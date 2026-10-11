Resumo executivo 🌉 Substituição total da travessia A estrutura original de 1960 na BR-135 será demolida e reconstruída do zero por R$ 176,7 milhões. ⚖️ Salto de capacidade de carga O projeto eleva o limite normativo de 24 toneladas para o padrão moderno de 45 toneladas. 🛠️ Desgaste e corrosão marinha Anos de névoa salina e excesso de peso causaram fissuras e perda de rigidez irreversíveis. 🚗 Tráfego mantido sem bloqueios A ponte paralela absorve o fluxo nos dois sentidos até a conclusão da nova obra em 2027.

Iniciada em setembro de 2026, a demolição e reconstrução da travessia principal de São Luís substitui uma estrutura desgastada por 66 anos de tráfego pesado e maresia.

Por que a estrutura antiga perdeu a capacidade de sustentar veículos pesados?

Imagine dobrar um clipe de papel repetidamente até ele enfraquecer. Quando caminhões passam diariamente com cargas muito acima do limite previsto na década de 1960, o concreto interno sofre pequenas trincas e o aço perde a força. Esse fenômeno técnico é chamado de fadiga dos materiais.

A situação piora com a maresia do ambiente marinho, que penetra no concreto e oxida as armaduras de aço. Isso reduz a rigidez à flexão da estrutura, provocando deslocamentos visíveis nos pilares e tornando inviável manter apenas reforços com cabos de aço, como os instalados em 2017.

A exposição prolongada aos cloretos presentes no ambiente marinho pode favorecer a corrosão das armaduras e a deterioração de estruturas de concreto — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e os números da reconstrução na BR-135?

O investimento executado pelo DNIT reestrutura o gargalo logístico por onde trafega todo o abastecimento da capital maranhense e o acesso ao porto de Itaqui.

Extensão da ponte a ser substituída: 459 metros de comprimento no sentido de entrada da capital São Luís.

Valor global do contrato: R$ 176,7 milhões viabilizados pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas.

R$ 176,7 milhões viabilizados pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Atualização de carga normativa: transição do trem-tipo de 24 toneladas para a classe moderna de 45 toneladas.

transição do trem-tipo de 24 toneladas para a classe moderna de 45 toneladas. Prazo de execução: trabalhos iniciados em 10 de setembro de 2026 com entrega final prevista para 2027.

trabalhos iniciados em 10 de setembro de 2026 com entrega final prevista para 2027. Capacidade da via paralela: estrutura de 465 metros opera em sentido duplo para evitar paralisação do tráfego.

Como funciona a demolição e a construção da nova ponte na prática?

A remoção do viaduto antigo não utiliza explosivos para evitar impactos no canal e na ponte vizinha. As equipes utilizam corte diamantado e hidrodemolição, fatiando os blocos de concreto armado antes de içá-los com guindastes de alta capacidade.

Na sequência, novas fundações profundas com estacas escavadas receberão vigas pré-moldadas de concreto protendido. Esse método acelera a montagem da pista e cria uma barreira impermeável contra o ataque de cloretos do mar, garantindo maior durabilidade.

Parâmetro Técnico Ponte Original (1960) Nova Ponte (Projeto 2026/2027) 🚚 Carga de projeto Trem-tipo de 24 toneladas Trem-tipo TB-450 (45 toneladas) 🏗️ Proteção contra corrosão Cobrimento simples sujeito a infiltração Concreto de alta performance impermeável 📏 Extensão da estrutura 459 metros de comprimento 459 metros com geometria modernizada

Como fica o trânsito na BR-135 durante a execução dos trabalhos?

Para impedir o isolamento de São Luís, a Polícia Rodoviária Federal e os técnicos de trânsito moveram o tráfego de entrada e saída para a ponte paralela. Essa estrutura de 465 metros absorve os dois sentidos sem necessidade de bloqueios no sistema Pare e Siga.

Restrições de horários e dimensões para veículos superpesados ajudam a preservar a pista em operação durante a fase intensiva de obras na rodovia.

Abaixo, um vídeo da TV Cidade MA detalha o plano de interdição e as inspeções do órgão de infraestrutura no local:

Quais normas técnicas de engenharia regem o novo projeto de ponte?

O dimensionamento estrutural segue as diretrizes da norma ABNT NBR 7187, que estabelece os critérios para projetos de pontes de concreto armado e protendido. Além disso, os cálculos de durabilidade contra a agressividade ambiental do litoral cumprem a ABNT NBR 6118.

Ao projetar a travessia para o trem-tipo de 45 toneladas definido pela norma de cargas móveis, a engenharia garante que o tabuleiro suporte combinações pesadas de transporte por mais de 50 anos sem risco de deformações prematuras.

A desmontagem de pontes próximas a estruturas em operação exige planejamento dos içamentos, controle de cargas e proteção das áreas de trabalho — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando um especialista em engenharia de pontes deve avaliar uma estrutura?

A verificação periódica por um engenheiro especialista em estruturas é indispensável assim que surgem fissuras oblíquas, deforma no pavimento ou exposição da armadura de aço. Em regiões litorâneas, ensaios de ultrassom e esclerometria identificam danos internos antes que ocorra a perda total de estabilidade.

Intervenções em obras de arte especiais exigem laudos fundamentados e cálculos de reavaliação de carga. Tratar sintomas superficiais sem corrigir a fadiga do concreto coloca em risco a segurança de milhares de motoristas.