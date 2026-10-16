Mesmo quando o prédio de contenção parece pronto por fora, a fase de montagem eletromecânica consome anos de trabalho técnico altamente especializado. A construção de uma usina nuclear envolve duas obras distintas: a blindagem de concreto externo e o complexo labirinto de sistemas internos. No projeto Hinkley Point C, na Inglaterra, a maior parte do esforço técnico acontece dentro do edifício de contenção.
Por que o prédio do reator precisa de milhares de quilômetros de cabos e tubos?
Pense nas instalações elétricas e hidráulicas de um edifício comercial multiplicadas em escala industrial. Enquanto um prédio comum consome alguns quilômetros de fiação, uma usina nuclear exige linhas duplicadas para evitar que falhas elétricas interrompam o resfriamento.
Para operar com segurança máxima, a concessionária EDF projeta circuitos independentes que trabalham em paralelo. Caso uma linha principal falhe, sistemas de emergência assumem o controle imediatamente, o que explica a extensão de 10.400 km de fiação.
Quais são as especificações técnicas da montagem interna de Hinkley Point C?
A etapa de montagem mecânica, elétrica e de ventilação reúne milhares de componentes críticos dentro do reator do tipo EPR. Os números da obra demonstram a escala técnica necessária para equipar as galerias subterrâneas e salas de controle.
Comprimento total de fiação elétrica: 10.400 km de cabos destinados à distribuição de força, automação e transmissão de dados dos sensores.
- Extensão da rede de tubulações: 370 km de tubos de aço inoxidável especial para circulação de água desmineralizada e vapor de alta pressão.
- Total de válvulas de segurança: 35.700 dispositivos mecânicos e pneumáticos para regulagem de vazão e vedação de emergência.
- Infraestrutura de iluminação interna: cerca de 35.000 luminárias resistentes a vibrações fixadas ao longo de todos os edifícios auxiliares.
- Capacidade total de geração: 3.200 MW de energia limpa produzidos por dois reatores para abastecer 6 milhões de residências.
Como funciona a montagem eletromecânica na prática dentro do reator?
Após o fechamento da cúpula de concreto do reator, as equipes fixam milhares de suportes metálicos no teto e nas paredes. Em seguida, os especialistas lançam os cabos pesados por calhas seladas e soldam cada trecho de tubulação.
Essa montagem exige inspeções rigorosas por raio-X e ultrassom em todas as conexões. Qualquer imperfeição pode provocar vazamentos sob alta pressão, então cada trecho passa por testes hidrostáticos antes da liberação final.
Como a montagem do reator nuclear é executada no canteiro de obras?
O acompanhamento de obras nucleares revela o rigor com que grandes peças mecânicas são içadas e instaladas no interior da usina. Equipes especializadas trabalham em turnos contínuos dentro dos edifícios auxiliares.
Registros oficiais em vídeo mostram a complexidade de posicionar os componentes pesados e conectar os circuitos de controle no canteiro de obras no Reino Unido.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da EDF 🇬🇧 que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas internacionais regem as instalações elétricas nucleares?
A montagem de fiação e tubulação pressurizada em usinas segue regulamentações internacionais estritas, como os padrões da **IEEE** para sistemas de segurança e o código **ASME Section III**. No Brasil, a **NBR 14039** e as diretrizes da **CNEN** orientam projetos de alta tensão e contenção.
Essas exigências garantem que condutores e válvulas suportem variações de temperatura e vibrações sem sofrer degradação. Assim, o sistema mantém a integridade operacional ao longo de décadas.
Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista em redes industriais complexas?
Instalações que exigem automação avançada, alta voltagem e redundância de fiação necessitam do acompanhamento direto de um **engenheiro eletricista** e de um **engenheiro de tubulações**. Esses profissionais calculam a queda de tensão e o dimensionamento correto das calhas.
Lançar fiação pesada ou montar tubulações industriais sem memorial de cálculo gera riscos de aquecimento excessivo e vazamentos. Por isso, a assinatura técnica é indispensável para validar a segurança da planta industrial.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de instalações elétricas e hidráulicas industriais complexas, recomenda-se avaliação de engenheiro eletricista e consultor de instalações industriais, especialmente em contextos de risco de sobrecarga, vazamento e curto-circuito.