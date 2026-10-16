Intervenção do Ministério dos Transportes e DNIT vai recuperar pilar atingido por escombros antes da substituição definitiva pelo programa Proarte. As fortes chuvas e a elevação histórica do Rio das Antas comprometeram a estabilidade da ponte no km 95,7 da BR-116/RS. A força da água concentrou entulhos contra o pilar da margem sul, exigindo socorro estrutural imediato.
Por que o acúmulo de entulhos no pilar pode derrubar uma ponte de concreto?
Quando troncos e escombros ficam presos nas colunas de sustentação, eles funcionam como uma barragem improvisada que represa o fluxo da água. Essa barreira artificial multiplica a pressão hidrodinâmica sobre o pilar e acelera a erosão do solo no fundo do rio.
Esse fenômeno, chamado de solapamento ou erosão localizada de fundação, remove a terra ao redor da base do pilar e reduz sua capacidade de carga. Assim, a estrutura sofre recalque e rachaduras críticas, forçando a interdição total da rodovia.
Quais são os dados técnicos e a localização da ponte afetada na BR-116/RS?
A intervenção coordenada pelo Ministério dos Transportes e executada pelo DNIT combina obras emergenciais de contenção com o planejamento de uma infraestrutura definitiva.
Localização e trecho afetado: a travessia fica situada no km 95,7 da rodovia BR-116/RS, na divisa entre os municípios de São Marcos e Campestre da Serra.
- Ponto crítico de comprometimento: a concentração de entulhos gerou forte atrito hidrodinâmico no pilar localizado do lado de São Marcos.
- Ação emergencial de contenção: escoramento técnico e reforço de fundação para restabelecer o tráfego de veículos com segurança.
- Programa de substituição definitiva: enquadramento no Proarte (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas do DNIT) para demolição e reconstrução.
- Desvio logístico temporário: rota alternativa traçada pela rodovia RS-122 para manter a ligação entre Caxias do Sul e Vacaria.
Como funciona a etapa de reforço emergencial antes da demolição total?
Na primeira fase, equipes especializadas removem a vegetação presa aos pilares e injetam argamassa de alta resistência ou concreto nas cavidades erodidas do leito do rio. Em seguida, macacos hidráulicos e escoras metálicas alinham e estabilizam a superestrutura comprometida.
Após os testes de carga e a liberação monitorada do trânsito, o órgão rodoviário inicia o processo licitatório para a nova ponte. Assim, a comunidade recupera o acesso vital enquanto os projetos executivos da estrutura definitiva são concluídos.
Como a engenharia inspeciona e reabilita pontes atingidas por enchentes?
A avaliação do dano em travessias rodoviárias exige inspeções subaquáticas com mergulhadores e sondagens geotécnicas para verificar a integridade das estacas.
O acompanhamento de obras de recuperação em pontes e viadutos mostra as técnicas de reforço com concreto de alta performance e fibra de carbono utilizadas pela engenharia de infraestrutura.
Abaixo, um vídeo do canal DER-PR Eventos que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas orientam o projeto e a recuperação de pontes rodoviárias?
A reabilitação e o dimensionamento de obras de arte especiais seguem diretrizes rigorosas da ABNT NBR 7187, que fixa os parâmetros para projetos de pontes de concreto armado e protendido, e da ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto.
Os critérios de segurança do DNIT e as diretrizes do programa Proarte exigem que a nova ponte suporte a folga hidráulica necessária contra cheias centenárias. Assim, a infraestrutura resiste ao impacto de grandes vazões sem comprometer a estabilidade dos apoios.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em pontes e estruturas?
Situações de trincas estruturais, erosão ao redor de pilares ou vibrações excessivas em pontes e viadutos exigem a atuação imediata de um engenheiro especialista em pontes e obras de arte especiais ou engenheiro geotécnico.
A inspeção técnica não pode ser improvisada porque falhas ocultas na fundação submersa provocam o colapso repentino da estrutura. Por isso, relatórios de vistoria e laudos de carga assinados por especialistas são indispensáveis para garantir a segurança pública.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro especialista em pontes e obras de arte especiais, especialmente em contextos de risco de solapamento, erosão de fundação, colapso de apoio e comprometimento estrutural.