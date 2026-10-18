Resumo executivo 🌊 Fundações profundas no mar Tubulões de ar comprimido cravaram camisas de aço até 60 metros na rocha submersa da Baía de Guanabara. 🏗️ Vão central metálico de 300 m A viga caixão contínua em aço garantiu 72 metros de gabarito vertical limpo para navegação de grande porte. 📏 Extensão total de 13,29 km O viaduto combina 8,83 km sobre a água e 2.150 vigas pré-moldadas de concreto protendido nos acessos. ⚙️ Ilha flutuante e pré-moldagem A fabricação industrial das aduelas na Ilha do Caju acelerou o içamento dos pilares e lajes no leito marinho.

Entenda a logística de perfuração marinha sob ar comprimido, a montagem do vão metálico de 300 metros e as soluções geotécnicas da travessia inaugurada em 1974. Projetada para integrar o Rio de Janeiro a Niterói sobre a Baía de Guanabara, a Ponte Presidente Costa e Silva substituiu antigas balsas por uma estrutura capaz de suportar cargas rodoviárias intensas sob ventos marítimos e correntes de maré.

Por que o vão central precisou ser construído em viga caixão de aço em vez de concreto?

Quando você precisa apoiar uma ponte muito longa sem colocar colunas no meio do canal de navegação, o peso do concreto se torna excessivo para o alcance. A estrutura ficaria pesada demais e exigiria pilares adicionais na água, bloqueando a passagem dos navios cargueiros.

A engenharia utilizou vigas metálicas ocas de alta resistência em forma de caixa, reduzindo o peso próprio da superestrutura. Essa solução em aço de alta resistência permitiu vencer um vão livre de 300 metros com altura de 72 metros acima da lâmina d’água, permitindo o tráfego marítimo sem riscos de colisão.

A construção da ponte exigiu fundações capazes de sustentar a estrutura em diferentes condições do fundo da Baía de Guanabara. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações estruturais da Ponte Rio–Niterói?

Os dados técnicos da Ponte Rio–Niterói demonstram o volume de materiais e o porte geográfico da obra viabilizada pelo antigo DNER (atual DNIT):

Comprimento total da travessia: alcança 13.290 metros de extensão, sendo 8.830 metros construídos totalmente sobre a água salgada.

Vão livre central de navegação: possui 300 metros de extensão em viga reta metálica contínua, acompanhado por dois vãos laterais de 200 metros.

possui 300 metros de extensão em viga reta metálica contínua, acompanhado por dois vãos laterais de 200 metros. Gabarito vertical de navegação: mantém 72 metros de altura livre entre a base do vão central e o nível médio do mar.

mantém 72 metros de altura livre entre a base do vão central e o nível médio do mar. Profundidade máxima das fundações: atinge 60 metros abaixo do nível da água até a fixação dos tubulões no leito rochoso.

atinge 60 metros abaixo do nível da água até a fixação dos tubulões no leito rochoso. Quantidade de vigas pré-moldadas: soma 2.150 unidades de concreto protendido instaladas nos trechos de acesso sobre o mar.

soma 2.150 unidades de concreto protendido instaladas nos trechos de acesso sobre o mar. Massa total de aço no vão central: consome 13.000 toneladas de estrutura metálica montadas e içadas por balsas especiais.

Como os engenheiros cravaram colunas no fundo do mar a 60 metros de profundidade?

Na década de 1970, a equipe técnica perfurou a camada de lama do fundo da baía utilizando camisas metálicas gigantescas acopladas a plataformas flutuantes. Dentro dessas tubulações, escavadores trabalhavam com ar comprimido para expulsar a água e escavar o solo mole até encontrar a rocha firme.

Após atingir o gnaisse submerso, o interior das camisa metálicas recebia armações de aço e concreto aditivado, transformando as tubulações em blocos rígidos de fundação. Essa técnica de tubulão sob ar comprimido garantiu sustentação contra a erosão marinha e o impacto de ondas violentas.

Elemento Construtivo Material / Métrica Desempenho Estrutural 🔩 Tubulões marítimos Aço e concreto até 60 m de profundidade Transmissão de cargas pesadas para a rocha sã submersa. 🏗️ Vão livre central Viga caixão metálica de 300 m Gabarito de 72 m que preservou a rota de navios cargueiros. 🧱 Viadutos de acesso 2.150 vigas de concreto protendido Aceleração da montagem modular com peças pré-fabricadas. 🌊 Proteção contra corrosão Concreto aditivado e pintura epóxi Resistência ao ataque químico de cloretos do ambiente marinho.

O que os vídeos históricos do canteiro de obras revelam sobre a rotina dos operários?

Os registros do acervo nacional mostram o funcionamento da usina de concreto instalada na Ilha do Caju, onde operários moldavam aduelas gigantescas que eram transportadas por balsas até os pilares no mar.

O içamento do vão metálico exigiu posicionar balsas de alta tonelagem sob o canal central, sincronizando guindastes hidráulicos com a variação das marés.

Abaixo, um vídeo do Arquivo Nacional que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas da ABNT regem a segurança estrutural de pontes rodoviárias?

O projeto e a manutenção de viadutos e pontes de grande porte seguem os parâmetros de cálculo da norma ABNT NBR 7187 para estruturas de concreto armado e protendido. Além disso, as verificações das peças metálicas do vão central atendem às exigências da ABNT NBR 8800.

Sob gestão da concessionária responsável e fiscalização da ANTT, a ponte passa por monitoramento contínuo com extensômetros e acelerômetros para avaliar oscilações provocadas pelo vento e pela passagem de cargas pesadas.

O vão central metálico tem cerca de 300 metros e mantém espaço para a navegação na Baía de Guanabara. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em engenharia de estruturas e inspeção de pontes?

Projetos de travessias, viadutos urbanos e pontes sobre cursos d’água exigem a liderança de um engenheiro estrutural ou engenheiro especialista em obras de arte especiais. O profissional calcula as cargas móveis e especifica o tipo de fundação adequado ao solo local.

Intervenções sem dimensionamento técnico adequado geram riscos graves de fissuração, recalque de pilares e colapso sob tráfego intenso. A responsabilidade técnica garante o cumprimento das normas de durabilidade e segurança pública.