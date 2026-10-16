Resumo executivo ⚡ Rede elétrica monumental Circulação de 10.400 km de cabos para automação, sensores e distribuição de energia sob blindagem. 🚰 Tubulações pressurizadas Instalação de 370 km de dutos de aço inoxidável para condução contínua de água e vapor. 🎛️ Controle de vazão e pressão Montagem de 35.700 válvulas industriais operadas por atuadores mecânicos e elétricos redundantes. 💡 Iluminação de galeria Fixação de cerca de 35.000 luminárias blindadas para garantir acesso e manutenção contínua.

Mesmo quando o prédio de contenção parece pronto por fora, a fase de montagem eletromecânica consome anos de trabalho técnico altamente especializado. A construção de uma usina nuclear envolve duas obras distintas: a blindagem de concreto externo e o complexo labirinto de sistemas internos. No projeto Hinkley Point C, na Inglaterra, a maior parte do esforço técnico acontece dentro do edifício de contenção.

Por que o prédio do reator precisa de milhares de quilômetros de cabos e tubos?

Pense nas instalações elétricas e hidráulicas de um edifício comercial multiplicadas em escala industrial. Enquanto um prédio comum consome alguns quilômetros de fiação, uma usina nuclear exige linhas duplicadas para evitar que falhas elétricas interrompam o resfriamento.

Para operar com segurança máxima, a concessionária EDF projeta circuitos independentes que trabalham em paralelo. Caso uma linha principal falhe, sistemas de emergência assumem o controle imediatamente, o que explica a extensão de 10.400 km de fiação.

A montagem eletromecânica exige instalação, inspeção e verificação de sistemas antes da conclusão da usina. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da montagem interna de Hinkley Point C?

A etapa de montagem mecânica, elétrica e de ventilação reúne milhares de componentes críticos dentro do reator do tipo EPR. Os números da obra demonstram a escala técnica necessária para equipar as galerias subterrâneas e salas de controle.

Comprimento total de fiação elétrica: 10.400 km de cabos destinados à distribuição de força, automação e transmissão de dados dos sensores.

Extensão da rede de tubulações: 370 km de tubos de aço inoxidável especial para circulação de água desmineralizada e vapor de alta pressão.

370 km de tubos de aço inoxidável especial para circulação de água desmineralizada e vapor de alta pressão. Total de válvulas de segurança: 35.700 dispositivos mecânicos e pneumáticos para regulagem de vazão e vedação de emergência.

35.700 dispositivos mecânicos e pneumáticos para regulagem de vazão e vedação de emergência. Infraestrutura de iluminação interna: cerca de 35.000 luminárias resistentes a vibrações fixadas ao longo de todos os edifícios auxiliares.

cerca de 35.000 luminárias resistentes a vibrações fixadas ao longo de todos os edifícios auxiliares. Capacidade total de geração: 3.200 MW de energia limpa produzidos por dois reatores para abastecer 6 milhões de residências.

Como funciona a montagem eletromecânica na prática dentro do reator?

Após o fechamento da cúpula de concreto do reator, as equipes fixam milhares de suportes metálicos no teto e nas paredes. Em seguida, os especialistas lançam os cabos pesados por calhas seladas e soldam cada trecho de tubulação.

Essa montagem exige inspeções rigorosas por raio-X e ultrassom em todas as conexões. Qualquer imperfeição pode provocar vazamentos sob alta pressão, então cada trecho passa por testes hidrostáticos antes da liberação final.

Etapa Construtiva Foco da Engenharia Volume de Materiais 🏗️ Obra Civil Externa Fundações profundas, paredes blindadas e cúpula de contenção Milhares de toneladas de concreto denso e armações de aço ⚙️ Montagem Eletromecânica Redes elétricas, tubulações de vapor, válvulas e iluminação 10.400 km de cabos, 370 km de tubos e 35.700 válvulas

Como a montagem do reator nuclear é executada no canteiro de obras?

O acompanhamento de obras nucleares revela o rigor com que grandes peças mecânicas são içadas e instaladas no interior da usina. Equipes especializadas trabalham em turnos contínuos dentro dos edifícios auxiliares.

Registros oficiais em vídeo mostram a complexidade de posicionar os componentes pesados e conectar os circuitos de controle no canteiro de obras no Reino Unido.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da EDF 🇬🇧 que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas internacionais regem as instalações elétricas nucleares?

A montagem de fiação e tubulação pressurizada em usinas segue regulamentações internacionais estritas, como os padrões da **IEEE** para sistemas de segurança e o código **ASME Section III**. No Brasil, a **NBR 14039** e as diretrizes da **CNEN** orientam projetos de alta tensão e contenção.

Essas exigências garantem que condutores e válvulas suportem variações de temperatura e vibrações sem sofrer degradação. Assim, o sistema mantém a integridade operacional ao longo de décadas.

Cabos, tubulações e válvulas formam parte da complexa infraestrutura necessária para operar uma usina nuclear. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista em redes industriais complexas?

Instalações que exigem automação avançada, alta voltagem e redundância de fiação necessitam do acompanhamento direto de um **engenheiro eletricista** e de um **engenheiro de tubulações**. Esses profissionais calculam a queda de tensão e o dimensionamento correto das calhas.

Lançar fiação pesada ou montar tubulações industriais sem memorial de cálculo gera riscos de aquecimento excessivo e vazamentos. Por isso, a assinatura técnica é indispensável para validar a segurança da planta industrial.