Resumo executivo 🌉 Nova travessia do Rio Jequitinhonha Estrutura de 531 metros de extensão projetada paralelamente à ponte antiga na BR-101 em Itapebi. 🏗️ Sistema de sustentação com 13 apoios Pilares reforçados assentados sobre blocos e estacas cravadas no leito do rio. ⚙️ Vigas pré-moldadas em concreto protendido Peças pré-fabricadas içadas por guindastes pesados para acelerar a montagem do tabuleiro. 🚚 Fim dos gargalos de carga pesada Restabelecimento do tráfego irrestrito de bitrens e caminhões no corredor baiano.

A nova travessia em Itapebi elimina restrições de peso na rodovia federal e garante suporte contínuo ao tráfego pesado no extremo sul baiano. A travessia no quilômetro 661 da BR-101, sobre o Rio Jequitinhonha, enfrentava sérios gargalos estruturais e interdições frequentes. Para resolver o gargalo no corredor rodoviário baiano, o Governo Federal iniciou a construção de uma nova ponte paralela.

Por que a ponte antiga da BR-101 não aguentava mais o peso dos caminhões?

Imagine passar diariamente com cargas de mais de 45 toneladas sobre uma estrutura de concreto projetada há meio século. Com o passar das décadas, a combinação de vibração contínua e umidade do rio fragilizou os apoios originais, reduzindo a capacidade de suporte.

Esse desgaste forçou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a impor limite de 33 toneladas e sistema pare-e-siga na ponte de 510,25 metros. Para restabelecer o fluxo de bitrens sem risco de fadiga estrutural, projetou-se uma nova ponte com 531 metros e 13 apoios reforçados.

As fundações profundas e os pilares de concreto transferem as cargas do tabuleiro para o terreno, exigindo dimensionamento geotécnico e estrutural adequado — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e especificações técnicas da nova ponte?

A nova travessia sobre o Rio Jequitinhonha foi dimensionada sob normas modernas de engenharia rodoviária para absorver o tráfego pesado da BR-101 nas próximas décadas.

Extensão total do tabuleiro: 531 metros de comprimento em pista dupla, superando os 510,25 metros da estrutura antiga e permitindo acessos viários com geometria mais suave.

Infraestrutura de sustentação: conjunto de 13 apoios distribuídos entre pilares centrais no leito e blocos de fundação nas cabeceiras.

conjunto de 13 apoios distribuídos entre pilares centrais no leito e blocos de fundação nas cabeceiras. Fundações profundas: estacas cravadas no leito rochoso do rio para resistir à força do fluxo de água e ao atrito dinâmico.

estacas cravadas no leito rochoso do rio para resistir à força do fluxo de água e ao atrito dinâmico. Superestrutura em concreto protendido: vigas pré-moldadas submetidas a tensões prévias de aço para suportar momentos fletores elevados sem trincar.

vigas pré-moldadas submetidas a tensões prévias de aço para suportar momentos fletores elevados sem trincar. Investimento global do empreendimento: pacote orçado em 104 milhões de reais do Governo Federal, abrangendo a nova obra e o reforço emergencial da ponte existente.

Como funciona a montagem das vigas pré-moldadas sobre o rio?

Em vez de concretar toda a travessia no local sobre formas suspensas, a engenharia utiliza vigas pré-moldadas fabricadas em canteiro industrial com controle rigoroso de cura. Guindastes de grande porte posicionam cada peça sobre os blocos dos pilares com precisão milimétrica.

Entre a cabeça dos pilares e as vigas de sustentação, são instalados aparelhos de apoio de elastômero fluorado. A peça em borracha de alta densidade permite que a ponte se dilate no calor e absorva os impactos dos caminhões sem trincar a estrutura.

Estrutura Extensão e Apoios Capacidade de Tráfego 🏚️ Ponte Antiga (década de 1970) 510,25 metros / Apoios desgastados Limite de 33 t e velocidade de 30 km/h 🏗️ Nova Ponte (em execução) 531,00 metros / 13 apoios reforçados Carga irrestrita (trem-tipo de 45 t) e pista dupla

Como está o avanço das obras da ponte no extremo sul da Bahia?

O monitoramento de campo registra o avanço simultâneo nas duas cabeceiras em Itapebi, com pilares concluídos e aterros de acesso em fase final de compactação. As equipes trabalham também na perfuração e cravação de estacas diretamente no leito do Rio Jequitinhonha.

No local, equipamentos de içamento pesado já estão posicionados para dar início ao lançamento das vigas pré-moldadas sobre os apoios centrais.

Abaixo, um vídeo do canal VDS que aprofunda o tema:

Qual norma de engenharia garante a segurança de pontes rodoviárias?

O projeto e a execução da nova travessia seguem as diretrizes da norma ABNT NBR 7187, que estabelece os critérios de cálculo para pontes de concreto armado e protendido. Além disso, a fundação no leito atende à ABNT NBR 6122 para garantir estabilidade em solos e rochas sob compressão.

O cumprimento rigoroso dessas normas evita o fenômeno da fadiga mecânica e assegura vida útil superior a 50 anos com manutenção preventiva simplificada.

O uso de vigas pré-moldadas de concreto protendido permite executar parte da superestrutura fora da posição definitiva e montar os elementos sobre os apoios da ponte — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural ou geotécnico?

O dimensionamento de obras d’arte especiais requer a atuação conjunta de um engenheiro estrutural para o cálculo das vigas e de um engenheiro geotécnico para a sondagem do solo. Essa análise é indispensável em travessias de rios, viadutos ou contenções sujeitas a grandes cargas.

A execução dessas estruturas sem projeto técnico fundamentado em ensaios de campo compromete a estabilidade global do sistema e pode causar colapsos catastróficos.