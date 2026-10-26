Resumo executivo 🌉 Vão central estaiado São 682 metros de travessia livre sem pilares intermediários no canal de navegação da baía. 🚢 Gabarito de 85 metros Altura vertical que permite a passagem livre de grandes navios porta-contêineres e cruzeiros. 🌊 Fundações marítimas profundas Estacas escavadas no mar atingindo rochas submersas sob mais de 60 metros de lâmina d’água. ⏱️ Redução no tempo de viagem A travessia direta de 12,4 km reduz o deslocamento entre Salvador e o continente de 2 horas para 15 minutos.

Ligar a capital baiana à Ilha de Itaparica sobre o mar exigiu uma estrutura estaiada com pilares cravados a dezenas de metros no leito marinho. O desafio de cruzar a Baía de Todos-os-Santos exigiu projetar uma das maiores pontes sobre lâmina d’água da América Latina, combinando viadutos pré-moldados e um grande trecho estaiado.

Por que o vão central precisa de cabos de aço para segurar quase 700 metros de pista?

Pense em uma grande prancha sustentada por cordas firmes presas a duas torres altas: os cabos puxam o peso da pista para o topo dos pilares, impedindo que o centro afunde ou dobre. Esse sistema de cabos inclinados de alta resistência é chamado de ponte estaiada.

No vão central de 682 metros, o tabuleiro feito de concreto e aço fica pendurado por conjuntos de estais que distribuem a carga diretamente para as torres principais. Assim, o canal marítimo permanece totalmente livre de colunas intermediárias, eliminando o risco de colisão com grandes embarcações.

Em uma ponte estaiada, cabos inclinados transferem parte das cargas do tabuleiro para as torres — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as medidas e capacidades técnicas da Ponte Salvador-Itaparica?

O projeto estrutural idealizado pelo Governo do Estado da Bahia em conjunto com o consórcio construtor combina diferentes métodos de engenharia ao longo de seus 12,4 quilômetros sobre a água para otimizar custos e garantir a segurança viária.

Vão livre central de 682 metros: garante a navegação segura no canal principal de acesso ao Porto de Salvador e ao Recôncavo Baiano.

Gabarito vertical de navegação: 85 metros de altura livre entre o nível da maré máxima e a parte inferior do tabuleiro da ponte.

85 metros de altura livre entre o nível da maré máxima e a parte inferior do tabuleiro da ponte. Extensão total sobre a água: 12,4 quilômetros de estrutura contínua cruzando a Baía de Todos-os-Santos.

12,4 quilômetros de estrutura contínua cruzando a Baía de Todos-os-Santos. Profundidade das fundações marítimas: estacas escavadas no mar que ultrapassam 60 metros de lâmina d’água até fixar em camada rochosa.

estacas escavadas no mar que ultrapassam 60 metros de lâmina d’água até fixar em camada rochosa. Vida útil de projeto: dimensionada para operar com segurança por no mínimo 100 anos sob ambiente marinho agressivo.

Como as fundações são cravadas no fundo do mar sem o solo desmoronar?

Para construir colunas gigantescas dentro do oceano, a engenharia utiliza grandes tubos metálicos chamados camisas de aço, que são cravados no leito marinho por martelos hidráulicos para isolar a água e conter o solo arenoso.

Dentro dessas camisas limpas, perfuratrizes especiais escavam a rocha profunda sob o mar. Em seguida, uma gaiola de armação de aço é inserida e o concreto naval de altíssima densidade é injetado do fundo para cima, empurrando qualquer resíduo e criando pilares ultraresistentes.

Trecho Estrutural Método Construtivo Função na Travessia 🌉 Vão Central Estaiado Cabos de aço (estais) e torres altas Garantir canal de navegação livre com 682 m sem pilares. 🛣️ Viadutos de Acesso Vigas pré-moldadas de concreto protendido Vencer trechos de menor profundidade com rapidez executiva. 🏗️ Bloco de Coroamento Concreto armado de grande volume marinho Unir o grupo de estacas profundas e suportar a torre.

Quais normas técnicas da ABNT garantem a segurança de pontes em ambiente marinho?

O dimensionamento estrutural de grandes obras viárias segue rigorosamente a norma ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e protendido) e a ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto).

Para resistir ao ataque severo de cloretos e da maresia, essas diretrizes exigem cobrimento de aço reforçado e concreto com relação água/cimento reduzida, impedindo a oxidação prematura da armadura interna.

Sondagens no fundo da baía ajudam os engenheiros a definir as fundações da estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro especialista em pontes e geotecnia?

Projetar travessias viárias complexas e estruturas sobre a água exige a atuação direta de um engenheiro estrutural calculista e de um engenheiro geotécnico especialista em fundações profundas.

A análise da capacidade de suporte do solo e o cálculo das cargas dinâmicas provocadas pelo tráfego e pelas ondas impedem falhas graves, tornando os ensaios de sondagem e os modelos matemáticos indispensáveis.