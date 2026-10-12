Resumo executivo 🌉 Ligação binacional Conecta Guajará-Mirim (RO) a Guayaramerín (Bolívia) com 1,22 km de extensão sobre o Rio Mamoré. 🏗️ Investimento federal Obra de R$ 421 milhões contratada pelo DNIT via Novo PAC, incluindo acessos e complexo de fronteira. 🚢 Gabarito de navegação Vão livre elevado projetado para permitir o tráfego contínuo de barcaças na bacia hidroviária. 📐 Segurança estrutural Fundações profundas dimensionadas segundo as normas NBR 7187 e NBR 6118 para resistir às cheias do rio.

A contratação da ponte sobre o Rio Mamoré abre um corredor logístico entre Brasil e Bolívia com investimento de R$ 421 milhões. A travessia entre Rondônia e o departamento boliviano de Beni dependia exclusivamente de balsas lentas e sujeitas a variações do leito fluvial.

Por que uma ponte de grande vão é necessária no Rio Mamoré?

Atravessar um rio largo com fortes variações de nível exige mais do que pilares comuns fincados na água. Em leitos de grande vazão, colocar pilares demais bloqueia a passagem de barcos e acumula entulho durante as cheias, gerando uma pressão hidráulica perigosa que empurra a estrutura.

Para evitar o bloqueio, os engenheiros utilizam vãos livres elevados com concreto protendido e estais de aço de alta resistência. Esse sistema distribui o peso próprio da pista diretamente para os mastros centrais, permitindo que a água e as embarcações passem com total segurança sem atingir a superestrutura.

A construção de pontes sobre rios de grande porte pode exigir plataformas fluviais, equipamentos de perfuração e fundações dimensionadas para as condições hidráulicas e geotécnicas locais — Créditos: Imagem gerada por IA.

Qual é a dimensão técnica e o custo da nova ponte internacional?

O projeto executivo elaborado sob a supervisão do DNIT define parâmetros rígidos de engenharia civil para suportar o tráfego pesado de cargas internacionais por décadas.

Extensão total da travessia: possui 1,22 quilômetro de comprimento sobre o leito principal do Rio Mamoré, acompanhada por vias de acesso e complexo aduaneiro.

Investimento global contratado: orçamento fixado em R$ 421 milhões sob a gestão do Governo Federal e do Novo PAC.

orçamento fixado em R$ 421 milhões sob a gestão do Governo Federal e do Novo PAC. Consórcio construtor responsável: execução contratada junto ao Consórcio Mamoré para elaboração de projetos e obras.

execução contratada junto ao Consórcio Mamoré para elaboração de projetos e obras. Capacidade de carga rodoviária: projetada para trem-tipo de 45 toneladas segundo a norma ABNT NBR 7188 para tráfego pesado.

projetada para trem-tipo de 45 toneladas segundo a norma ABNT NBR 7188 para tráfego pesado. Prazo estimado de execução: cronograma previsto entre 24 e 36 meses após o início das fundações fluviais.

Como as fundações profundas sustentam a ponte durante as cheias do rio?

O solo no fundo do Rio Mamoré combina camadas de argila mole e areia movediça submetidas a fortes correntes de água. Para fixar a ponte, perfuratrizes especiais cravam camisas metálicas e escavam estacas de grande diâmetro até atingir o leito de rocha firme.

Sobre essas estacas, são concretados blocos de coroamento maciços que absorvem o impacto das águas e os esforços de torção dos veículos. Assim, a estrutura permanece perfeitamente imóvel e alinhada mesmo durante o auge da estação chuvosa na Amazônia.

Aspecto Técnico Sistema Anterior (Balsas) Nova Ponte Internacional ⏱️ Tempo de travessia 30 a 60 minutos por embarcação Menos de 3 minutos sobre a pista 🚚 Capacidade de fluxo Limitada a poucas carretas por viagem Tráfego rodoviário contínuo 24 horas 🌧️ Impacto das cheias Paralisação em eventos meteorológicos severos Operação ininterrupta com vão elevado

Como a engenharia e o DNIT planejaram a integração entre Brasil e Bolívia?

A construção da travessia entre Guajará-Mirim e Guayaramerín envolveu acordos diplomáticos e rigorosos estudos ambientais e hidráulicos para garantir a navegabilidade do Rio Mamoré.

Acompanhar o detalhamento oficial do projeto ajuda a compreender como a infraestrutura de transportes transforma a economia fronteiriça das Américas.

Abaixo, um vídeo do Canal SIC TV que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas da ABNT garantem a segurança da ponte binacional?

Projetos de grandes pontes no Brasil precisam seguir rigorosamente a norma ABNT NBR 7187, que disciplina o cálculo de estruturas de concreto armado e protendido, além da ABNT NBR 6118 para durabilidade do concreto.

Essas diretrizes exigem cobrimento adequado das armaduras metálicas e testes de fadiga nos materiais para suportar o atrito das cargas. Assim, o DNIT assegura uma vida útil de projeto superior a 100 anos para a travessia.

O projeto de uma ponte sobre o Rio Mamoré precisa considerar a navegação fluvial e a passagem segura de embarcações sob a estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro calculista estrutural para pontes?

O dimensionamento de obras de arte especiais exige a atuação direta de um engenheiro calculista estrutural e de um engenheiro geotécnico habilitados pelo sistema CONFEA/CREA.

Dimensionar apoios em leitos fluviais ou calcular o adensamento do solo exige modelagem matemática complexa e ensaios de campo. Fazer improvisações em obras rodoviárias gera riscos graves de colapso estrutural e acidentes operacionais.