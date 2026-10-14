Resumo executivo 🏗️ Demolição controlada sem parar o trânsito Desmonte progressivo do lado danificado enquanto a ponte paralela recebe o tráfego continuo. 💰 Investimento emergencial de R$ 176,7 milhões Contrato firmado via Regime Diferenciado de Contratações pelo Ministério dos Transportes e DNIT. ⚖️ Atualização de capacidade estrutural A nova travessia passará do antigo padrão de 24 toneladas para a classe moderna de 45 toneladas. 📡 Monitoramento contínuo em tempo real Acompanhamento de vibrações na estrutura operante para garantir total estabilidade aos motoristas.

Inspecionada pelo DNIT com corrosão e fissuras graves, a estrutura de entrada em São Luís será reconstruída do zero enquanto a pista paralela absorve o tráfego 24 horas por dia. Inspecionada após apresentar sinais severos de desgaste estrutural, a alça de entrada da Ponte Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA, único acesso terrestre à ilha de São Luís, passará por um complexo processo de desconstrução e reconstrução emergencial.

Por que demolir uma ponte mantendo a outra funcionando ao lado?

Você já tentou reparar a fundação de um imóvel sem poder sair de dentro dele? Em grandes obras viárias, interromper o fluxo de veículos no único acesso terrestre a uma capital causaria o desabastecimento total de alimentos e combustíveis. Por isso, os engenheiros optaram por isolar o lado danificado e transferir o tráfego para a estrutura paralela mais recente.

Essa estratégia exige cortar o concreto em blocos menores com fios diamantados para evitar que as vibrações das marretas se espalhem pelo solo e afetem a fundação da ponte ao lado. O processo é chamado de desconstrução controlada, garantindo que o fluxo rodoviário continue seguro enquanto a nova estrutura é erguida do zero.

A estrutura paralela permanece sob acompanhamento técnico para registrar vibrações e movimentos durante a passagem dos veículos e as obras ao lado — Créditos: Imagem gerada por IA

Como funciona a demolição e desmontagem na prática?

Diferente de uma demolição por explosivos, a desconstrução sobre a água requer o uso de guindastes posicionados em balsa para segurar as vigas de concreto antes mesmo que elas sejam cortadas. Equipamentos cortam o tabuleiro em pedaços e os içam cuidadosamente, impedindo que escombros caiam no leito do canal marítimo.

Após a remoção das vigas velhas, as antigas estacas e pilares corroídos são retirados para dar lugar a fundações profundas de maior diâmetro. Esse método preserva o meio ambiente aquático e impede colapsos não controlados durante a obra.

Parâmetro Estrutura Antiga (1960) Nova Estrutura (Projeto) ⚖️ Trem-tipo de cálculo Classe 24 (24 toneladas) Classe 45 (45 toneladas) 🛠️ Condição do concreto Fissuras, corrosão de armadura e perda de rigidez Concreto de alta durabilidade com proteção marítima 🚦 Impacto no trânsito Interditada por risco estrutural Desvio contínuo mantido pela pista paralela

Como o DNIT monitora os trabalhos na BR-135?

O acompanhamento contínuo das vibrações e da segurança operacional da ponte paralela é fundamental durante as obras de substituição no Estreito dos Mosquitos. O departamento mantém fiscalização constante no trecho da rodovia federal.

Para conferir a cobertura jornalística sobre os estudos de reconstrução e os detalhes divulgados pelas emissoras regionais, veja a reportagem abaixo:

Abaixo, um vídeo do canal TV Cidade Maranhão que traz mais informações sobre a travessia:

Quais normas regulamentam projetos de pontes no Brasil?

Projetos e intervenções em Obras de Arte Especiais seguem rigorosamente as diretrizes da ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e protendido) e da ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto). Elas definem desde o cobrimento das armaduras contra névoa salina até os cálculos de resistência aos impactos dinâmicos.

A conformidade com essas normas garante que novas construções em zonas estuarinas e de alta agressividade ambiental resistam à maresia por décadas sem perda prematura de rigidez.

A ponte antiga do Estreito dos Mosquitos será demolida gradualmente enquanto a travessia paralela permanece responsável pelo tráfego da BR-135 — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário chamar um engenheiro de estruturas?

A verificação periódica por um engenheiro especialista em estruturas deve ocorrer ao primeiro sinal de fissuras com abertura excessiva, manchas de ferrugem no concreto ou deformações visíveis no tabuleiro. Diagnósticos precoces evitam que pequenos desgastes evoluam para falhas graves.

Intervenções estruturais em pontes e viadutos jamais devem ser tratadas de forma artesanal. Apenas análises com ensaios não destrutivos e simulações computacionais podem determinar a real capacidade de suporte de uma estrutura de concreto.