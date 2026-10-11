Resumo executivo 🏗️ Elevação controlada da ponte Macacos hidráulicos ergueram o tabuleiro em milímetros para trocar os amortecedores de borracha sem demolir a estrutura. 🧱 Recuperação do piso de concreto Lajes e vigas trincadas receberam injeção de graute e reforço estrutural para conter o desgaste acumulado pelo tráfego. 🚚 Fim do limite de peso A travessia eliminou a restrição provisória de 33 toneladas e voltou a receber carretas e bi-trens nos dois sentidos. 🌊 Inspeção nos pilares do rio Mergulhadores técnicos executaram reparos subaquáticos nas bases submersas no Rio Doce contra a erosão hidráulica.

Com macaqueamento hidráulico, substituição de aparelhos de apoio e reconstrução do tabuleiro, intervenção do DNIT elimina o gargalo logístico no Espírito Santo.

Por que o concreto de uma ponte precisa ser elevado para trocar suas peças internas?

Você já percebeu como pontes de grande porte oscilam quando um caminhão pesado passa por cima? Essa movimentação é natural e essencial para dissipar a energia dos impactos, mas exige amortecedores de borracha sintética entre os pilares e a pista de rolamento. Essa peça se chama aparelho de apoio de neoprene.

Com o passar dos anos, o neoprene resseca e perde a capacidade elástica de absorver vibrações. Para trocá-lo sem destruir a pista, os engenheiros utilizam macacos hidráulicos de alta precisão. O sistema ergue a estrutura de concreto em poucos milímetros, criando o espaço necessário para substituir as peças velhas por unidades novas.

O macaqueamento hidráulico permite elevar controladamente partes do tabuleiro de uma ponte para substituir aparelhos de apoio sem desmontar toda a estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais foram os números e intervenções do reforço na Ponte Fontenelle?

A intervenção executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) envolveu engenharia especializada para devolver a capacidade estrutural original da travessia. O investimento integra um plano abrangente de reabilitação rodoviária no estado.

Aporte financeiro global: investimento aproximado de R$ 106,6 milhões destinado ao pacote de recuperação estrutural de pontes nas rodovias BR-259 e BR-262.

Macaqueamento hidráulico contínuo: elevação milimétrica simultânea do tabuleiro sobre os pilares para substituição dos apoios desgastados.

elevação milimétrica simultânea do tabuleiro sobre os pilares para substituição dos apoios desgastados. Aparelhos em neoprene fretado: instalação de blocos de elastômero reforçados com lâminas internas de aço para suportar cargas dinâmicas pesadas.

instalação de blocos de elastômero reforçados com lâminas internas de aço para suportar cargas dinâmicas pesadas. Recuperação subaquática de pilares: intervenção com equipes de mergulho para tratar fissuras e erosão nas fundações imersas no leito do Rio Doce.

intervenção com equipes de mergulho para tratar fissuras e erosão nas fundações imersas no leito do Rio Doce. Restabelecimento de capacidade: eliminação do limite provisório de 33 toneladas, autorizando o tráfego regular de cargas de até 45 toneladas padrão.

Como o macaqueamento e o neoprene funcionam na prática?

O procedimento começa com a fixação de cilindros hidráulicos de alta pressão sob as vigas principais da travessia. Controlados por centrais calibradas, esses cilindros exercem força vertical idêntica em pontos estratégicos, levantando suavemente as vigas sem provocar trincas por torção.

Após a remoção dos blocos antigos e posicionamento do novo neoprene fretado, o tabuleiro é rebaixado ao seu nível original. As juntas de dilatação também recebem vedação polimérica, permitindo que o concreto se expanda no calor sem rachar e a ponte continue firme sob o tráfego pesado.

Parâmetro Técnico Durante as Obras (Fase Crítica) Após Entrega pelo DNIT (Hoje) 🚦 Fluxo de Tráfego Operação alternada no sistema “Pare e Siga” Trânsito contínuo e liberado nos dois sentidos ⚖️ Restrição de Carga Teto temporário de 33 toneladas (4 eixos) Capacidade nominal plena restabelecida (Classe 45 t) 🛠️ Condição dos Apoios Neoprene antigo degradado pelo tempo Aparelhos novos em elastômero fretado com aço

Onde acompanhar o impacto logístico da liberação da travessia?

Durante os meses de manutenção estrutural, a restrição de velocidade e o controle de peso geraram retenções operacionais necessárias para garantir a integridade da equipe. A mobilização de equipamentos pesados chamou a atenção de motoristas que dependem da rodovia diariamente.

O registro audiovisual do canal especializado Portal Rodoviário ilustra o panorama do trecho na BR-259 e a movimentação no corredor rodoviário capixaba:

Quais normas da ABNT garantem a segurança em pontes de concreto?

Projetos e intervenções de reforço estrutural em Obras de Arte Especiais (OAEs) seguem as determinações da ABNT NBR 7187, norma brasileira que disciplina o projeto e a recuperação de pontes de concreto armado e protendido. Complementarmente, a ABNT NBR 6118 estabelece os critérios de durabilidade do concreto em ambientes agressivos.

O cumprimento dessas normas assegura que o cobrimento de concreto sobre a armadura de aço seja suficiente para impedir que a umidade do Rio Doce provoque corrosão interna. Assim, as estruturas reforçadas recuperam a margem de segurança e garantem vida útil prolongada.

Aparelhos de apoio de elastômero fretado transmitem cargas e acomodam movimentos e rotações da superestrutura, sendo componentes importantes para o funcionamento das pontes — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando acionar um engenheiro especialista em estruturas e pontes?

O aparecimento de fissuras inclinadas em vigas de sustentação, o escorregamento dos blocos de apoio de borracha ou vibrações fora do padrão durante a passagem de caminhões exigem vistoria técnica imediata. Apenas um engenheiro especialista em estruturas de concreto e pontes pode elaborar diagnósticos conclusivos.

Realizar intervenções empíricas em estruturas de grande porte pode desequilibrar a distribuição natural das cargas e gerar riscos graves de colapso. O trabalho exige ensaios não destrutivos, mapeamento com ultrassom e projetos devidamente registrados no CREA.