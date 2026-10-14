Resumo executivo 🌉 Vão livre de 160 metros O vão principal cruza o Rio Cachoeira sem nenhum pilar intermediário fincado no leito da água. 🏗️ Método de balanço sucessivo A estrutura cresce em blocos simétricos suspensos para ambos os lados até encontrar o centro do rio. 🌱 Preservação do manguezal A técnica construtiva evita o uso de escoramentos apoiados no solo sensível da área de preservação. 🚗 Conexão Adhemar de Barros-Boa Vista A estrutura de 980 metros de extensão total liga a zona sul à região leste de Joinville.

O avanço das aduelas de concreto armado a partir dos pilares principais permite erguer o maior vão livre da cidade sem bloquear a navegação nem agredir o ecossistema do manguezal. Construir uma ponte de grande porte sobre um rio navegável cercado por manguezais exige erguer o tabuleiro no ar sem colocar apoios provisórios na água.

Por que o método de balanço sucessivo permite construir pontes sem apoios no meio do rio?

Quando um rio possui fundo lodoso ou precisa manter o canal de navegação desimpedido, torna-se inviável montar andaimes de madeira ou aço apoiados na água. Para resolver esse obstáculo, a engenharia utiliza fôrmas metálicas voadoras fixadas no topo dos pilares já prontos. Esse método construtivo é chamado de execução por balanços sucessivos com aduelas moldadas in loco.

Os trabalhadores concretam um bloco de cada vez, alternando os lados do pilar como uma balança de pratos para manter o equilíbrio perfeito da estrutura. Após o concreto atingir a resistência necessária, cabos de aço internos são esticados para tensionar o bloco contra o pilar. Assim, a ponte avança metros em direção ao centro do rio sem tocar na superfície da água.

No balanço sucessivo, os segmentos são construídos em pares para manter o equilíbrio estrutural enquanto o tabuleiro avança sobre o rio — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da Ponte Joinville?

A construção da nova travessia viária é gerenciada pela Prefeitura de Joinville em conjunto com o consórcio executor, contando com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Comprimento do vão central navegável: vence 160 metros de distância livre entre os dois pilares principais ancorados nas margens do Rio Cachoeira.

Extensão total do viaduto: soma 980 metros de comprimento total, conectando a Avenida Alwina Schlottag à Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira.

soma 980 metros de comprimento total, conectando a Avenida Alwina Schlottag à Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira. Largura da plataforma de rolamento: mede 26 metros de largura total, abrigando quatro faixas de tráfego, acostamento, ciclofaixa e passeio para pedestres.

mede 26 metros de largura total, abrigando quatro faixas de tráfego, acostamento, ciclofaixa e passeio para pedestres. Profundidade das fundações do leito: utiliza estacas escavadas com camisas metálicas cravadas a mais de 30 metros de profundidade até a rocha sã.

utiliza estacas escavadas com camisas metálicas cravadas a mais de 30 metros de profundidade até a rocha sã. Volume de tráfego estimado: projetada para absorver a passagem de mais de 65 mil veículos por dia entre as zonas sul e leste.

Como funciona o equilíbrio das cargas durante o avanço dos blocos de concreto?

O segredo da estabilidade durante a fase de construção está no controle rigoroso do peso de cada segmento de concreto, conhecido como aduela. Se um lado do pilar receber mais peso que o outro, a coluna sofrerá uma torção perigosa. Por isso, os engenheiros utilizam carrinhos de concretagem que avançam em pares simétricos.

Dentro do concreto maciço, são passadas cordoalhas de aço de alta resistência acionadas por macacos hidráulicos. Essa técnica de protensão espreme os blocos de concreto uns contra os outros com forças de centenas de toneladas. O concreto resiste à compressão enquanto o aço suporta a tração, transformando os blocos individuais em uma viga contínua hiperestática altamente rígida.

Etapa de Construtiva Sistema Tradicional sobre Cimbramento Balanço Sucessivo da Ponte Joinville 🌊 Apoios no leito do rio Exige pilares provisórios cravados na água Livre de apoios temporários no canal navegável 🌿 Impacto no solo ambiental Interferência direta na vegetação do mangue Preservação do ecossistema e das margens 🚢 Canal de navegação Bloqueio total durante o período de cura Gabarito de navegação mantido 100% livre

Quais normas técnicas de pontes de concreto regulam a execução do vão central?

Projetos de grande porte com concreto protendido no Brasil devem cumprir integralmente os parâmetros das normas brasileiras da ABNT. As principais diretrizes aplicadas são a ABNT NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto e a ABNT NBR 7187 focada em pontes de concreto armado e protendido.

Esses códigos fixam limites estritos para a deformação máxima das vigas sob peso próprio e tráfego pesado. Além disso, determinam o cobrimento mínimo da armadura para proteger o aço contra a névoa salina e a umidade agressiva do ambiente estuarino da Baía da Babitonga.

O vão central foi projetado para vencer 160 metros entre os pilares principais, mantendo o canal livre de apoios provisórios durante essa etapa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas de pontes?

A presença de um engenheiro estrutural com especialização em obras de arte especiais é indispensável desde o cálculo dos esforços de fase construtiva até a entrega final da travessia. Esse profissional monitora as deformações milimétricas das aduelas com equipamentos a laser durante a protensão.

Executar balanços sucessivos sem controle topográfico e estrutural contínuo pode causar desalinhamento no momento do fechamento do vão central ou trincas catastróficas. A fiscalização especializada garante que a obra atinja a vida útil projetada de 100 anos com total segurança operacional.