Resumo executivo 🛤️ Recuperação do traçado férreo Substituição de trilhos desgastados e troca de dormentes de madeira por modelos de concreto protendido em 1.625 quilômetros. 🌉 Reforço de pontes e viadutos Adequação estrutural de obras de arte especiais para suportar composições mais pesadas e maior carga por eixo. 🤝 Integração e escoamento Conexão direta de Mairinque em São Paulo a Corumbá em Mato Grosso do Sul, reabrindo a rota de exportação para Bolívia e Paraguai. 💰 Aporte e viabilidade Investimento público federal de R$ 3,6 bilhões para viabilizar a relicitação promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A substituição da superestrutura antiga por dormentes de concreto e trilhos de alta resistência transforma uma ferrovia centenária em um corredor de alta capacidade de carga. A Malha Oeste conecta Mairinque no interior paulista a Corumbá no Mato Grosso do Sul ao longo de 1.625 quilômetros. O projeto de relicitação vai recuperar a infraestrutura antiga para criar um corredor contínuo de escoamento de cargas até a fronteira.

Por que os trilhos e dormentes antigos precisam ser substituídos?

Você já reparou como o peso constante de caminhões desgasta o asfalto até criar canaletas profundas na pista? Nas ferrovias antigas acontece algo parecido quando o peso dos trens supera a resistência dos trilhos, gerando deformações graduais na via férrea. Isso ocorre por causa da fadiga mecânica acumulada nos materiais ao longo de décadas.

Trilhos leves do tipo TR-37 e dormentes de madeira apodrecidos não suportam locomotivas modernas sem trincar. A troca por trilhos pesados TR-68 e dormentes de concreto protendido aumenta a capacidade de carga por eixo para 25 toneladas, garantindo estabilidade e evitando descarrilamentos graves.

Dormentes, trilhos, fixações e lastro trabalham em conjunto para distribuir as cargas dos trens e preservar a estabilidade da via férrea — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são os números e materiais da revitalização ferroviária?

A modernização do corredor exige a reconstrução do leito e a troca total da superestrutura de fixação. Os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres definem o padrão técnico necessário para suportar o transporte pesado de grãos e minérios.

Extensão total do corredor: o projeto abrange 1.625 quilômetros de extensão contínua ligando Mairinque em São Paulo a Corumbá na fronteira com a Bolívia.

Aporte de recursos públicos: investimento garantido de R$ 3,6 bilhões da União para assegurar a execução das obras estruturais.

investimento garantido de R$ 3,6 bilhões da União para assegurar a execução das obras estruturais. Capacidade de carga por eixo: elevação do limite operacional para 25 toneladas por eixo em toda a extenso da via.

elevação do limite operacional para 25 toneladas por eixo em toda a extenso da via. Substituição de dormentes: instalação de peças de concreto protendido pré-fabricadas com vida útil estimada em mais de 50 anos.

instalação de peças de concreto protendido pré-fabricadas com vida útil estimada em mais de 50 anos. Perfil dos trilhos: aplicação de trilhos de aço carbono endurecido de perfil TR-68, resistentes ao desgaste por atrito e deformação.

Como funciona a recuperação do leito ferroviário na prática?

O trabalho utiliza máquinas chamadas desguarnecedoras de brita, que recolhem a pedra antiga do solo, filtram a sujeira acumulada e devolvem o material limpo para a base. Logo atrás, pórticos automatizados retiram as peças velhas de madeira e posicionam os novos dormentes de concreto de forma contínua.

Esse processo mecânico ajusta o alinhamento dos trilhos com precisão milimétrica e fixa as peças com grampos elásticos de aço. Assim, a estrutura absorve os impactos das composições e mantém o leito estável mesmo em terrenos pantanosos e sujeitos a chuvas intensas.

Componente Estrutura Antiga Novo Retrofit Modernizado 🪵 Dormentes de sustentação Madeira nativa sujeira ao apodrecimento Concreto protendido de alta durabilidade 🛤️ Perfil de aço dos trilhos Trilhos leves tipo TR-37 Trilhos pesados perfil TR-68 ⚖️ Carga máxima permitida Aproximadamente 18 toneladas por eixo Capacidade expandida para 25 toneladas por eixo 🪨 Camada de lastro Brita contaminada e descompactada Brita limpa, desguarnecida e nivelada

Onde acompanhar os detalhes técnicos e as audiências do projeto?

As diretrizes operacionais e os relatórios de engenharia da ferrovia foram apresentados em sessões promovidas pelos órgãos reguladores do transporte terrestre. O acompanhamento desses debates permite entender os prazos de execução e as exigências contratuais da futura operadora.

As reuniões públicas detalham como os trechos mais críticos entre Mato Grosso do Sul e São Paulo receberão intervenções prioritárias. Isso inclui a recuperação de pontes metálicas e o reforço de aterros em áreas suscetíveis a alagamentos.

Abaixo, um vídeo do CanalANTT que aprofunda o tema:

Quais normas da ABNT orientam a reconstrução das vias férreas?

A fabricação e a montagem dos componentes obedecem às diretrizes da ABNT NBR 7590 para trilhos de aço e da ABNT NBR 11768 para dormentes de concreto protendido. O reforço das pontes e viadutos metálicos ao longo do traçado precisa seguir os parâmetros estruturais da ABNT NBR 7187.

Seguir essas especificações rigorosas garante que a linha suporte o estresse térmico da dilatação do aço e mantenha o alinhamento sob variações severas de temperatura. Assim, a ferrovia opera com total segurança mesmo em condições climáticas extremas no Pantanal.

A recuperação de pontes e viadutos é uma das intervenções que podem ser necessárias para adequar ferrovias antigas às exigências do transporte de cargas mais pesadas — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando a consultoria de um engenheiro especialista é indispensável?

Em projetos de retrofit ferroviário ou construção de ramais de carga privados, a presença do engenheiro especialista em infraestrutura ferroviária e do engenheiro geotécnico é indispensável para avaliar a capacidade de suporte do solo e projetar contenções reforçadas.

Analisar a fadiga do aço em viadutos antigos e o assentamento do leito em solos moles exige ensaios geotécnicos e simulações mecânicas avançadas. Esse cálculo preciso evita afundamentos na via e impede acidentes operacionais graves.