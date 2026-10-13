Resumo executivo 🚇 Passagem subterrânea de 880 metros O Copthall Green Tunnel é o primeiro túnel verde concluído no projeto da linha de alta velocidade HS2. 🚜 Economia circular de material Cerca de 1,2 milhão de m³ de terra escavados no Northolt Tunnel foram reaproveitados para cobrir a estrutura. 🚛 Logística sem impacto urbano A transferência interna no canteiro evitou cerca de 100 mil viagens de caminhões pesados em vias públicas. 🌱 Reintegração com a paisagem A cobertura de terra receberá vegetação nativa para mimetizar a ferrovia no relevo do distrito de Hillingdon.

Engenheiros da infraestrutura britânica concluíram as obras brutas do Copthall Green Tunnel reaproveitando o solo escavado de uma obra vizinha. A construção de ferrovias de alta velocidade exige soluções para gerenciar o volume gigantesco de terra retirado do solo. No oeste de Londres, a equipe do projeto HS2 transformou esse resíduo no próprio aterro de proteção da linha.

Por que cobrir um túnel ferroviário com a terra escavada de outro túnel?

Quando uma grande escavação ocorre na cidade, o descarte de terra costuma exigir milhares de viagens de caminhão para depósitos distantes. Na engenharia de túneis falsos, conhecidos como cut-and-cover, a galeria de concreto armado é erguida em uma trincheira aberta e depois coberta por camadas de solo para abafar ruídos e restaurar o relevo original.

Para cobrir a abóbada do Copthall Green Tunnel, o consórcio SCS JV canalizou 1,2 milhão de metros cúbicos de solo perfurado pelas tuneladoras do vizinho Northolt Tunnel. A terra foi compactada sobre a estrutura com controle rigoroso de umidade, criando um maciço terraplenado capaz de suportar carga vegetal sem sobrecarregar o túnel. Assim, o material reutilizado substitui jazidas externas e protege as comunidades vizinhas contra o ruído dos trens a 360 km/h.

O método cut-and-cover permite construir a estrutura ferroviária em uma trincheira e depois cobri-la com solo compactado — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões estruturais e operacionais do Copthall Green Tunnel?

A engenharia do túnel combinou fôrmas industriais móveis e gestão geotécnica em grande escala para erguer uma galeria dupla de alta capacidade no distrito de Hillingdon, segundo dados da HS2 Ltd:

Extensão total da galeria: mede 880 metros de comprimento contínuo sob o aterro preparado para vegetação.

Dimensões internas do gabarito: possui 12 metros de altura livre e até 16 metros de largura para abrigar duas vias expressas.

possui 12 metros de altura livre e até 16 metros de largura para abrigar duas vias expressas. Volume de solo reaproveitado: totalizou 1,2 milhão de m³ de terra retirados do Northolt Tunnel e aplicados no próprio canteiro.

totalizou 1,2 milhão de m³ de terra retirados do e aplicados no próprio canteiro. Poços de ventilação natural: conta com 5 poços verticais de exaustão que atingem até 17 metros de profundidade até o teto da galeria.

conta com 5 poços verticais de exaustão que atingem até 17 metros de profundidade até o teto da galeria. Logística de caminhões evitada: eliminou a circulação de cerca de 100 mil caminhões pesados em vias urbanas locais.

Como funciona a montagem da galeria com fôrmas móveis?

A construção de abóbadas contínuas de concreto exige precisão para acompanhar o traçado ferroviário em curvas suaves. Os engenheiros utilizaram sistemas de fôrmas móveis e cimbramento metálico (*traveling formwork*) montados sobre trilhos temporários. O equipamento avançava em segmentos modulares de 20 metros de comprimento por etapa, permitindo a concretagem rápida das paredes e do teto antes do desforma.

Após a cura do concreto armado, a equipe aplicou impermeabilização no extradorso da abóbada e iniciou o reaterro progressivo com o material vindo das escavações. Tratores e rolos compactadores espalharam o solo em camadas controladas, garantindo que a pressão lateral na galeria ficasse em equilíbrio. Assim, a estrutura ganhou estabilidade física e ficou pronta para receber a cobertura vegetal.

Método Construtivo Bota-fora Tradicional Solução Integrada HS2 🚛 Logística de transporte 100 mil viagens em vias urbanas Movimentação interna no canteiro 🌱 Origem do aterro Importação de jazidas comerciais 1,2 milhão de m³ do Northolt Tunnel 🔊 Impacto comunitário Ruído e tráfego pesado contínuo Barreira acústica vegetal mimetizada

Como a engenharia registrou a construção do túnel em vídeo?

O acompanhamento em vídeo das obras do Copthall Green Tunnel demonstra a magnitude da movimentação de terra e o avanço contínuo das fôrmas hidráulicas no canteiro de obras.

As imagens mostram a transição entre a escavação subterrânea e a estrutura do viaduto de Colne Valley, destacando o reaproveitamento direto do solo sem necessidade de transporte rodoviário.

Abaixo, um vídeo do canal oficial HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Qual norma técnica orienta o reaproveitamento de solo em aterros estruturais?

A aplicação de terra escavada sobre galerias enterradas exige rigoroso controle geotécnico para prevenir recalques e falhas de drenagem. A norma europeia Eurocode 7 (BS EN 1997) orienta o projeto geotécnico de aterros sobre estruturas, determinando ensaios de compactação e estabilidade de taludes. No Brasil, diretrizes técnicas equivalentes são estabelecidas pela ABNT NBR 11682 para contenções e pela ABNT NBR 6122 para engenharia de fundações e solos.

Os técnicos avaliam a densidade seca máxima e a umidade ótima do solo antes do espalhamento sobre a galeria de concreto. Esse acompanhamento impede o acúmulo excessivo de água no maciço e evita pressões mecânicas não previstas sobre a abóbada. Dessa forma, a obra garante estabilidade física e estende a vida útil da infraestrutura ferroviária para mais de um século.

A reutilização de solo escavado exige planejamento logístico, controle de compactação e verificação geotécnica das camadas de aterro — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Obras que envolvem movimentação de grandes volumes de solo, escavações do tipo cut-and-cover ou aterros sobre estruturas de concreto exigem planejamento especializado. É fundamental contratar um engenheiro geotécnico e um engenheiro estrutural para realizar a sondagem do terreno, calcular a capacidade de carga e projetar a drenagem profunda.

Executar aterros de grande porte sem respaldo técnico pode gerar trincas por assentamento diferencial, deformação nas abóbadas e risco de escorregamento do maciço. Trata-se de uma intervenção complexa que demanda estudo prévio das características mecânicas do solo e dimensionamento adequado do cimbramento temporário.