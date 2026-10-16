Resumo executivo 🌊 Acúmulo de escombros no pilar O travamento de troncos e entulhos no pilar de São Marcos aumentou a pressão da água e corroeu a base de apoio. 🛠️ Reforço emergencial imediato Obras prioritárias vão estabilizar a estrutura atual no km 95,7 para liberar o tráfego rodoviário com segurança. 🏗️ Nova estrutura pelo Proarte A travessia antiga será totalmente demolida para dar lugar a uma ponte moderna e redimensionada. 🚚 Rota estratégica da Serra Gaúcha A ligação na BR-116/RS une São Marcos e Campestre da Serra, canalizando o escoamento logístico regional.

Intervenção do Ministério dos Transportes e DNIT vai recuperar pilar atingido por escombros antes da substituição definitiva pelo programa Proarte. As fortes chuvas e a elevação histórica do Rio das Antas comprometeram a estabilidade da ponte no km 95,7 da BR-116/RS. A força da água concentrou entulhos contra o pilar da margem sul, exigindo socorro estrutural imediato.

Por que o acúmulo de entulhos no pilar pode derrubar uma ponte de concreto?

Quando troncos e escombros ficam presos nas colunas de sustentação, eles funcionam como uma barragem improvisada que represa o fluxo da água. Essa barreira artificial multiplica a pressão hidrodinâmica sobre o pilar e acelera a erosão do solo no fundo do rio.

Esse fenômeno, chamado de solapamento ou erosão localizada de fundação, remove a terra ao redor da base do pilar e reduz sua capacidade de carga. Assim, a estrutura sofre recalque e rachaduras críticas, forçando a interdição total da rodovia.

A avaliação técnica é uma etapa fundamental para definir as medidas de recuperação de uma ponte danificada. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os dados técnicos e a localização da ponte afetada na BR-116/RS?

A intervenção coordenada pelo Ministério dos Transportes e executada pelo DNIT combina obras emergenciais de contenção com o planejamento de uma infraestrutura definitiva.

Localização e trecho afetado: a travessia fica situada no km 95,7 da rodovia BR-116/RS, na divisa entre os municípios de São Marcos e Campestre da Serra.

Ponto crítico de comprometimento: a concentração de entulhos gerou forte atrito hidrodinâmico no pilar localizado do lado de São Marcos.

a concentração de entulhos gerou forte atrito hidrodinâmico no pilar localizado do lado de São Marcos. Ação emergencial de contenção: escoramento técnico e reforço de fundação para restabelecer o tráfego de veículos com segurança.

escoramento técnico e reforço de fundação para restabelecer o tráfego de veículos com segurança. Programa de substituição definitiva: enquadramento no Proarte (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas do DNIT) para demolição e reconstrução.

enquadramento no (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas do DNIT) para demolição e reconstrução. Desvio logístico temporário: rota alternativa traçada pela rodovia RS-122 para manter a ligação entre Caxias do Sul e Vacaria.

Como funciona a etapa de reforço emergencial antes da demolição total?

Na primeira fase, equipes especializadas removem a vegetação presa aos pilares e injetam argamassa de alta resistência ou concreto nas cavidades erodidas do leito do rio. Em seguida, macacos hidráulicos e escoras metálicas alinham e estabilizam a superestrutura comprometida.

Após os testes de carga e a liberação monitorada do trânsito, o órgão rodoviário inicia o processo licitatório para a nova ponte. Assim, a comunidade recupera o acesso vital enquanto os projetos executivos da estrutura definitiva são concluídos.

Fase do Projeto Objetivo Estrutural Solução Técnica Adotada 🛠️ Reforço Emergencial Restabelecer o tráfego imediato com segurança Injeção de concreto, escoramento do pilar e remoção de entulhos no leito 🏗️ Nova Ponte (Proarte) Substituir integralmente a estrutura antiga Demolição total e construção de nova ponte com vão livre ampliado

Como a engenharia inspeciona e reabilita pontes atingidas por enchentes?

A avaliação do dano em travessias rodoviárias exige inspeções subaquáticas com mergulhadores e sondagens geotécnicas para verificar a integridade das estacas.

O acompanhamento de obras de recuperação em pontes e viadutos mostra as técnicas de reforço com concreto de alta performance e fibra de carbono utilizadas pela engenharia de infraestrutura.

Abaixo, um vídeo do canal DER-PR Eventos que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas orientam o projeto e a recuperação de pontes rodoviárias?

A reabilitação e o dimensionamento de obras de arte especiais seguem diretrizes rigorosas da ABNT NBR 7187, que fixa os parâmetros para projetos de pontes de concreto armado e protendido, e da ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto.

Os critérios de segurança do DNIT e as diretrizes do programa Proarte exigem que a nova ponte suporte a folga hidráulica necessária contra cheias centenárias. Assim, a infraestrutura resiste ao impacto de grandes vazões sem comprometer a estabilidade dos apoios.

O acúmulo de detritos e a erosão junto aos apoios são fatores que podem exigir avaliação especializada da estrutura. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em pontes e estruturas?

Situações de trincas estruturais, erosão ao redor de pilares ou vibrações excessivas em pontes e viadutos exigem a atuação imediata de um engenheiro especialista em pontes e obras de arte especiais ou engenheiro geotécnico.

A inspeção técnica não pode ser improvisada porque falhas ocultas na fundação submersa provocam o colapso repentino da estrutura. Por isso, relatórios de vistoria e laudos de carga assinados por especialistas são indispensáveis para garantir a segurança pública.