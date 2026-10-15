Construído no projeto de alta velocidade britânico, o Westbury Viaduct combina lajes de concreto superior e inferior em vigas metálicas para cruzar o vale com menor uso de materiais.
Por que a técnica de duplo composto com concreto e aço torna a ponte mais leve e resistente?
Você já percebeu como uma folha de papel dobra facilmente, mas ganha uma rigidez incrível quando é dobrada nas bordas? Em pontes tradicionais, o concreto fica apenas na parte de cima do tabuleiro para suportar os veículos, enquanto a estrutura inferior de aço absorve todo o esforço de estiramento.
O sistema double composite (duplo composto) adiciona uma segunda laje de concreto de alta resistência na parte inferior das vigas de aço S355, exatamente onde a compressão sobre os pilares é mais intensa. Esse arranjo gerou um ganho de inércia que permitiu limitar a massa total de aço a 2.695 toneladas ao longo de 320 metros de extensão, reduzindo a pegada de carbono da obra.
Quais são as dimensões e especificações técnicas do Westbury Viaduct?
O projeto estrutural executado pelo consórcio EKFB para a HS2 Ltd reuniu métricas de alta precisão para viabilizar o lançamento contínuo da estrutura sobre o vale.
Extensão total da travessia: o viaduto possui 320 metros de comprimento dividido em vãos múltiplos sustentados por pilares de concreto armado.
- Massa total de aço estrutural: foram montadas 2.695 toneladas de vigas metálicas de alta resistência mecânica.
- Configuração estrutural mista: utilização de laje superior e laje inferior de concreto integradas às vigas metálicas por conectores de cisalhamento.
- Superfície de deslizamento de teflon: placas de PTFE (politetrafluoretileno) nos apoios provisórios reduziram o coeficiente de atrito para menos de 3%.
- Velocidade de empurramento hidráulico: macacos operados por controle computadorizado moveram o tabuleiro a uma média de 2 a 4 metros por hora.
Como funciona o lançamento deslizado de uma ponte de milhares de toneladas?
Em vez de erguer andaimes gigantescos ao longo de todo o vale em Buckinghamshire, os engenheiros construíram um canteiro de montagem na cabeceira do viaduto. As vigas de aço foram soldadas e concretadas em etapas controladas em solo firme, formando um bloco rígido e contínuo.
Com o bloco pronto, macacos hidráulicos empurraram a ponte para a frente sobre os pilares já erguidos. As placas de teflon lubrificadas funcionaram como uma pista deslizante, permitindo que pistões de alta pressão movessem a estrutura de 320 metros até a posição final sem danificar os apoios de concreto.
Quer ver como o tabuleiro da ponte foi empurrado sobre o vale?
Acompanhar o deslocamento milimétrico de uma estrutura de aço e concreto sobre pilares de dezenas de metros revela a precisão da engenharia de infraestrutura moderna.
O registro oficial da obra mostra o momento em que os macacos hidráulicos deslizam o tabuleiro do viaduto sobre os apoios especiais revestidos com material antiaderente.
Abaixo, um vídeo do canal HS2 Ltd que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas de engenharia regem o projeto de pontes mistas de aço e concreto?
O dimensionamento de estruturas mistas na Europa obedece estritamente ao Eurocódigo 4 (registrado na Grã-Bretanha como BS EN 1994), que estabelece os critérios de ligação entre o aço e o concreto através de conectores metálicos. A fabricação e soldagem das vigas seguem a norma BS EN 1993 para estruturas de aço.
Seguir essas diretrizes garante que as duas camadas de concreto e o núcleo metálico trabalhem como um único elemento monolítico, suportando a vibração contínua e as cargas dinâmicas dos trens de alta velocidade por mais de 120 anos de vida útil.
Quando é necessário contratar um engenheiro de estruturas para pontes e viadutos?
Projetos que envolvem grandes vãos, pontes mistas ou métodos de lançamento hidráulico exigem obrigatoriamente a atuação de um engenheiro de estruturas e de um engenheiro civil especializado em infraestrutura viária.
O cálculo das forças de atrito durante o empurramento e a verificação de flexão nos apoios temporários são etapas críticas que não permitem erros. Apenas profissionais habilitados conseguem garantir a estabilidade da obra e a segurança operacional durante o lançamento.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de pontes ou viadutos com lançamento deslizado, recomenda-se avaliação de engenheiro de estruturas e engenheiro civil, especialmente em contextos de risco de sobrecarga estrutural, deformação excessiva ou falha no lançamento.