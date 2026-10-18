Resumo executivo 🌊 Desvio do Rio Paraná Um canal de 2 km escavado em rocha e 58 t de dinamite desviaram o curso d’água para secar o leito original. 🧊 Concreto resfriado com gelo Injeção de gelo na água de amassamento manteve a mistura a 7 °C para evitar trincas térmicas na cura. 🏗️ Volume de 12,3 milhões de m³ Quantidade de concreto suficiente para construir uma cidade de porte médio ou 210 estádios do Maracanã. ⚡ Potência de 14.000 MW As 20 unidades geradoras de 700 MW produzem energia limpa contínua para o Brasil e o Paraguai.

Entenda a logística de engenharia, o resfriamento de concreto com gelo e a operação de desvio do sétimo maior rio do mundo na fronteira entre Brasil e Paraguai. Iniciada na década de 1970 na fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional exigiu domar o curso do Rio Paraná. A engenharia brasileira e paraguaia mobilizou 40 mil trabalhadores em uma das maiores operações logísticas e estruturais da história.

Por que foi preciso colocar gelo na mistura do concreto durante a construção da barragem?

Você já reparou como o cimento esquenta quando seca na reforma de uma casa? Em grandes blocos de concreto maciço, esse calor interno atinge temperaturas altíssimas e faz a estrutura se expandir e rachar ao esfriar. Para impedir fissuras em uma parede de 196 metros de altura, a engenharia aplicou o refrigério térmico do concreto.

A água utilizada na mistura foi substituída por escamas de gelo a -10 °C, garantindo que o concreto saísse das usinas dosadoras a apenas 7 °C. Com esse controle de temperatura do concreto, a hidratação do cimento ocorreu sem picos térmicos, preservando a integridade do maciço contra a pressão hidrostática de bilhões de metros cúbicos de água.

A construção de uma hidrelétrica dessa escala depende da coordenação entre equipes técnicas e operacionais — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e as especificações técnicas da estrutura de Itaipu?

Os dados quantitativos da Itaipu Binacional refletem o tamanho do esforço de engenharia para erguer a barragem gravidade aliviada no leito do Rio Paraná:

Extensão total do conjunto de barragens: alcança 7.919 metros de comprimento, unindo as seções de terra, enrocamento e concreto.

Altura máxima do bloco principal: atinge 196 metros a partir da fundação rochosa, o equivalente a um edifício de 65 andares.

atinge 196 metros a partir da fundação rochosa, o equivalente a um edifício de 65 andares. Volume total de concreto aplicado: consome 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, volume que construiria 210 estádios do Maracanã.

consome 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, volume que construiria 210 estádios do Maracanã. Massa de aço estrutural instalada: soma 520 mil toneladas de aço em armaduras e condutos forçados, suficiente para erguer 380 Torres Eiffel.

soma 520 mil toneladas de aço em armaduras e condutos forçados, suficiente para erguer 380 Torres Eiffel. Capacidade máxima do vertedouro: projeta calha de escoamento para 62.000 m³/s de água, superando em 40 vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

projeta calha de escoamento para 62.000 m³/s de água, superando em 40 vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu. Potência instalada de geração: conta com 20 unidades geradoras de 700 MW cada, totalizando 14.000 MW de capacidade nominal.

Como funcionou o desvio do Rio Paraná para permitir a fundação no leito seco?

Em outubro de 1978, a equipe técnica detonou 58 toneladas de dinamite para romper as duas enseadeiras de concreto que fechavam um canal artificial de 2 quilômetros de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. O Rio Paraná foi desviado de seu leito natural para esse canal escavado na rocha basalto, liberando a calha original do rio.

Com o leito seco e protegido por novas enseadeiras, os engenheiros puderam limpar o solo até a rocha sã e iniciar a concretagem das fundações do bloco principal da barragem. Em 1982, o canal de desvio foi fechado por comportas de aço, dando início ao enchimento do reservatório de 1.350 km² em apenas 14 dias.

Etapa Construtiva Volume / Métrica Impacto de Engenharia 💥 Canal de desvio 58 t de dinamite e 2 km de extensão Desvio do curso d’água para secagem e escavação do leito original. 🏗️ Barragem de concreto 12,3 milhões de m³ de concreto Sustentação estrutural contra a carga d’água de 196 metros de altura. 🔩 Armaduras e conduções 520 mil toneladas de aço Resistência à tração nos condutos forçados e blocos geradores. 🌊 Vertedouro de calha 62.000 m³/s de vazão máxima Controle de cheias extremas e escoamento de excedente hídrico.

O que os registros históricos da construção revelam sobre o cotidiano da obra?

Os registros de engenharia mostram que a mobilização em Foz do Iguaçu transformou uma pequena cidade de 20 mil habitantes em um polo urbano com vilas residenciais, hospitais e refeitórios próprios para os trabalhadores.

A logística envolveu operar usinas de concreto 24 horas por dia e transportar turbinas de 300 toneladas por rodovias brasileiras adaptadas para cargas superpesadas.

Abaixo, um vídeo do canal Fronteira Livre que apresenta episódios da série documental de Itaipu:

Quais normas de segurança e engenharia de barragens regem Itaipu?

A segurança estrutural de Itaipu segue os critérios rigorosos definidos pela norma ABNT NBR 13028 para elaboração de projetos de barragens e pelas diretrizes da Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD). A estrutura conta com mais de 2.400 instrumentos de auscultação, como piezômetros e pêndulos, monitorando deformações na rocha e no concreto em tempo real.

Essas normas de monitoramento geotécnico garantem que variações térmicas e variações no nível do reservatório não afetem a estabilidade global. A engenharia de manutenção realiza inspeções preventivas contínuas nas galerias internas instaladas no interior da barragem de concreto.

O controle da temperatura durante a concretagem de grandes blocos ajuda a reduzir o risco de fissuras térmicas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas de concreto e barragens?

Projetos de infraestrutura hídrica, contenção de encostas ou reservatórios de água exigem a consultoria direta de um engenheiro civil especialista em barragens ou engenheiro geotécnico. O profissional realiza estudos hidrológicos e ensaios de mecânica dos solos para dimensionar a obra adequadamente.

Construções sem acompanhamento especializado correm riscos graves de erosão interna, percolação indevida ou colapso sob pressão da água. A responsabilidade técnica assegura a conformidade com as exigências ambientais e a segurança das populações no entorno.