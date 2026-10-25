Salvar um complexo monumental de 3.200 anos cravado na rocha exigiu desmontar uma montanha inteira e reconstruí-la em terreno elevado antes que o reservatório cobrisse a história egípcia. Na década de 1960, a construção da Grande Barragem de Assuã criou a Represa de Nasser no rio Nilo, ameaçando inundar definitivamente os templos de Ramsés II e Nefertari em Abu Simbel.
Por que não foi possível erguer uma barreira para proteger o templo no local original?
Construir um dique de contenção em volta do templo parecia a solução mais simples, mas a água do reservatório infiltraria por baixo da rocha porosa de arenito. O solo encharcado amoleceria a estrutura até provocar o colapso completo das galerias internas.
A equipe liderada pela UNESCO e por consórcios de engenharia internacional optou pelo método de seccionamento e transposição. Em vez de isolar a água, os engenheiros cortaram o maciço rochoso em 1.036 blocos numerados, transferindo 15.000 toneladas de alvenaria para um nível 65 metros mais alto.
Quais são os números e métricas da megaoperação de resgate em Abu Simbel?
Relatórios da UNESCO e do consórcio VBB (Vattenbyggnadsbyrån) documentam os dados de engenharia da operação executada entre 1964 e 1968.
Massa total transferida: alcançou 15.000 toneladas de arenito divididas entre o Templo Maior e o Templo Feminino de Nefertari.
- Quantidade de blocos cortados: 1.036 peças numeradas individualmente com espessura de junta de apenas 6 milímetros.
- Massa máxima por bloco: cada fragmento pesava entre 20 e 30 toneladas para respeitar o limite das gruas sobre esteiras.
- Deslocamento espacial: transposição de 200 metros na horizontal e 65 metros na vertical em relação à posição original.
- Cúpula de suporte em concreto: domo artificial com 60 metros de vão e 25 metros de altura para sustentar a colina artificial sobre as salas.
Como os engenheiros cortaram e remontaram a estrutura sem danificar as estátuas?
Para evitar rachaduras provocadas pela vibração de máquinas pesadas, os trabalhadores usaram serras manuais de lâmina fina e serras elétricas de fio diamantado. Cada corte nas fachadas e rostos dos faraós foi feito com precisão de milímetros para minimizar a perda de material histórico.
Na nova localização, as peças foram remontadas sobre uma armação de aço e fixadas com resina epóxi sintética. Atrás dos templos, os engenheiros moldaram uma abóbada oca de concreto armado para suportar o peso da terra e das pedras da nova colina sem descarregar peso sobre o teto dos santuários.
Quais diretrizes internacionais nortearam a preservação de Abu Simbel?
A salvaguarda de Abu Simbel foi um dos marcos fundacionais que impulsionou a criação da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO (1972) e seguiu os princípios da Carta de Veneza (1964) para conservação e restauração de monumentos.
No âmbito brasileiro, projetos de transferência e restauração de estruturas históricas seguem as diretrizes do IPHAN e da norma ABNT NBR 15575 no que tange à compatibilidade de materiais e estabilidade estrutural em intervenções patrimoniais.
Quando contratar um engenheiro especialista em estruturas e geotecnia?
Projetos de engenharia que envolvem estabilização de taludes, escoramento de encostas ou movimentação de estruturas de grande porte exigem a atuação de um engenheiro geotécnico ou engenheiro especialista em restauração estrutural.
Intervenções sem laudo técnico prévio podem comprometer a integridade mecânica de construções vizinhas e causar colapsos irrecuperáveis em edifícios ou rochas fraturadas.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de movimentação de cargas especiais, contenção de encostas ou preservação de edificações, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico ou engenheiro especialista em restauração estrutural, especialmente em contextos de risco de infiltração, instabilidade de solo ou comprometimento estrutural.