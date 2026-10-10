Resumo executivo 🛣️ Pista de conexão internacional O trecho de 13,1 km conecta a rodovia BR-267 à nova travessia sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho. 🌉 Sete estruturas especiais A obra reúne seis pontes de concreto e um viaduto para cruzar canais de inundação sem interromper o tráfego. 🏗️ Fundações em solo encharcado Pilares assentados sobre estacas profundas garantem sustentação firme na planície alagável do Pantanal. 💰 Aporte do Governo Federal O contrato de R$ 472 milhões integra o programa de obras estratégicas para o Corredor Bioceânico.

O Governo Federal e o DNIT investem R$ 472 milhões em um corredor de 13,1 km com seis pontes e um viaduto para ligar a BR-267 à Ponte Internacional Bioceânica em Porto Murtinho. O solo úmido de Porto Murtinho e as cheias do Pantanal exigem uma engenharia capaz de erguer a pista acima das águas e suportar carretas pesadas.

Por que uma rodovia de 13,1 km no Pantanal precisa de seis pontes e um viaduto?

Você já tentou caminhar em um terreno alagado onde a água sobe rapidamente durante as chuvas? Em Porto Murtinho, o solo da planície pantaneira funciona exatamente assim quando o Rio Paraguai transborda.

Se a pista fosse feita apenas sobre um aterro comum no chão, a água represada destruiria o asfalto em poucos meses. Por isso, os engenheiros projetaram pontes de vazante, elevando a rodovia em pontos estratégicos para a água passar por baixo sem pressionar a estrutura.

Pontes de vazante utilizam vãos estruturais para preservar a passagem das águas durante as cheias, reduzindo o represamento causado pelos aterros rodoviários — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são os números e materiais da obra de R$ 472 milhões no acesso em Porto Murtinho?

A implantação do acesso rodoviário executada pelo DNIT reúne números expressivos de engenharia pesada para garantir a passagem contínua de cargas entre o Brasil e o Paraguai.

Extensão total da pista: possui 13,1 km de trecho rodoviário projetado para ligar a BR-267 diretamente ao complexo da Ponte Internacional Bioceânica.

Conjunto de pontes de vazante: seis pontes em concreto armado e protendido posicionadas nos canais naturais de escoamento do Pantanal.

seis pontes em concreto armado e protendido posicionadas nos canais naturais de escoamento do Pantanal. Viaduto de entroncamento: uma passagem elevada para organizar o fluxo de caminhões pesados sem interceptar vias locais de Porto Murtinho.

uma passagem elevada para organizar o fluxo de caminhões pesados sem interceptar vias locais de Porto Murtinho. Investimento financeiro total: orçamento federal de R$ 472 milhões dedicado a obras de terraplenagem, drenagem profunda e pavimentação.

orçamento federal de R$ 472 milhões dedicado a obras de terraplenagem, drenagem profunda e pavimentação. Elementos pré-fabricados de concreto: vigas longarinas e pré-lajes guindadas sobre travessas para agilizar a montagem sobre o terreno encharcado.

Como funcionam as pontes de vazante para impedir que a rodovia afunde durante as cheias?

As equipes de obra perfuram o solo instável com escavadeiras especiais até atingir camadas de rocha ou terra firme a dezenas de metros de profundidade. Nesses furos, são instaladas estacas e blocos de concreto moldados no local.

Sobre esses pilares, os operários encaixam grandes vigas horizontais que sustentam o tabuleiro por onde os veículos transitam. Assim, a água flui sem barreiras e o peso dos caminhões é descarregado diretamente no solo profundo e estável.

Elemento da Obra Quantidade / Dimensão Função na Engenharia 🛣️ Pista principal 13,1 km de extensão Conectar a BR-267 à Ponte Internacional Bioceânica. 🌉 Pontes de vazante 6 unidades em concreto Dar livre passagem às águas das cheias pantaneiras. 🏛️ Viaduto urbano 1 passagem elevada Separar o tráfego pesado do trânsito local do município.

Como o Corredor Bioceânico vai integrar o Brasil aos portos do Oceano Pacífico?

O acesso em Porto Murtinho é o elo final do lado brasileiro para transformar o centro de produção agrícola em uma rota direta rumo à Ásia. A rodovia canaliza o tráfego pesado de grãos e carnes sem passar pelo trânsito urbano local.

Quando a travessia estiver completa, os caminhões seguirão pelo Paraguai e Argentina até alcançarem os portos chilenos de Iquique e Antofagasta. Então, a viagem de exportação reduzirá milhares de quilômetros e vários dias de navegação marítima.

Abaixo, um vídeo do canal Metaforense que aprofunda o tema:

Qual norma técnica da ABNT regulamenta a segurança de pontes para cargas pesadas?

No Brasil, o projeto de pontes e viadutos deve obedecer às diretrizes da norma ABNT NBR 7187, que estabelece os critérios de cálculo para estruturas de concreto armado e protendido. Além disso, a norma ABNT NBR 6122 orienta as fundações profundas no solo.

Os engenheiros calculam cada pilar para resistir à combinação do peso próprio com as vibrações contínuas das carretas bitrem. Por isso, a aplicação rigorosa dessas normas previne fissuras no concreto e evita desgastes precoces.

Fundações profundas podem transferir as cargas das pontes para camadas de solo com capacidade resistente adequada, conforme as condições identificadas nas investigações geotécnicas — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro civil especializado em pontes e geotecnia?

Projetos de travessias e pontes sobre solos encharcados exigem a atuação direta de um engenheiro civil especializado em geotecnia e estruturas. Esse profissional realiza sondagens no solo para identificar a profundidade da rocha firme.

Não é um trabalho que pode ser feito sem acompanhamento técnico porque um erro no dimensionamento das estacas provoca o afundamento da pista. Assim, o laudo pericial e os testes de carga asseguram a estabilidade da obra antes do tráfego ser liberado.