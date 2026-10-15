Resumo executivo 🌉 Sistema double composite Camadas de concreto posicionadas acima e abaixo das vigas metálicas aumentam a rigidez da ponte. 🚜 Lançamento por empurramento A estrutura completa de 320 metros foi montada na cabeceira e deslizada horizontalmente sobre os pilares. 🧪 Apoios de teflon antiaderente Placas revestidas com material sintético de baixíssimo atrito reduziram a força necessária para o deslocamento. 🌿 Eficiência estrutural e de carbono O arranjo inovador economizou centenas de toneladas de aço e concreto durante a fabricação.

Construído no projeto de alta velocidade britânico, o Westbury Viaduct combina lajes de concreto superior e inferior em vigas metálicas para cruzar o vale com menor uso de materiais.

Por que a técnica de duplo composto com concreto e aço torna a ponte mais leve e resistente?

Você já percebeu como uma folha de papel dobra facilmente, mas ganha uma rigidez incrível quando é dobrada nas bordas? Em pontes tradicionais, o concreto fica apenas na parte de cima do tabuleiro para suportar os veículos, enquanto a estrutura inferior de aço absorve todo o esforço de estiramento.

O sistema double composite (duplo composto) adiciona uma segunda laje de concreto de alta resistência na parte inferior das vigas de aço S355, exatamente onde a compressão sobre os pilares é mais intensa. Esse arranjo gerou um ganho de inércia que permitiu limitar a massa total de aço a 2.695 toneladas ao longo de 320 metros de extensão, reduzindo a pegada de carbono da obra.

Superfícies de PTFE nos apoios provisórios reduzem o atrito e facilitam o lançamento horizontal de estruturas de grande massa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas do Westbury Viaduct?

O projeto estrutural executado pelo consórcio EKFB para a HS2 Ltd reuniu métricas de alta precisão para viabilizar o lançamento contínuo da estrutura sobre o vale.

Extensão total da travessia: o viaduto possui 320 metros de comprimento dividido em vãos múltiplos sustentados por pilares de concreto armado.

Massa total de aço estrutural: foram montadas 2.695 toneladas de vigas metálicas de alta resistência mecânica.

foram montadas 2.695 toneladas de vigas metálicas de alta resistência mecânica. Configuração estrutural mista: utilização de laje superior e laje inferior de concreto integradas às vigas metálicas por conectores de cisalhamento.

utilização de laje superior e laje inferior de concreto integradas às vigas metálicas por conectores de cisalhamento. Superfície de deslizamento de teflon: placas de PTFE (politetrafluoretileno) nos apoios provisórios reduziram o coeficiente de atrito para menos de 3%.

placas de (politetrafluoretileno) nos apoios provisórios reduziram o coeficiente de atrito para menos de 3%. Velocidade de empurramento hidráulico: macacos operados por controle computadorizado moveram o tabuleiro a uma média de 2 a 4 metros por hora.

Como funciona o lançamento deslizado de uma ponte de milhares de toneladas?

Em vez de erguer andaimes gigantescos ao longo de todo o vale em Buckinghamshire, os engenheiros construíram um canteiro de montagem na cabeceira do viaduto. As vigas de aço foram soldadas e concretadas em etapas controladas em solo firme, formando um bloco rígido e contínuo.

Com o bloco pronto, macacos hidráulicos empurraram a ponte para a frente sobre os pilares já erguidos. As placas de teflon lubrificadas funcionaram como uma pista deslizante, permitindo que pistões de alta pressão movessem a estrutura de 320 metros até a posição final sem danificar os apoios de concreto.

Critério estrutural Método tradicional (laje superior) Método Double Composite (HS2) 🏗️ Consumo de aço Elevado, pois exige vigas mais espessas para suportar a flexão Otimizado (2.695 toneladas para 320 metros de vão) 🌿 Impacto ambiental local Alto, exigindo canteiros e acessos temporários ao longo do vale Mínimo, com montagem concentrada na cabeceira da obra ⚙️ Sistema de instalação Içamento com guindastes ou concretagem suspensa no local Lançamento hidráulico deslizado sobre placas de teflon

Quer ver como o tabuleiro da ponte foi empurrado sobre o vale?

Acompanhar o deslocamento milimétrico de uma estrutura de aço e concreto sobre pilares de dezenas de metros revela a precisão da engenharia de infraestrutura moderna.

O registro oficial da obra mostra o momento em que os macacos hidráulicos deslizam o tabuleiro do viaduto sobre os apoios especiais revestidos com material antiaderente.

Abaixo, um vídeo do canal HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia regem o projeto de pontes mistas de aço e concreto?

O dimensionamento de estruturas mistas na Europa obedece estritamente ao Eurocódigo 4 (registrado na Grã-Bretanha como BS EN 1994), que estabelece os critérios de ligação entre o aço e o concreto através de conectores metálicos. A fabricação e soldagem das vigas seguem a norma BS EN 1993 para estruturas de aço.

Seguir essas diretrizes garante que as duas camadas de concreto e o núcleo metálico trabalhem como um único elemento monolítico, suportando a vibração contínua e as cargas dinâmicas dos trens de alta velocidade por mais de 120 anos de vida útil.

O sistema double composite combina aço e concreto em regiões estratégicas do tabuleiro para aumentar a eficiência estrutural — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro de estruturas para pontes e viadutos?

Projetos que envolvem grandes vãos, pontes mistas ou métodos de lançamento hidráulico exigem obrigatoriamente a atuação de um engenheiro de estruturas e de um engenheiro civil especializado em infraestrutura viária.

O cálculo das forças de atrito durante o empurramento e a verificação de flexão nos apoios temporários são etapas críticas que não permitem erros. Apenas profissionais habilitados conseguem garantir a estabilidade da obra e a segurança operacional durante o lançamento.