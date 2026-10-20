Resumo executivo ⚡ Supervia de alta voltagem Linha de transmissão de ±800 kV em corrente contínua que cruza 1.468 km ligando o Maranhão a Goiás. 🔋 Capacidade de 5.000 MW Transporte contínuo de eletricidade capaz de abastecer milhões de residências no centro do país. 🛠️ Investimento de R$ 18,1 bilhões Projeto licitado pela ANEEL e executado pela concessionária chinesa State Grid. 🌿 Escoamento de energia limpa Conexão direta para enviar energia eólica e solar do Nordeste para o Sistema Interligado Nacional.

O maior projeto elétrico já licitado no Brasil utiliza estações conversoras e ultra-alta tensão para transportar grandes blocos de energia renovável sem perdas excessivas. O crescimento acelerado das usinas solares e eólicas no Nordeste criou um gargalo de escoamento no Sistema Interligado Nacional, exigindo rotas de longa distância para evitar o desperdício de eletricidade.

Por que linhas de longa distância usam corrente contínua em vez de alternada?

Quando a eletricidade viaja por cabos comuns pela cidade, a corrente alterna seu sentido de direção dezenas de vezes por segundo. No entanto, em viagens de milhares de quilômetros, essa alternância gera uma resistência que faz a energia evaporar em forma de calor.

Para evitar essa perda, a tecnologia de corrente contínua de ultra-alta tensão força a eletricidade a fluir em um único sentido constante sob uma tensão de ±800 kV. Assim, o sistema reduz drasticamente o efeito corona e as perdas ôhmicas na fiação.

A expansão dos parques solares e eólicos exige infraestrutura capaz de levar a eletricidade gerada até outras regiões do país. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas do megaprojeto Graça Aranha-Silvânia?

O empreendimento arrematado pela State Grid Brazil Holding no leilão da ANEEL reúne instalações monumentais para integrar três estados brasileiros.

Investimento total estimado: orçado em R$ 18,1 bilhões pelo MME para a construção de cabos, torres e estações conversoras.

Extensão do corredor principal: cruza 1.468 km de território passando por Maranhão, Tocantins e Goiás.

cruza 1.468 km de território passando por Maranhão, Tocantins e Goiás. Capacidade nominal de transporte: dimensionada para escoar 5.000 MW de potência até os centros de consumo.

dimensionada para escoar 5.000 MW de potência até os centros de consumo. Nível de voltagem de operação: opera na classe de ±800 kV em corrente contínua para minimizar perdas de carga.

opera na classe de ±800 kV em corrente contínua para minimizar perdas de carga. Estações conversoras de extremidade: convertem a corrente alternada regional em contínua em Graça Aranha e fazem o processo inverso em Silvânia.

Como a eletricidade viaja do Maranhão até Goiás sem oscilações na rede?

A energia gerada pelos parques eólicos e solares entra primeiro na Subestação Graça Aranha em corrente alternada. Lá dentro, pátios de transformadores gigantes e válvulas de tiristores convertem essa corrente para o formato contínuo sob altíssima voltagem.

A eletricidade então percorre os 1.468 km de fiação isolada até a Subestação Silvânia, onde outra estação conversora reconverte tudo para corrente alternada. Assim, o fluxo entra suavemente no grid nacional sem desequilibrar a frequência de outros estados.

Parâmetro de Transmissão Corrente Alternada (CA 500 kV) Corrente Contínua (CCUAT ±800 kV) ⚡ Perda a Longa Distância Elevada devido à reatância indutiva dos cabos Reduzida em até 30% por eliminar perdas reativas 📏 Alcance Eficiente Recomendado para distâncias de até 600 km Ideal para travessias superiores a 1.000 km 🏭 Infraestrutura de Pátio Transformadores convencionais simplificados Estações conversoras complexas com tiristores

Como funciona a tecnologia de ultra-alta tensão da State Grid no Brasil?

A implantação de linhas em corrente contínua exige torres de suporte robustas e pátios de conversão que ocupam áreas equivalentes a dezenas de campos de futebol. O Ibama liberou a Licença de Instalação do corredor em junho de 2026 após rigorosos estudos ambientais.

A concessionária aplica sistemas computadorizados de controle em tempo real para monitorar a estabilidade do fluxo elétrico de ponta a ponta. O vídeo a seguir detalha o funcionamento dessa infraestrutura de transmissão.

Abaixo, um vídeo do canal State Grid Brazil Holding que aprofunda o tema:

Quais normas e órgãos regulam as linhas de transmissão de ultra-alta tensão?

O dimensionamento das estruturas e o controle de campo elétrico seguem normas internacionais da IEC e padrões da ABNT NBR para linhas de transmissão de alta voltagem. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, estabelece os critérios de despacho diário.

A fiscalização contínua do contrato fica a cargo da ANEEL, que exige testes de isolamento e medições de ruído audível. Cumprir essas regras garante que a operação de ±800 kV funcione com segurança biológica e ambiental ao longo da faixa de servidão.

Torres, isoladores e condutores são componentes essenciais das linhas usadas para transmitir grandes blocos de eletricidade. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista em projetos de transmissão?

A concepção de linhas de alta voltagem e subestações conversoras requer a atuação direta de um engenheiro eletricista especializado em sistemas de potência. Esse profissional elabora os estudos de fluxo de carga, curto-circuito e coordenação de isolamento.

Não é uma etapa que se resolve sem simulações computacionais avançadas, pois qualquer erro de cálculo pode provocar arcos elétricos e interrupções em massa no fornecimento. A consultoria técnica garante a homologação das instalações junto aos órgãos reguladores.