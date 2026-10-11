Resumo executivo 🌉 Nova travessia de concreto Ponte de 130 metros de extensão e 12,8 metros de largura na BR-470, no limite entre Nova Prata e André da Rocha. 🌊 Proteção contra cheias Gabarito hidráulico elevado construído acima da cota máxima de inundação registrada nas enchentes gaúchas. 🚗 Fim do gargalo de pista única Elimina o afunilamento da antiga passagem de madeira e aço de 29 metros, permitindo tráfego nos dois sentidos. 💰 Investimento federal Obra orçada em R$ 10,1 milhões executada pela DW Engenharia sob coordenação do DNIT.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a construção de uma nova travessia rodoviária projetada acima da cota de cheias históricas no Rio Grande do Sul.

Por que a ponte antiga ficava submersa e como a nova resolve o problema?

Quando o volume de água de um rio sobe rapidamente durante chuvas intensas, pontes construídas muito baixas funcionam como barreiras involuntárias. A correnteza pressiona as vigas laterais e cobre a pista porque a altura da plataforma fica abaixo do nível máximo do rio, ponto chamado de cota de inundação.

Para impedir novos bloqueios, o projeto em concreto armado adota um gabarito vertical ampliado, posicionado a cerca de 100 metros da passagem original. Esse espaço livre sob a pista permite a passagem da vazão máxima do rio sem atingir a superestrutura, neutralizando a pressão hidráulica lateral.

A nova ponte projetada para a BR-470 terá 130 metros de extensão e plataforma mais elevada, buscando reduzir as interrupções de tráfego provocadas por cheias — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e especificações técnicas da nova ponte?

A obra coordenada pelo DNIT no km 141 da BR-470 moderniza completamente o gargalo viário da região. As especificações do projeto garantem maior capacidade de carga e tráfego contínuo:

Comprimento total da travessia: chega a 130 metros de extensão em concreto armado, superando com folga os 29 metros da antiga estrutura de madeira e aço.

Largura útil da plataforma: possui 12,8 metros no total, abrigando duas faixas de trânsito padronizadas e acostamentos de segurança.

possui 12,8 metros no total, abrigando duas faixas de trânsito padronizadas e acostamentos de segurança. Afastamento do eixo antigo: erguida a 100 metros da passagem atual, garantindo que o trânsito continue fluindo durante as obras.

erguida a 100 metros da passagem atual, garantindo que o trânsito continue fluindo durante as obras. Montante de investimento: valor final de R$ 10,1 milhões, executado pela empresa DW Engenharia Ltda. .

valor final de R$ 10,1 milhões, executado pela empresa . Capacidade estrutural de carga: calculada segundo a norma NBR 7188 para veículos pesados, eliminando limites de peso sobre o tabuleiro.

Como a nova estrutura melhora o tráfego prático na BR-470?

A antiga travessia obrigava os motoristas a alternar a passagem, pois a pista estreita permitia apenas um veículo por vez. Esse afunilamento gerava filas diárias e exigia que caminhões carregados fizessem longos desvios por conta do limite de tonelagem.

Com a largura de 12,8 metros, os dois sentidos da rodovia passam a operar juntos e sem paradas. A elevação da estrutura impede o isolamento dos municípios em épocas de chuva, mantendo a circulação de moradores e o escoamento da produção agrícola da Serra Gaúcha.

Atributo Técnico Ponte Antiga Nova Ponte (BR-470) 📏 Comprimento e Largura 29 metros (estreita) 130 metros de extensão × 12,8m de largura 🏗️ Sistema Construtivo Madeira e aço sobre bases de pedra Concreto armado pré-moldado e moldado no local 🚦 Circulação de Veículos Pista única alternada e restrição de peso Duas faixas bidirecionais com acostamento 🌧️ Nível de Segurança Hidráulica Cota baixa sujeira a submersão em cheias Gabarito elevado acima das cheias históricas do RS

Como funciona a reconstrução das pontes e viadutos na BR-470?

A recuperação da malha rodoviária no Rio Grande do Sul envolve intervenções de grande porte ao longo do corredor da BR-470. O emprego de vigas pré-moldadas de concreto e fundações profundas é a principal estratégia do DNIT para restabelecer conexões seguras.

Esses projetos combinam estudos de vazão do rio com testes no solo para assegurar que os pilares suportem a força de arrasto do fluxo. Abaixo, assista ao registro em vídeo sobre as obras de engenharia na rodovia:

Abaixo, um vídeo do canal Studio TV que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas orientam o projeto de pontes rodoviárias?

Projetar travessias sobre rios de grande vazão exige seguir as diretrizes da norma ABNT NBR 7187, que estipula as exigências para pontes de concreto armado e protendido. Além disso, os cálculos de cota de água seguem o Manual de Hidrologia Rodoviária do DNIT.

O rigor na aplicação dessas normas evita que ocorra a erosão do solo ao redor dos pilares, processo conhecido como solapamento. Dessa maneira, a estrutura obtém vida útil dimensionada para durar décadas resistindo ao impacto contínuo do tráfego e da água.

A montagem de vigas e pilares de concreto exige operações de içamento planejadas e controle técnico para garantir a estabilidade da estrutura durante a construção — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural ou geotécnico?

A construção de pontes ou contenções em margens de rios exige estudos técnicos aprofundados. Qualquer obra desse porte necessita do acompanhamento direto de um engenheiro civil especialista em pontes ou engenheiro geotécnico para analisar a resistência do terreno.

Falhas no dimensionamento das fundações ou no cálculo da vazão máxima podem levar a afundamentos e trincas graves na estrutura. Somente profissionais habilitados, registrados nos órgãos de classe e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), podem garantir a segurança das obras.