Resumo executivo ⚛️ Expansão nuclear em escala Aprovação de 8 novos reatores em 4 usinas com investimento superior a US$ 23,7 bilhões. 🛡️ Cúpula de dupla contenção Paredes espessas de concreto protendido e aço que suportam impactos de grande porte e alta pressão. 💧 Resfriamento por gravidade Fluxo de água passivo que mantém o núcleo resfriado por 72 horas sem necessidade de energia elétrica. 🏗️ Construção modular pesada Montagem de cúpulas e módulos de centenas de toneladas içados em peças únicas para reduzir prazos.

A aprovação simultânea de oito reatores consolida a maior expansão nuclear do planeta com engenharia de contenção passiva. O Conselho de Estado da China autorizou a construção de oito novos reatores nucleares de Geração III+ distribuídos em quatro locais estratégicos. O pacote atinge cerca de US$ 23,7 bilhões e emprega as tecnologias nacionais Hualong One e Guohe One.

Por que a parede dupla de concreto é necessária em um reator nuclear?

Você já pensou no que impede os gases aquecidos de um reator de escaparem para o ambiente durante um acidente? Em usinas antigas, apenas um envelope metálico isolava a área, mas modelos modernos sobrepõem duas estruturas maciças separadas por espaço pressurizado. Esse mecanismo retém qualquer vazamento do circuito primário, formando o sistema conhecido como contenção secundária.

O vaso metálico interno de aço com 45 milímetros de espessura segura a pressão de vapor, enquanto a parede externa de concreto protendido com 1,5 metro de largura resiste a abalos sísmicos e colisões externas. Em comparação ao concreto comum de 25 MPa usado em prédios residenciais, essa cúpula utiliza concreto de alta resistência de 60 MPa. Assim, o edifício permanece selado mesmo sob estresse térmico extremo.

A montagem de grandes componentes pré-fabricados exige operações de içamento cuidadosamente planejadas durante a construção de usinas nucleares — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são os dados estruturais e de capacidade dos novos reatores?

Os projetos aprovados adotam especificações de engenharia civil pesada calculadas para operar com alto rendimento e vida útil superior a seis décadas.

Capacidade de geração elétrica: cada unidade do modelo Guohe One entrega cerca de 1.400 MWe brutos de potência, enquanto os módulos Hualong One fornecem aproximadamente 1.170 MWe por reator.

Vida útil do vaso de pressão: liga de aço forjado projetada para operar durante 60 anos sem sofrer fadiga por radiação de nêutrons.

liga de projetada para operar durante 60 anos sem sofrer fadiga por radiação de nêutrons. Resistência a abalos sísmicos: fundações sobre sapatas reforçadas calculadas para aceleração de solo de até 0,3g (300 gal).

fundações sobre sapatas reforçadas calculadas para aceleração de solo de até 0,3g (300 gal). Intervalo de reabastecimento: operação contínua de 18 a 24 meses entre trocas de barras de dióxido de urânio .

operação contínua de 18 a 24 meses entre trocas de barras de . Tempo de autonomia passiva: reservatórios superiores garantem 72 horas de resfriamento autônomo sem acionamento de bombas elétricas.

Como o resfriamento passivo funciona na ausência de energia elétrica?

Quando ocorre um apagão total na usina, o sistema de emergência não precisa de geradores a diesel para manter o núcleo seguro. Enormes tanques de água posicionados no topo do edifício de contenção liberam o fluido por gravidade direta sobre os trocadores de calor do reator.

A água aquecida vira vapor e sobe até entrar em contato com a parede interna do casco de aço, onde condensa e retorna ao reservatório superior por convecção natural. Como o processo não depende de motores alimentados por energia externa, a circulação térmica continua estável e evita o derretimento do combustível nuclear.

Tecnologia Potência Unitária Mecanismo de Segurança ⚛️ Guohe One (CAP1400) 1.400 MWe Sistema 100% passivo atuado por gravidade e convecção sem bombas ativas 🛡️ Hualong One (HPR1000) 1.170 MWe Segurança híbrida com dupla contenção e sistemas ativos e passivos redundantes 🏗️ Reator Geração II (Legado) ~900 MWe Contenção simples dependente de geradores a diesel para resfriamento emergencial

Onde observar a montagem modular dessas estruturas nucleares?

A construção de usinas modernas utiliza blocos estruturais pré-fabricados de aço e concreto fora da área principal da obra. Essa metodologia permite içar a cúpula do reator, que pesa mais de 400 toneladas, em uma única operação de alta precisão realizada por guindastes de grande porte.

O processo reduz o tempo de canteiro e minimiza a exposição das equipes de trabalho a condições climáticas adversas. O vídeo abaixo traz detalhes operacionais sobre o avanço tecnológico e o processo construtivo envolvido nos reatores chineses.

Abaixo, um vídeo do canal CGTN Español que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia orientam a construção desses reatores?

O projeto das contenções e dos vasos de pressão obedece aos critérios estabelecidos pela IAEA e à norma de fabricação de equipamentos pressurizados ASME Section III. As estruturas de concreto armado seguem os requisitos da norma ACI 349, associada aos padrões técnicos chineses GB 50267 para dimensionamento sísmico de usinas nucleares.

A aplicação rigorosa dessas regras garante a estabilidade do edifício diante de pressões internas extremas ou choques acidentais. Dessa forma, as equipes de engenharia asseguram o licenciamento ambiental e garantem a integridade operacional do complexo ao longo de sua vida útil.

A construção dos edifícios de contenção exige estruturas reforçadas, montagem precisa de componentes e rigoroso controle de qualidade — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando um projeto de infraestrutura requer um engenheiro nuclear?

O desenvolvimento de instalações com alta demanda de contenção radioativa e térmica exige a atuação conjunta de um engenheiro nuclear e de um engenheiro geotécnico. Esses especialistas realizam os cálculos de atenuação de radiação, analisam o comportamento dos materiais sob fluxo neutrônico e dimensionam a capacidade de suporte do maciço rochoso.

Determinar esses parâmetros sem respaldo especializado compromete a segurança estrutural e impede a aprovação da obra junto aos órgãos reguladores de energia atômica. Por isso, estudos de contenção e análise de estabilidade em grandes fundações exigem laudos técnicos formais assinados por profissional habilitado.