Entenda a logística de engenharia, o resfriamento de concreto com gelo e a operação de desvio do sétimo maior rio do mundo na fronteira entre Brasil e Paraguai. Iniciada na década de 1970 na fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional exigiu domar o curso do Rio Paraná. A engenharia brasileira e paraguaia mobilizou 40 mil trabalhadores em uma das maiores operações logísticas e estruturais da história.
Por que foi preciso colocar gelo na mistura do concreto durante a construção da barragem?
Você já reparou como o cimento esquenta quando seca na reforma de uma casa? Em grandes blocos de concreto maciço, esse calor interno atinge temperaturas altíssimas e faz a estrutura se expandir e rachar ao esfriar. Para impedir fissuras em uma parede de 196 metros de altura, a engenharia aplicou o refrigério térmico do concreto.
A água utilizada na mistura foi substituída por escamas de gelo a -10 °C, garantindo que o concreto saísse das usinas dosadoras a apenas 7 °C. Com esse controle de temperatura do concreto, a hidratação do cimento ocorreu sem picos térmicos, preservando a integridade do maciço contra a pressão hidrostática de bilhões de metros cúbicos de água.
Quais são os números e as especificações técnicas da estrutura de Itaipu?
Os dados quantitativos da Itaipu Binacional refletem o tamanho do esforço de engenharia para erguer a barragem gravidade aliviada no leito do Rio Paraná:
Extensão total do conjunto de barragens: alcança 7.919 metros de comprimento, unindo as seções de terra, enrocamento e concreto.
- Altura máxima do bloco principal: atinge 196 metros a partir da fundação rochosa, o equivalente a um edifício de 65 andares.
- Volume total de concreto aplicado: consome 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, volume que construiria 210 estádios do Maracanã.
- Massa de aço estrutural instalada: soma 520 mil toneladas de aço em armaduras e condutos forçados, suficiente para erguer 380 Torres Eiffel.
- Capacidade máxima do vertedouro: projeta calha de escoamento para 62.000 m³/s de água, superando em 40 vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.
- Potência instalada de geração: conta com 20 unidades geradoras de 700 MW cada, totalizando 14.000 MW de capacidade nominal.
Como funcionou o desvio do Rio Paraná para permitir a fundação no leito seco?
Em outubro de 1978, a equipe técnica detonou 58 toneladas de dinamite para romper as duas enseadeiras de concreto que fechavam um canal artificial de 2 quilômetros de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. O Rio Paraná foi desviado de seu leito natural para esse canal escavado na rocha basalto, liberando a calha original do rio.
Com o leito seco e protegido por novas enseadeiras, os engenheiros puderam limpar o solo até a rocha sã e iniciar a concretagem das fundações do bloco principal da barragem. Em 1982, o canal de desvio foi fechado por comportas de aço, dando início ao enchimento do reservatório de 1.350 km² em apenas 14 dias.
O que os registros históricos da construção revelam sobre o cotidiano da obra?
Os registros de engenharia mostram que a mobilização em Foz do Iguaçu transformou uma pequena cidade de 20 mil habitantes em um polo urbano com vilas residenciais, hospitais e refeitórios próprios para os trabalhadores.
A logística envolveu operar usinas de concreto 24 horas por dia e transportar turbinas de 300 toneladas por rodovias brasileiras adaptadas para cargas superpesadas.
Abaixo, um vídeo do canal Fronteira Livre que apresenta episódios da série documental de Itaipu:
Quais normas de segurança e engenharia de barragens regem Itaipu?
A segurança estrutural de Itaipu segue os critérios rigorosos definidos pela norma ABNT NBR 13028 para elaboração de projetos de barragens e pelas diretrizes da Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD). A estrutura conta com mais de 2.400 instrumentos de auscultação, como piezômetros e pêndulos, monitorando deformações na rocha e no concreto em tempo real.
Essas normas de monitoramento geotécnico garantem que variações térmicas e variações no nível do reservatório não afetem a estabilidade global. A engenharia de manutenção realiza inspeções preventivas contínuas nas galerias internas instaladas no interior da barragem de concreto.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas de concreto e barragens?
Projetos de infraestrutura hídrica, contenção de encostas ou reservatórios de água exigem a consultoria direta de um engenheiro civil especialista em barragens ou engenheiro geotécnico. O profissional realiza estudos hidrológicos e ensaios de mecânica dos solos para dimensionar a obra adequadamente.
Construções sem acompanhamento especializado correm riscos graves de erosão interna, percolação indevida ou colapso sob pressão da água. A responsabilidade técnica assegura a conformidade com as exigências ambientais e a segurança das populações no entorno.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de contenção hídrica, pequenas barragens ou estruturas de concreto maciço, recomenda-se a avaliação de um engenheiro civil especialista em barragens ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de infiltração, percolação de água e comprometimento estrutural.