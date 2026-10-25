Resumo executivo 🌉 Arco principal de 467 m Vão livre em treliça metálica construído por balanços sucessivos estaiados sem apoios no leito do rio. ⛰️ 359 metros de altura livre Estrutura 29 metros mais alta que a Torre Eiffel elevando a ferrovia sobre o vale montanhoso. 🌀 Ventos de até 266 km/h Seção transversal aerodinâmica testada em túnel de vento para resistir a vendavais extremos. 🛡️ 28.000 toneladas de aço Liga metálica estrutural especial preenchida com concreto nos nós para absorver impactos sísmicos.

Vencer desfiladeiros íngremes com ferrovias exige estruturas capazes de suportar cargas móveis gigantescas sem sofrer deformações que descarrilassem trens em alta velocidade. Projetada para conectar a região de Jammu e Caxemira à rede ferroviária nacional, a Ponte do Rio Chenab superou terrenos instáveis e abismos rochosos no Himalaia.

Por que os pilares convencionais não funcionam em vales profundos de montanha?

Você já tentou fincar uma estaca em uma encosta íngreme de cascalho e viu a base deslizar com o peso? Em cânions profundos, erguer colunas retas a partir do fundo do vale é inviável, pois a água de degelo destrói as fundações temporárias.

Para contornar o abismo de 359 metros, os engenheiros adotaram o arco parabólico de aço. Essa geometria redireciona o peso das composições ferroviárias em forças de compressão puras, transferindo toda a carga diretamente para as rochas maciças das encostas através de blocos de ancoragem de concreto.

Estudos geológicos ajudam a identificar rochas competentes e a avaliar as condições necessárias para apoiar uma ponte de grande porte. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e métricas de carga do viaduto ferroviário?

Dados do relatório técnico da construtora Afcons Infrastructure e da concessionária Northern Railway detalham o volume de material e as especificações de resistência da obra.

Capacidade de carga operacional: dimensionada para suportar o tráfego contínuo de trens de carga e passageiros a até 100 km/h sob variações térmicas de -20 °C a 40 °C.

Vão livre do arco central: possui 467 metros de abertura sobre a garganta do rio sem nenhuma coluna intermediária.

possui 467 metros de abertura sobre a garganta do rio sem nenhuma coluna intermediária. Altura em relação ao leito do rio: eleva a via a 359 metros de altura, tornando-a a ponte ferroviária mais alta do mundo.

eleva a via a 359 metros de altura, tornando-a a ponte ferroviária mais alta do mundo. Resistência a ventos laterais: perfil aerodinâmico projetado para suportar rajadas cíclicas de até 266 km/h.

perfil aerodinâmico projetado para suportar rajadas cíclicas de até 266 km/h. Massa total de aço estrutural: emprega 28.000 toneladas de placas de aço de alta tenacidade e tubos preenchidos com concreto.

emprega 28.000 toneladas de placas de aço de alta tenacidade e tubos preenchidos com concreto. Vida útil de projeto: calculada para operar com manutenção programada por um período mínimo de 120 anos.

Como os blocos de aço gigantes foram montados sobre o abismo?

A montagem da estrutura exigiu a instalação de dois cabos aéreos de translado (teleféricos de carga) suspensos em torres de 127 metros erguidas nas duas margens do vale. Esses cabos transportavam peças pré-fabricadas de até 34 toneladas sobre o vazio com precisão milimétrica.

Os dois lados do arco avançaram simultaneamente em balanços sucessivos, ancorados por dezenas de estais temporários de aço fixados na rocha. Quando as duas metades se encontraram no centro do abismo, o fecho do arco foi soldado, transformando a estrutura instável em uma peça rígida de auto-suporte.

Parâmetro de Projeto Ponte Convencional de Pilares Ponte em Arco de Aço (Chenab) 🏗️ Sistema de apoio Múltiplas colunas verticais apoiadas no leito do rio Arco parabólico único ancorado em rocha sã nas encostas 🌀 Resposta aerodinâmica Vigilância contra torção e oscilação de vigas retas Treliça tubular que reduz o arrasto de ventos até 266 km/h 🌋 Tolerância sísmica Sensível a recalques em solos de fundo de vale Dimensionada para terremotos de magnitude 8,0 na escala Richter

O que os testes em escala e simulações digitais revelaram sobre a ponte?

Antes do início da fabricação do aço, engenheiros da consultoria WSP e do instituto IISc Bangalore construíram maquetes em escala reduzida para testes no túnel de vento. As simulações comprovaram que o preenchimento de concreto auto-adensável no interior dos tubos metálicos aumentava a amortização de vibrações causadas pela passagem dos trens.

Abaixo, um vídeo do canal The B1M que aprofunda a engenharia do projeto:

Quais normas técnicas regem o cálculo de pontes ferroviárias metálicas?

O dimensionamento estrutural da Ponte do Rio Chenab seguiu as especificações do código europeu Eurocode 1 (EN 1991-2) para ações de tráfego em pontes e do Eurocode 3 (EN 1993) para estruturas de aço.

No Brasil, o projeto de viadutos e pontes metálicas de grande porte atende aos critérios da norma ABNT NBR 7187 (Projeto de Pontes de Concreto Armado e Protendido) e da ABNT NBR 8800 (Projeto de Estruturas de Aço), que garantem margens de segurança contra fadiga do material sob cargas repetitivas.

A montagem por etapas permite posicionar os elementos metálicos enquanto os engenheiros controlam a estabilidade durante a construção. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando contratar um engenheiro especialista em pontes e cálculo estrutural?

O projeto de travessias viárias ou ferroviárias sobre vales, rios e terrenos acidentados exige a consultoria de um engenheiro civil especialista em pontes e viadutos ou engenheiro calculista estrutural.

Dimensionar apoios ou arcos sem considerar os esforços de vento, variações térmicas e dilatação do aço gera fissuras graves e risco de colapso estrutural sob tráfego pesado.