O maior projeto elétrico já licitado no Brasil utiliza estações conversoras e ultra-alta tensão para transportar grandes blocos de energia renovável sem perdas excessivas. O crescimento acelerado das usinas solares e eólicas no Nordeste criou um gargalo de escoamento no Sistema Interligado Nacional, exigindo rotas de longa distância para evitar o desperdício de eletricidade.
Por que linhas de longa distância usam corrente contínua em vez de alternada?
Quando a eletricidade viaja por cabos comuns pela cidade, a corrente alterna seu sentido de direção dezenas de vezes por segundo. No entanto, em viagens de milhares de quilômetros, essa alternância gera uma resistência que faz a energia evaporar em forma de calor.
Para evitar essa perda, a tecnologia de corrente contínua de ultra-alta tensão força a eletricidade a fluir em um único sentido constante sob uma tensão de ±800 kV. Assim, o sistema reduz drasticamente o efeito corona e as perdas ôhmicas na fiação.
Quais são as dimensões técnicas do megaprojeto Graça Aranha-Silvânia?
O empreendimento arrematado pela State Grid Brazil Holding no leilão da ANEEL reúne instalações monumentais para integrar três estados brasileiros.
Investimento total estimado: orçado em R$ 18,1 bilhões pelo MME para a construção de cabos, torres e estações conversoras.
- Extensão do corredor principal: cruza 1.468 km de território passando por Maranhão, Tocantins e Goiás.
- Capacidade nominal de transporte: dimensionada para escoar 5.000 MW de potência até os centros de consumo.
- Nível de voltagem de operação: opera na classe de ±800 kV em corrente contínua para minimizar perdas de carga.
- Estações conversoras de extremidade: convertem a corrente alternada regional em contínua em Graça Aranha e fazem o processo inverso em Silvânia.
Como a eletricidade viaja do Maranhão até Goiás sem oscilações na rede?
A energia gerada pelos parques eólicos e solares entra primeiro na Subestação Graça Aranha em corrente alternada. Lá dentro, pátios de transformadores gigantes e válvulas de tiristores convertem essa corrente para o formato contínuo sob altíssima voltagem.
A eletricidade então percorre os 1.468 km de fiação isolada até a Subestação Silvânia, onde outra estação conversora reconverte tudo para corrente alternada. Assim, o fluxo entra suavemente no grid nacional sem desequilibrar a frequência de outros estados.
Como funciona a tecnologia de ultra-alta tensão da State Grid no Brasil?
A implantação de linhas em corrente contínua exige torres de suporte robustas e pátios de conversão que ocupam áreas equivalentes a dezenas de campos de futebol. O Ibama liberou a Licença de Instalação do corredor em junho de 2026 após rigorosos estudos ambientais.
A concessionária aplica sistemas computadorizados de controle em tempo real para monitorar a estabilidade do fluxo elétrico de ponta a ponta. O vídeo a seguir detalha o funcionamento dessa infraestrutura de transmissão.
Abaixo, um vídeo do canal State Grid Brazil Holding que aprofunda o tema:
Quais normas e órgãos regulam as linhas de transmissão de ultra-alta tensão?
O dimensionamento das estruturas e o controle de campo elétrico seguem normas internacionais da IEC e padrões da ABNT NBR para linhas de transmissão de alta voltagem. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, estabelece os critérios de despacho diário.
A fiscalização contínua do contrato fica a cargo da ANEEL, que exige testes de isolamento e medições de ruído audível. Cumprir essas regras garante que a operação de ±800 kV funcione com segurança biológica e ambiental ao longo da faixa de servidão.
Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista em projetos de transmissão?
A concepção de linhas de alta voltagem e subestações conversoras requer a atuação direta de um engenheiro eletricista especializado em sistemas de potência. Esse profissional elabora os estudos de fluxo de carga, curto-circuito e coordenação de isolamento.
Não é uma etapa que se resolve sem simulações computacionais avançadas, pois qualquer erro de cálculo pode provocar arcos elétricos e interrupções em massa no fornecimento. A consultoria técnica garante a homologação das instalações junto aos órgãos reguladores.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos elétricos e estudos de conexão à rede, recomenda-se avaliação de engenheiro eletricista especialista em sistemas de potência, especialmente em contextos de risco de sobretensões, descargas atmosféricas e falhas de isolamento.