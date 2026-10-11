Resumo executivo 🌉 Ponte suspensa por cabos estaiados Estrutura de 760 metros de extensão suspensa por cabos de aço ancorados em duas torres gigantes para cruzar o rio sem pilares na água. 📐 Vão livre sem apoios intermediários Distância de 470 metros entre as mastro-torres principais, garantindo a navegação fluvial sem risco de colisão de barcaças. 🚛 Rodovia Perimetral Leste de acesso Trecho rodoviário de 14,7 km que conecta a travessia diretamente à BR-277, retirando o trânsito pesado do centro urbano. 🛡️ Ancoragem e resistência estrutural Tirantes de aço calculados para suportar rajadas de vento severas e o peso contínuo de composições comerciais de grande porte.

A nova ligação internacional entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco redireciona o tráfego pesado de cargas e alivia a saturação histórica da travessia fronteiriça. O fluxo intenso de caminhões entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este saturou a infraestrutura fronteiriça ao longo de décadas. A solução de engenharia exigiu uma travessia direta sobre o leito profundo do Rio Paraná sem bloquear a navegação comercial.

Por que a ponte precisa de cabos gigantes de aço em vez de pilares no meio do rio?

Quando você tenta equilibrar uma régua comprida sobre dois apoios nas extremidades, o meio dela enverga por causa do próprio peso. Em um rio largo, fundo e com forte correnteza, construir pilares de concreto no centro da água é extremamente complexo, caro e perigoso para a navegação de barcaças. Essa necessidade de transferir a força para as pontas é a base do sistema estaiado.

Para vencer a distância sobre o leito aquático, os engenheiros fixaram 116 cabos de aço de alta resistência em duas torres centrais em formato de A. Essas cordas metálicas tensionadas puxam o tabuleiro da pista para cima e canalizam todo o peso para blocos de sustentação fincados na rocha basáltica das margens, garantindo um vão livre de 470 metros sem nenhum pilar na água.

Em pontes estaiadas, os cabos trabalham à tração e ajudam a transferir as cargas do tabuleiro para as torres e os demais elementos estruturais — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões reais e a capacidade estrutural da travessia?

As especificações técnicas da obra atendem aos critérios rigorosos exigidos para suportar o tráfego pesado do comércio internacional, sob coordenação do DER-PR, do DNIT e financiamento da Itaipu Binacional.

Comprimento total da estrutura: possui 760 metros de extensão contínua, divididos entre o vão central suspenso e os viadutos de acesso em ambas as margens.

Extensão do vão livre estaiado: atinge 470 metros entre as duas mastro-torres principais, figurando como o maior vão livre estaiado da América Latina.

atinge 470 metros entre as duas mastro-torres principais, figurando como o maior vão livre estaiado da América Latina. Altura das torres de sustentação: duas mastro-torres em concreto armado elevam-se a 120 metros de altura cada uma, ancordadas em blocos maciços sobre o solo rochoso.

duas mastro-torres em concreto armado elevam-se a 120 metros de altura cada uma, ancordadas em blocos maciços sobre o solo rochoso. Sistema de estaiamento em tirantes: conta com 116 estais de aço galvanizado sob altíssima tensão, dispostos em feixes duplos para neutralizar deformações térmicas.

conta com 116 estais de aço galvanizado sob altíssima tensão, dispostos em feixes duplos para neutralizar deformações térmicas. Extensão da Perimetral Leste: abrange 14,7 km de novas pistas rodoviárias e acessos aduaneiros, interligando a ponte diretamente à rodovia BR-277.

Como o sistema da Perimetral Leste desvia os caminhões do tráfego urbano?

O tráfego de caminhões de grande porte pelo centro urbano causava engarrafamentos diários e desgaste no pavimento de Foz do Iguaçu. O novo projeto foi concebido como um corredor rodoviário independente que isola o transporte de mercadorias da malha viária residencial.

Os veículos de carga que chegam pela rodovia federal ingressam no trecho pavimentado da Perimetral Leste, realizam os trâmites nas aduanas integradas de fiscalização e cruzam a fronteira em direção a Presidente Franco. Essa rota expressa reduz significativamente o tempo de travessia e preserva a circulação das avenidas municipais.

Parâmetro Estrutural Ponte da Amizade (Antiga) Ponte da Integração (Nova) Tipo de Concepção Arco em concreto armado Estaiada com tirantes de aço Extensão e Vão Livre 552 m total / 290 m no arco 760 m total / 470 m vão estaiado Foco do Tráfego Veículos leves, pedestres e comércio local Caminhões de carga e trânsito internacional Conexão Viária Avenidas do perímetro urbano central Perimetral Leste (14,7 km) conectada à BR-277

Como foi executada a montagem do vão central suspenso sobre o rio?

A fase mais delicada do processo construtivo envolveu o avanço gradual de aduelas metálicas pré-fabricadas a partir de cada margem do rio. Cada bloco era guinchado até a altura da pista e fixado aos cabos de aço antes da colocação do módulo seguinte.

Esse método de balanços sucessivos exigiu monitoramento topográfico contínuo por sensores a laser para garantir a junção milimétrica das duas frentes de trabalho exatamente no centro do vão.

Abaixo, um vídeo do canal do Eng. Wilson Junior que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas e critérios de fadiga regem pontes estaiadas?

No Brasil, o dimensionamento de grandes obras de arte especiais segue os requisitos da norma NBR 7187 para projetos de pontes em concreto armado e protendido, combinada às diretrizes da NBR 6118 para durabilidade das estruturas. Em complemento, adotam-se parâmetros do Eurocode 1 para verificação do efeito de cargas dinâmicas pesadas.

O cumprimento dessas exigências normativas garante que a estrutura absorva as vibrações das composições comerciais e a pressão dos ventos sem apresentar microfissuras prejudiciais. Dessa forma, a vida útil projetada para a travessia alcança 100 anos mediante manutenção preventiva contínua.

A montagem de grandes pontes estaiadas pode empregar balanços sucessivos, nos quais segmentos do tabuleiro avançam progressivamente até o fechamento do vão central — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando a avaliação de um engenheiro de estruturas é necessária em grandes travessias?

Projetar, inspecionar e monitorar obras estaiadas de grande porte exige ensaios geotécnicos detalhados e cálculos computacionais avançados. Apenas um engenheiro especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico habilitado possui competência técnica para avaliar a tensão das cordoalhas de aço e o comportamento das fundações.

A análise da estabilidade do sistema não pode ser realizada por aproximações visuais, pois variações imperceptíveis no tensionamento dos tirantes podem sobrecarregar outros pontos da ponte. O acompanhamento constante com acelerômetros e extensômetros garante a operação rodoviária segura.