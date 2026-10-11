A nova travessia em Itapebi elimina restrições de peso na rodovia federal e garante suporte contínuo ao tráfego pesado no extremo sul baiano. A travessia no quilômetro 661 da BR-101, sobre o Rio Jequitinhonha, enfrentava sérios gargalos estruturais e interdições frequentes. Para resolver o gargalo no corredor rodoviário baiano, o Governo Federal iniciou a construção de uma nova ponte paralela.
Por que a ponte antiga da BR-101 não aguentava mais o peso dos caminhões?
Imagine passar diariamente com cargas de mais de 45 toneladas sobre uma estrutura de concreto projetada há meio século. Com o passar das décadas, a combinação de vibração contínua e umidade do rio fragilizou os apoios originais, reduzindo a capacidade de suporte.
Esse desgaste forçou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a impor limite de 33 toneladas e sistema pare-e-siga na ponte de 510,25 metros. Para restabelecer o fluxo de bitrens sem risco de fadiga estrutural, projetou-se uma nova ponte com 531 metros e 13 apoios reforçados.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da nova ponte?
A nova travessia sobre o Rio Jequitinhonha foi dimensionada sob normas modernas de engenharia rodoviária para absorver o tráfego pesado da BR-101 nas próximas décadas.
Extensão total do tabuleiro: 531 metros de comprimento em pista dupla, superando os 510,25 metros da estrutura antiga e permitindo acessos viários com geometria mais suave.
- Infraestrutura de sustentação: conjunto de 13 apoios distribuídos entre pilares centrais no leito e blocos de fundação nas cabeceiras.
- Fundações profundas: estacas cravadas no leito rochoso do rio para resistir à força do fluxo de água e ao atrito dinâmico.
- Superestrutura em concreto protendido: vigas pré-moldadas submetidas a tensões prévias de aço para suportar momentos fletores elevados sem trincar.
- Investimento global do empreendimento: pacote orçado em 104 milhões de reais do Governo Federal, abrangendo a nova obra e o reforço emergencial da ponte existente.
Como funciona a montagem das vigas pré-moldadas sobre o rio?
Em vez de concretar toda a travessia no local sobre formas suspensas, a engenharia utiliza vigas pré-moldadas fabricadas em canteiro industrial com controle rigoroso de cura. Guindastes de grande porte posicionam cada peça sobre os blocos dos pilares com precisão milimétrica.
Entre a cabeça dos pilares e as vigas de sustentação, são instalados aparelhos de apoio de elastômero fluorado. A peça em borracha de alta densidade permite que a ponte se dilate no calor e absorva os impactos dos caminhões sem trincar a estrutura.
Como está o avanço das obras da ponte no extremo sul da Bahia?
O monitoramento de campo registra o avanço simultâneo nas duas cabeceiras em Itapebi, com pilares concluídos e aterros de acesso em fase final de compactação. As equipes trabalham também na perfuração e cravação de estacas diretamente no leito do Rio Jequitinhonha.
No local, equipamentos de içamento pesado já estão posicionados para dar início ao lançamento das vigas pré-moldadas sobre os apoios centrais.
Abaixo, um vídeo do canal VDS que aprofunda o tema:
Qual norma de engenharia garante a segurança de pontes rodoviárias?
O projeto e a execução da nova travessia seguem as diretrizes da norma ABNT NBR 7187, que estabelece os critérios de cálculo para pontes de concreto armado e protendido. Além disso, a fundação no leito atende à ABNT NBR 6122 para garantir estabilidade em solos e rochas sob compressão.
O cumprimento rigoroso dessas normas evita o fenômeno da fadiga mecânica e assegura vida útil superior a 50 anos com manutenção preventiva simplificada.
Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural ou geotécnico?
O dimensionamento de obras d’arte especiais requer a atuação conjunta de um engenheiro estrutural para o cálculo das vigas e de um engenheiro geotécnico para a sondagem do solo. Essa análise é indispensável em travessias de rios, viadutos ou contenções sujeitas a grandes cargas.
A execução dessas estruturas sem projeto técnico fundamentado em ensaios de campo compromete a estabilidade global do sistema e pode causar colapsos catastróficos.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro estrutural / engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de recalque de fundação, erosão de margens e comprometimento estrutural.