ABNT garantem a segurança de pontes em ambiente marinho?
O dimensionamento estrutural de grandes obras viárias segue rigorosamente a norma ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e protendido) e a ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto).
Para resistir ao ataque severo de cloretos e da maresia, essas diretrizes exigem cobrimento de aço reforçado e concreto com relação água/cimento reduzida, impedindo a oxidação prematura da armadura interna.
Quando é necessário consultar um engenheiro especialista em pontes e geotecnia?
Projetar travessias viárias complexas e estruturas sobre a água exige a atuação direta de um engenheiro estrutural calculista e de um engenheiro geotécnico especialista em fundações profundas.
A análise da capacidade de suporte do solo e o cálculo das cargas dinâmicas provocadas pelo tráfego e pelas ondas impedem falhas graves, tornando os ensaios de sondagem e os modelos matemáticos indispensáveis.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro especialista em pontes e infraestrutura viária, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural, corrosão marinha ou recalque de fundações.