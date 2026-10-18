Entenda a logística de perfuração marinha sob ar comprimido, a montagem do vão metálico de 300 metros e as soluções geotécnicas da travessia inaugurada em 1974. Projetada para integrar o Rio de Janeiro a Niterói sobre a Baía de Guanabara, a Ponte Presidente Costa e Silva substituiu antigas balsas por uma estrutura capaz de suportar cargas rodoviárias intensas sob ventos marítimos e correntes de maré.
Por que o vão central precisou ser construído em viga caixão de aço em vez de concreto?
Quando você precisa apoiar uma ponte muito longa sem colocar colunas no meio do canal de navegação, o peso do concreto se torna excessivo para o alcance. A estrutura ficaria pesada demais e exigiria pilares adicionais na água, bloqueando a passagem dos navios cargueiros.
A engenharia utilizou vigas metálicas ocas de alta resistência em forma de caixa, reduzindo o peso próprio da superestrutura. Essa solução em aço de alta resistência permitiu vencer um vão livre de 300 metros com altura de 72 metros acima da lâmina d’água, permitindo o tráfego marítimo sem riscos de colisão.
Quais são as dimensões e especificações estruturais da Ponte Rio–Niterói?
Os dados técnicos da Ponte Rio–Niterói demonstram o volume de materiais e o porte geográfico da obra viabilizada pelo antigo DNER (atual DNIT):
Comprimento total da travessia: alcança 13.290 metros de extensão, sendo 8.830 metros construídos totalmente sobre a água salgada.
- Vão livre central de navegação: possui 300 metros de extensão em viga reta metálica contínua, acompanhado por dois vãos laterais de 200 metros.
- Gabarito vertical de navegação: mantém 72 metros de altura livre entre a base do vão central e o nível médio do mar.
- Profundidade máxima das fundações: atinge 60 metros abaixo do nível da água até a fixação dos tubulões no leito rochoso.
- Quantidade de vigas pré-moldadas: soma 2.150 unidades de concreto protendido instaladas nos trechos de acesso sobre o mar.
- Massa total de aço no vão central: consome 13.000 toneladas de estrutura metálica montadas e içadas por balsas especiais.
Como os engenheiros cravaram colunas no fundo do mar a 60 metros de profundidade?
Na década de 1970, a equipe técnica perfurou a camada de lama do fundo da baía utilizando camisas metálicas gigantescas acopladas a plataformas flutuantes. Dentro dessas tubulações, escavadores trabalhavam com ar comprimido para expulsar a água e escavar o solo mole até encontrar a rocha firme.
Após atingir o gnaisse submerso, o interior das camisa metálicas recebia armações de aço e concreto aditivado, transformando as tubulações em blocos rígidos de fundação. Essa técnica de tubulão sob ar comprimido garantiu sustentação contra a erosão marinha e o impacto de ondas violentas.
O que os vídeos históricos do canteiro de obras revelam sobre a rotina dos operários?
Os registros do acervo nacional mostram o funcionamento da usina de concreto instalada na Ilha do Caju, onde operários moldavam aduelas gigantescas que eram transportadas por balsas até os pilares no mar.
O içamento do vão metálico exigiu posicionar balsas de alta tonelagem sob o canal central, sincronizando guindastes hidráulicos com a variação das marés.
Abaixo, um vídeo do Arquivo Nacional que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas da ABNT regem a segurança estrutural de pontes rodoviárias?
O projeto e a manutenção de viadutos e pontes de grande porte seguem os parâmetros de cálculo da norma ABNT NBR 7187 para estruturas de concreto armado e protendido. Além disso, as verificações das peças metálicas do vão central atendem às exigências da ABNT NBR 8800.
Sob gestão da concessionária responsável e fiscalização da ANTT, a ponte passa por monitoramento contínuo com extensômetros e acelerômetros para avaliar oscilações provocadas pelo vento e pela passagem de cargas pesadas.
Quando é necessário contratar um especialista em engenharia de estruturas e inspeção de pontes?
Projetos de travessias, viadutos urbanos e pontes sobre cursos d’água exigem a liderança de um engenheiro estrutural ou engenheiro especialista em obras de arte especiais. O profissional calcula as cargas móveis e especifica o tipo de fundação adequado ao solo local.
Intervenções sem dimensionamento técnico adequado geram riscos graves de fissuração, recalque de pilares e colapso sob tráfego intenso. A responsabilidade técnica garante o cumprimento das normas de durabilidade e segurança pública.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais de pontes, passarelas ou viadutos locais, recomenda-se avaliação de um engenheiro estrutural ou consultor de estruturas, especialmente em contextos de risco de oxidação marinha, recalque de fundação e vibração excessiva.