Resumo executivo 🌉 Extensão de 1.080 metros Estrutura principal sobre o leito do rio conectando a rodovia AL-110 em Penedo à SE-100 em Neópolis. 🚢 Vão livre para navegação Trecho estaiado projetado para permitir o tráfego contínuo de embarcações comerciais no São Francisco. ⏱️ Redução no tempo de viagem Queda no tempo de travessia de 45 minutos de balsa para menos de 2 minutos por pista dupla rodoviária. 🚚 Integração logística regional Facilita o escoamento agrícola e o turismo entre o sul de Alagoas e o norte do estado de Sergipe.

A travessia rodoviária sobre o Baixo São Francisco integra redes de transporte estaduais e substitui um fluxo histórico dependente de embarcações. A falta de uma ligação seca entre Penedo e Neópolis obrigou passageiros e cargas a dependerem de balsas lentas por décadas no Baixo São Francisco.

Por que o projeto da ponte combina trechos pré-moldados com um vão central estaiado?

Como o leito do Rio São Francisco apresenta grande largura e necessidade de canal navegável aberto, colocar pilares muito próximos no centro interromperia a rota das barcaças de transporte.

Para solucionar o impasse, a engenharia utiliza vigas pré-moldadas nos acessos e cabos de aço tensionados no vão central. Assim, o peso do tabuleiro é transferido diretamente para os mastros principais sem obstruir a calha do rio.

Uma ligação rodoviária sobre o Baixo São Francisco pode facilitar o deslocamento entre as duas margens e reduzir a dependência da travessia por balsa. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho da Ponte Penedo-Neópolis e quais materiais sustentam a obra?

As especificações do projeto executivo do DNIT atendem às normas brasileiras de carga móvel pesada e resistência à erosão hidráulica.

Comprimento total da estrutura sobre a água: mede 1.080 metros de extensão linear, somados a mais de 12 km de vias de acesso rodoviário.

Vão livre central navegável: garante gabarito vertical e horizontal para passagem segura de embarcações comerciais.

garante gabarito vertical e horizontal para passagem segura de embarcações comerciais. Fundações profundas e tubulões: estacas escavadas com diâmetros especiais cravadas fundo no leito arenoso e rochoso.

estacas escavadas com diâmetros especiais cravadas fundo no leito arenoso e rochoso. Largura da pista de rolamento: conta com 18 metros de largura, abrigando duas faixas de tráfego, acostamento e ciclovia.

conta com 18 metros de largura, abrigando duas faixas de tráfego, acostamento e ciclovia. Sistemas de drenagem e iluminação LED: escoamento pluvial direcionado com tratamento prévio para evitar contaminação do rio.

Como a nova ponte altera a logística de transporte entre Alagoas e Sergipe?

Antes da obra, a travessia dependia do horário de funcionamento das balsas, sujeito a filas no atracadouro e interrupções por cheias ou estiagens extremas.

Com a via expressa liberada 24 horas por dia, caminhões de carga e ônibus intermunicipais cruzam a divisa em instantes. Por isso, a cadeia de suprimentos local ganha previsibilidade e reduz custos operacionais.

Parâmetro de Travessia Balsa Histórica Ponte Penedo-Neópolis ⏱️ Tempo Médio de Travessia 45 a 60 minutos (com espera) Menos de 2 minutos contínuos 🌊 Vulnerabilidade Climática Alta (depende de maré e vazão) Nula (estrutura fixa elevada) 🚚 Capacidade de Carga Limitada ao espaço do convés Tráfego rodoviário ilimitado (Classe 45 t)

O que as imagens do projeto revelam sobre a engenharia da Ponte Penedo-Neópolis?

Os registros da obra mostram a etapa de perfuração do leito do rio e a montagem das fôrmas dos pilares de sustentação.

O acompanhamento em vídeo permite visualizar a grandiosidade da infraestrutura erguida para vencer o leito do Velho Chico.

Abaixo, um vídeo do canal Cledson Aju que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas da ABNT regem a construção de pontes sobre grandes rios?

O dimensionamento estrutural e o cálculo de cargas móveis seguem os parâmetros exigidos pela ABNT NBR 7187 e pela ABNT NBR 6122 para geotecnia e fundações profundas.

Engenheiros calculistas aplicam simulações de impacto de embarcações e empuxo de correntes para garantir a segurança da obra. Cumprir essas diretrizes evita colapsos e assegura durabilidade superior a 100 anos.

O projeto de uma ponte sobre um rio navegável precisa considerar a altura livre e o espaço necessário para a passagem das embarcações. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em pontes e estruturas?

A elaboração de projetos de travessia e obras de arte especiais exige a contratação de um engenheiro civil especialista em pontes e estruturas.

Não é um trabalho que se resolve com cálculos simplificados, pois falhas na sondagem do solo ou no tensionamento de cabos colocam vidas em risco. A consultoria técnica garante a aprovação nos órgãos reguladores.