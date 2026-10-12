Resumo executivo 🏗️ Volume de concreto da pista Lançamento de 400 m³ de concreto fluido para formar o tabuleiro armado superior. 📐 Dimensões do viaduto Estrutura de 155 metros de extensão, 25 metros de largura e 6 faixas de rolamento. ⚖️ Carga das supervigas Conjunto de 50 vigas de concreto protendido somando 2.450 toneladas na base. 🚚 Operação ininterrupta Circulação contínua de 50 caminhões-betoneira abastecendo duas bombas-lança.

A concretagem contínua do tabuleiro consolida a nova ligação viária entre Curitiba e Pinhais com engenharia de alta capacidade e logística de precisão. O gargalo viário na divisa entre Curitiba e Pinhais, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, exigiu uma solução de engenharia para suportar tráfego pesado sem interromper a ferrovia sob a estrutura.

Por que o concreto da pista precisa ser lançado em uma única operação contínua?

Pense na pista do viaduto como uma grande mesa que precisa segurar o peso de milhares de veículos diariamente sem trincar. Para impedir que o piso deslize sobre as vigas de sustentação, o concreto líquido precisa envolver toda a armação de aço de uma só vez. Esse processo une peças separadas em um bloco rígido, forming a chamada estrutura monolítica compósita.

O lançamento de 400 m³ de concreto sobre 2.600 painéis de pré-lajes evita a formação de emendas frágeis, conhecidas como juntas frias. Ao cobrir as 50 vigas de sustentação, o colchão de concreto armado distribui a carga dos carros diretamente para os pilares e estacas profundas, garantindo estabilidade total sob vibração.

A concretagem do tabuleiro do Viaduto Curitiba-Pinhais envolve o bombeamento de grandes volumes de concreto sobre a estrutura de vigas e pré-lajes — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões técnicas e a quantidade de material do novo viaduto?

A montagem do novo corredor de transporte exige precisão na fabricação de peças pré-moldadas e no controle do concreto recebido no canteiro.

Comprimento e largura da pista: o viaduto possui 155 metros de extensão e mais de 25 metros de largura, comportando três faixas de tráfego por sentido.

Massa das vigas principais: estrutura composta por 50 supervigas de 38 metros de extensão e 85 toneladas cada, perfazendo 2.450 toneladas de concreto protendido na base.

estrutura composta por 50 supervigas de 38 metros de extensão e 85 toneladas cada, perfazendo 2.450 toneladas de concreto protendido na base. Volume de concretagem da pista: aplicação de 400 metros cúbicos de concreto usinado nesta fase, correspondendo a um total projetado de 750 metros cúbicos em 3.875 metros quadrados de laje.

aplicação de 400 metros cúbicos de concreto usinado nesta fase, correspondendo a um total projetado de 750 metros cúbicos em 3.875 metros quadrados de laje. Painéis de suporte pré-moldados: assentamento de 2.600 pré-lajes sobre as vigas para servir de fôrma permanente para a armadura de aço e o concreto fluido.

assentamento de 2.600 pré-lajes sobre as vigas para servir de fôrma permanente para a armadura de aço e o concreto fluido. Logística de bombeamento: dois caminhões com bomba-lança posicionados em lados opostos da via, abastecidos em rotatividade por 10 betoneiras do total de 50 viagens.

Como funciona na prática a logística para concretar o tabuleiro sem paradas?

A concretagem do tabuleiro de uma ponte exige que o insumo chegue sem interrupções para que a massa anterior não comece a endurecer antes do término da aplicação. Duas bombas-lança trabalham simultaneamente nas extremidades do viaduto, enquanto caminhões-betoneira descarregam o material diretamente nos dutos elevatórios em ciclo contínuo.

Sobre a armação metálica, equipes operam vibradores mecânicos de imersão e réguas para eliminar bolhas de ar e nivelar a superfície. Essa aplicação uniforme forma a base exata que receberá o pavimento asfáltico e as barreiras de proteção lateral tipo New Jersey, concluindo a estrutura transitável.

Componente / Etapa Métrica Técnica Função Estrutural 🏗️ Supervigas Pré-moldadas 50 unidades (2.450 toneladas) Vencer os vãos livres e transferir as cargas aos pilares centrais 🧩 Placas de Pré-laje 2.600 peças assentadas Fôrma permanente para a armadura e o concreto em estado fluido 🧪 Concretagem da Pista 400 m³ de concreto armado Criação do colchão estrutural rígido para receber o asfalto 🚛 Frota de Abastecimento 50 caminhões-betoneira Fluxo ininterrupto que impede a formação de emendas de secagem

Onde acompanhar os detalhes da obra da nova ligação metropolitana?

O Viaduto Curitiba-Pinhais é uma das principais intervenções do Projeto Novo Inter 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para ampliação da capacidade viária regional.

As atualizações operacionais mostram a movimentação dos guindastes e o avanço da concretagem sobre o traçado urbano.

Abaixo, um vídeo do canal da Prefeitura de Curitiba que detalha as etapas construtivas da estrutura:

Quais normas técnicas da ABNT garantem a segurança de viadutos rodoviários?

O dimensionamento estrutural e o controle de materiais para obras de grande porte seguem a ABNT NBR 7187, voltada a pontes de concreto armado e protendido, combinada à ABNT NBR 6118 para cálculo de estruturas de concreto e à ABNT NBR 12655 para preparo e recebimento do concreto usinado.

A aplicação dessas normas garante que o concreto atinja a resistência à compressão exigida em projeto, suportando o impacto repetitivo das cargas sem sofrer deformações plásticas ou fadiga ao longo da vida útil estimada.

As vigas pré-moldadas de concreto protendido formam parte do sistema estrutural responsável por sustentar o tabuleiro e transferir as cargas aos apoios — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro calculista estrutural?

Projetos de pontes, viadutos e contenções exigem obrigatoriamente a assinatura de um engenheiro calculista estrutural e de um engenheiro geotécnico habilitados pelo Crea com Anotação de Responsabilidade Técnica.

Nunca se deve tentar modificar, perfurar ou adicionar cargas sobre vigas e lajes de concreto protendido sem parecer prévio de especialistas, pois falhas de aderência ou sobrecarga podem levar a colapsos catastróficos.