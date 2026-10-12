Resumo executivo 🌉 O que é? Recuperação e reforço estrutural de 606 metros de ponte sobre o estuário salino do Rio Potengi. 🏗️ Como funciona? Reconstrução de blocos, encapsulamento de estacas salinizadas e troca de aparelhos de apoio em neoprene. 🚗 Por que importa? Garante a passagem segura de 70 mil veículos diários e cargas pesadas entre Natal e o aeroporto internacional. 📊 Quanto custou? Investimento federal de R$ 30,8 milhões executado pelo programa PROARTE do DNIT ao longo de 30 meses.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes concluiu o reforço estrutural de R$ 30,8 milhões no Complexo de Pontes de Igapó para devolver a capacidade total de carga ao trecho potiguar da BR-101.

Por que o mar e a umidade destroem pontes de concreto armado por dentro?

Você já viu como o ferro de uma grade perto do mar enferruja e estufa a tinta ao seu redor? Em pontes construídas sobre rios salgados ocorre um efeito muito parecido na armadura de aço escondida dentro das colunas.

A maresia e os sais da água penetram pelos poros do concreto e alcançam as barras internas. Quando o aço enferruja, ele se expande e esmaga o concreto de dentro para fora, reduzindo a capacidade da ponte de suportar caminhões pesados.

A recuperação de elementos de concreto armado em ambientes salobros pode envolver remoção de material deteriorado, tratamento das armaduras e recomposição estrutural — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e métricas técnicas da reabilitação da Ponte de Igapó?

A intervenção executada pelo DNIT utilizou técnicas especializadas de engenharia de pontes para restaurar a integridade estrutural e estender a vida útil do complexo viário em Natal.

Investimento total e programa: R$ 30,8 milhões aplicados por meio do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas do DNIT.

Extensão do complexo viário: 606 metros de comprimento sobre o estuário do Rio Potengi na rodovia BR-101/RN .

606 metros de comprimento sobre o estuário do na rodovia . Volume diário de tráfego: cerca de 70 mil veículos transportando passageiros e cargas em direção ao Aeroporto Internacional Aluísio Alves.

cerca de 70 mil veículos transportando passageiros e cargas em direção ao Aeroporto Internacional Aluísio Alves. Elementos estruturais reforçados: estacas de fundação, blocos de coroamento, pilares centrais e vigas de concreto armado.

estacas de fundação, blocos de coroamento, pilares centrais e vigas de concreto armado. Dispositivos de apoio substituídos: aparelhos de neoprene fretado e novas juntas de dilatação para absorção de impactos vibracionais.

Como os engenheiros recuperam pilares e estacas submersos em água salgada?

Os técnicos montam proteções temporárias chamadas ensecadeiras ao redor das colunas afetadas para afastar a água do mar. Assim, as equipes limpam o concreto danificado com jatos de alta pressão e tratam o aço corroído antes de aplicar o novo material.

Em seguida, os engenheiros aplicam um concreto especial impermeável e de alta resistência. Essa nova camada envolve as fundações, impedindo que o sal volte a atacar a estrutura e devolvendo a rigidez necessária para a ponte suportar trepidações.

Elemento Dano Encontrado Técnica Aplicada 🛠️ Fundações e estacas Corrosão por íons de cloreto e perda de seção de aço Encapsulamento com graute fluido e reforço de armadura ⚖️ Aparelhos de apoio Desgaste e ressecamento das placas amortecedoras Troca por amortecedores de neoprene fretado com macacos hidráulicos 🛣️ Pista e juntas Infiltração de água e fissuras na camada asfáltica Recapeamento em CBUQ e vedação de juntas de dilatação

Como funcionou o plano de interdição e segurança na Ponte de Igapó?

A execução das intervenções exigiu bloqueios parciais em etapas organizadas para permitir o trabalho pesado dos guindastes sem interromper por completo o fluxo diário na Região Metropolitana de Natal.

A logística envolveu apoios náuticos sobre o Rio Potengi e monitoramento contínuo das movimentações do solo para garantir a segurança dos operários e dos motoristas que passavam ao lado da obra.

Abaixo, assista ao registro sobre a interdição e andamento das obras da ponte divulgado pelo portal César Barbosa:

Quais normas técnicas de engenharia regem a reforma de pontes rodoviárias?

Os projetos de recuperação estrutural no Brasil seguem as regras rígidas da norma NBR 7187 para pontes de concreto armado e da norma NBR 9452 para vistoria e inspeção periódica de obras de arte especiais.

Esses padrões fixam as margens de segurança contra a fadiga dos materiais. Assim, os cálculos garantem que a ponte suporte sem riscos o peso combinado de veículos leves e carretas de carga pesada.

A penetração de cloretos no concreto pode favorecer a corrosão das armaduras, provocando fissuras e destacamento do cobrimento — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas de pontes?

Sinais como trincas em vigas, manchas de ferrugem escorrendo pelo concreto ou trepidações anormais exigem avaliação imediata por um engenheiro especialista em estruturas de pontes e obras de arte especiais.

Trabalhos de recuperação de fundações e suspensão de lajes com macacos hidráulicos exigem cálculos complexos. Qualquer intervenção sem laudo técnico detalhado pode causar estalos perigosos ou colapso da estrutura.