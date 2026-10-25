Resumo executivo 🧩 Corte de precisão com serras manuais Separação dos blocos com serras de lâmina fina para preservar os detalhes milenares das esculturas. 🏗️ Reconstrução com domo de concreto Montagem dos blocos pendurados sob uma cúpula artificial oca de concreto para recriar a colina. ⛰️ Elevação de 65 metros Transporte vertical de 1.036 blocos numerados para um patamar seguro acima da Represa de Nasser. 📐 Alinhamento solar preservado Orientação geométrica mantida para garantir a iluminação do santuário pelos raios do sol nascente.

Salvar um complexo monumental de 3.200 anos cravado na rocha exigiu desmontar uma montanha inteira e reconstruí-la em terreno elevado antes que o reservatório cobrisse a história egípcia. Na década de 1960, a construção da Grande Barragem de Assuã criou a Represa de Nasser no rio Nilo, ameaçando inundar definitivamente os templos de Ramsés II e Nefertari em Abu Simbel.

Por que não foi possível erguer uma barreira para proteger o templo no local original?

Construir um dique de contenção em volta do templo parecia a solução mais simples, mas a água do reservatório infiltraria por baixo da rocha porosa de arenito. O solo encharcado amoleceria a estrutura até provocar o colapso completo das galerias internas.

A equipe liderada pela UNESCO e por consórcios de engenharia internacional optou pelo método de seccionamento e transposição. Em vez de isolar a água, os engenheiros cortaram o maciço rochoso em 1.036 blocos numerados, transferindo 15.000 toneladas de alvenaria para um nível 65 metros mais alto.

A construção da Grande Barragem de Assuã ameaçou inundar Abu Simbel e outros monumentos da antiga Núbia. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e métricas da megaoperação de resgate em Abu Simbel?

Relatórios da UNESCO e do consórcio VBB (Vattenbyggnadsbyrån) documentam os dados de engenharia da operação executada entre 1964 e 1968.

Massa total transferida: alcançou 15.000 toneladas de arenito divididas entre o Templo Maior e o Templo Feminino de Nefertari.

Quantidade de blocos cortados: 1.036 peças numeradas individualmente com espessura de junta de apenas 6 milímetros.

1.036 peças numeradas individualmente com espessura de junta de apenas 6 milímetros. Massa máxima por bloco: cada fragmento pesava entre 20 e 30 toneladas para respeitar o limite das gruas sobre esteiras.

cada fragmento pesava entre 20 e 30 toneladas para respeitar o limite das gruas sobre esteiras. Deslocamento espacial: transposição de 200 metros na horizontal e 65 metros na vertical em relação à posição original.

transposição de 200 metros na horizontal e 65 metros na vertical em relação à posição original. Cúpula de suporte em concreto: domo artificial com 60 metros de vão e 25 metros de altura para sustentar a colina artificial sobre as salas.

Como os engenheiros cortaram e remontaram a estrutura sem danificar as estátuas?

Para evitar rachaduras provocadas pela vibração de máquinas pesadas, os trabalhadores usaram serras manuais de lâmina fina e serras elétricas de fio diamantado. Cada corte nas fachadas e rostos dos faraós foi feito com precisão de milímetros para minimizar a perda de material histórico.

Na nova localização, as peças foram remontadas sobre uma armação de aço e fixadas com resina epóxi sintética. Atrás dos templos, os engenheiros moldaram uma abóbada oca de concreto armado para suportar o peso da terra e das pedras da nova colina sem descarregar peso sobre o teto dos santuários.

Fase do Projeto Templo Original (Até 1964) Templo Relocado (Pós-1968) ⛰️ Suporte geológico Escavado em penhasco natural de arenito rochoso Apoiado sob domo de concreto armado oco com montanha artificial 🌊 Risco hidráulico Inundação iminente pela subida da Represa de Nasser Posicionado 65 m acima do nível máximo do reservatório do Nilo 📐 Alinhamento solar Orientação para o sol nascente iluminar a nave em fev/out Recriado com precisão milimétrica e desvio mínimo de 1 dia no ano

Quais diretrizes internacionais nortearam a preservação de Abu Simbel?

A salvaguarda de Abu Simbel foi um dos marcos fundacionais que impulsionou a criação da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO (1972) e seguiu os princípios da Carta de Veneza (1964) para conservação e restauração de monumentos.

No âmbito brasileiro, projetos de transferência e restauração de estruturas históricas seguem as diretrizes do IPHAN e da norma ABNT NBR 15575 no que tange à compatibilidade de materiais e estabilidade estrutural em intervenções patrimoniais.

A transferência exigiu registrar e desmontar cuidadosamente os elementos do monumento para permitir sua remontagem. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando contratar um engenheiro especialista em estruturas e geotecnia?

Projetos de engenharia que envolvem estabilização de taludes, escoramento de encostas ou movimentação de estruturas de grande porte exigem a atuação de um engenheiro geotécnico ou engenheiro especialista em restauração estrutural.

Intervenções sem laudo técnico prévio podem comprometer a integridade mecânica de construções vizinhas e causar colapsos irrecuperáveis em edifícios ou rochas fraturadas.